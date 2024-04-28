Экскурсии выходного дня в Страсбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Страсбурге на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Французский Страсбург с немецкой душой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Сегодня в 17:00
8 июля в 08:00
140 за всё до 8 чел.
О Страсбурге с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
299 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liudmila
    28 апреля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
    Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Французский Страсбург с немецкой душой
    Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!
  • М
    Марина
    10 января 2024
    О Страсбурге с любовью
    И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!! как
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    будто гуляешь с хорошим другом по городу, в который этот друг влюблен! а еще он его отлично знает! и рад поделится с тобой этими знаниями! и отдельное спасибо, за рекомендацию ресторанов! Очень рекомендую погулять по Страсбургу с Юлей!

  • А
    Александр
    24 декабря 2023
    О Страсбурге с любовью
    Все супер! Рекомендую!
  • о
    ольга
    29 октября 2023
    О Страсбурге с любовью
    коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.
    коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часовкоротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часовкоротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов
  • С
    София
    20 октября 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!
  • А
    Анна
    11 августа 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Отличная экскурсия! Хорошо продуман маршрут, проехали по нескольким деревням, посмотрели архитектуру, Екатерина невероятно интересно рассказывает и очень профессионально подготовлена. Очень вкусные дегустации сыра, вина, и даже местных колбас. Огромное удовольствие открывать для себя регион в сопровождении Екатерины!

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «На выходные»

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  3. Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в июле 2024
Сейчас в Страсбурге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 299. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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