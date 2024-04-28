1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по старому и новому Страсбургу
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Сегодня в 17:00
8 июля в 08:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
€299 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLiudmila28 апреля 2024Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.
- ЛЛариса16 апреля 2024Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!
- ММарина10 января 2024И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!! как
- ААлександр24 декабря 2023Все супер! Рекомендую!
- оольга29 октября 2023коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.
- ССофия20 октября 2023огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
- ТТатьяна21 сентября 2023Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!
- ААнна11 августа 2023Отличная экскурсия! Хорошо продуман маршрут, проехали по нескольким деревням, посмотрели архитектуру, Екатерина невероятно интересно рассказывает и очень профессионально подготовлена. Очень вкусные дегустации сыра, вина, и даже местных колбас. Огромное удовольствие открывать для себя регион в сопровождении Екатерины!
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в июле 2024
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