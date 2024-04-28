L Liudmila Французский Страсбург с немецкой душой Экскурсия со Светланой оставила самые положительные впечатления. Интересная информация, поданная в интересной форме, с забавными моментами, сделали наше знакомство с городом интересным и полным впечатлений.

Л Лариса Французский Страсбург с немецкой душой Спасибо Светлане за отличную экскурсию! Было легко в общении и очень познавательно!

М Марина О Страсбурге с любовью читать дальше будто гуляешь с хорошим другом по городу, в который этот друг влюблен! а еще он его отлично знает! и рад поделится с тобой этими знаниями! и отдельное спасибо, за рекомендацию ресторанов! Очень рекомендую погулять по Страсбургу с Юлей! И это действительно - о Страсбурге с любовью! и отличным чувством юмора! идеальное сочетание - даты, факты, легенды и легкость повествования!!! как

А Александр О Страсбурге с любовью Все супер! Рекомендую!

о ольга О Страсбурге с любовью коротая понятая информативная прогулка -экскурсия. по собору и старому городу, узнали историю строительства собора и часов в соборе, историю малой франции, спасибо юле большое.

С София Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом

Т Татьяна Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!