Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
«Мы прогуляемся по рождественским ярмаркам в центре Страсбурга, у каждой из которых — своя тематика, история и непередаваемая атмосфера»
26 ноя в 11:00
27 ноя в 11:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
«На двухчасовой прогулке по рождественскому городу вы узнаете:»
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Рождественские рынки Страсбурга
Погулять по ярмаркам Старого города и погрузиться в настоящую сказку
Начало: На place du Quartier Blanc
«Мы пройдём по всем рождественским рынкам Страсбурга — а по дороге рассмотрим красоты Старого года»
26 ноя в 13:00
27 ноя в 13:00
€190 за всё до 7 чел.
- VVladimir14 января 2025На экскурсии были дети и взрослые. Нашему экскурсоводу удалось «зацепить» (по-хорошему) всех. Теперь планируем приехать в Страсбург в теплое время года.
Единогласно советуем!
- ННаталья8 января 2025Хочу поблагодарить Марину за интересную и познавательную экскурсию "Страсбург, в котором живет Рождество”. Мы приехали в Страсбург за вдохновением, почувствовать
- ГГордиегкова21 декабря 2024Очень понравилась экскурсия! ❤️ Время пролетело незаметно — настолько увлекательной и насыщенной она была! Конечно, одного дня недостаточно, чтобы насладиться
- ЛЛариса18 декабря 2024Гид Марина нам очень понравилась, она с энтузиазмом рассказывала много интересных фактов о которых мы не знали. Время пролетело очень быстро и мы рады что Марина провела с нами это время. Очень рекомендую.
- ППавел12 декабря 2024Спасибо огромное нашему гиду Марине! Экскурсия «Рождество в Страсбурге» пролетела на одном дыхании. Очень много интересных фактов и знакомств с новыми местами 🎄🎄🎄
- ММарина15 января 2024Очень довольны экскурсией! Ещё раз убеждаемся, что сами бы так не узнали город за короткое время! Спасибо большое!
- ААртём8 января 2024Интересная экскурсия по Страсбургу. Это наша вторая экскурсия. Мы услышали только новую информацию. Были продемонстрированы фотоматериалы из книг, это было интересно, сравнить как было и как сейчас. Спасибо за экскурсию.
- ТТатьяна3 января 2024Наша экскурсия проходила с Мариной в канун Рождества, 24-ого декабря. Несмотря на суету в городе мы посмотрели все ярмарки, попили
- ЕЕлена29 декабря 2023Экскурсия прошла прекрасно. Мы целенаправлено хотели экскурсию с тематикой Рождества. И получили море информации по истории Рождества в Эльзасе и
- ЕЕлена27 декабря 2023Хочу выразить большую благодарность Марине за проведенную экскурсию. Рассказ был интересный. Она прекрасно подстраивалась под наши желания и строила маршрут
- ММария27 декабря 2023Прекрасно и познавательно провели время с Мариной. Очень рекомендую, особенно если планируете провести в рождественском Страсбурге всего несколько дней. Эта экскурсия поможет быстро сориентироваться в огромном многообразии и узнать неочевидные тонкости и интересные факты.
- ИИрина23 декабря 2023Огромное спасибо Марине! Великолепные впечатления от города от информации. Окунулись в Рождество. Даже дождь не испортил впечатление.
- ММайя23 декабря 2023Отлично провели время с Мариной! Экскурсия очень понравилась и мы повторили маршрут еще несколько раз уже самостоятельно! С разным освещением город конечно смотрится по разному! Спасибо большое за рекомендации, мы воспользовались, наверное, всеми! Незабываемые впечатления и заряд рождественским настроением! Спасибо!
- ССветлана22 декабря 2023Отличная экскурсия! Спасибо большое Марине за прекрасный вечер!
- ТТамара17 декабря 2023Нам очень понравилось время, которые мы провели с Мариной. Было интересно, познавательно и четко. Прекрасный гид и очаровательная девушка. Рекомендую!
- ЮЮлия4 декабря 2023Окунулись с головой в Рождество! Марина провела нас по сверкающим огнями ярмаркам, рассказала историю и традиции столицы Рождества, показала проверенные
- ДДиляра4 декабря 2023большое спасибо прекрасному гиду Марине за индивидуальный подход и чудесную экскурсию по рождественскому Страсбургу! Марина провела нас по рождественским ярмаркам,
- YYuriy3 декабря 2023Марина очень опытный, дружелюбный и креативный экскурсовод. Мы были с детьми, все в восторге. Марина спасибо вам большое
- ААндрей3 декабря 2023Марина - молодец!
У нас с женой была очень хорошая и душевная экскурсия.
Конечно же РЕКОМЕНДУЮ!
- ДДмитрий13 декабря 2022Марина, спасибо Вам большое за замечательную экскурсию по рождественскому Страсбургу. Это было крайне интересно, красиво, впечатлительно, запоминающееся (запахи, вкусы, виды)… и очень душевно! Мы зарядились от экскурсии позитивом и рождественским настроением!
