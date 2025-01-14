V Vladimir Страсбург, в котором живет Рождество На экскурсии были дети и взрослые. Нашему экскурсоводу удалось «зацепить» (по-хорошему) всех. Теперь планируем приехать в Страсбург в теплое время года.

Единогласно советуем!

Н Наталья Страсбург, в котором живет Рождество читать дальше приближающиеся праздники, и Марине это удалось. Было ощущение встречи с добрым другом! Она отреагировала на все наши просьбы и пожелания, показала локации, скрытые от туристических маршрутов. Время пролетело незаметно!

Спасибо большое!!! Хочу поблагодарить Марину за интересную и познавательную экскурсию "Страсбург, в котором живет Рождество”. Мы приехали в Страсбург за вдохновением, почувствовать

Г Гордиегкова Страсбург, в котором живет Рождество читать дальше всеми красотами Страсбурга и его волшебной рождественской ярмарки. Благодаря экскурсии мы открыли для себя множество деталей и символов города, которые остались бы незамеченными, если бы гуляли сами.



Особая благодарность Марине за ее профессионализм, заботу и индивидуальный подход. Она терпеливо ожидала нас в тех местах, где мы хотели задержаться, чтобы сделать фото или выбрать сувенир, и при этом полностью сохранила всю программу экскурсии. Отдельный плюс — дополнительные рекомендации, которые сделали наше пребывание в городе ещё более запоминающимся! ❤️



Мы обязательно вернемся в Страсбург, и, безусловно, снова обратимся к Марине как к гиду! Искренне рекомендуем! Очень понравилась экскурсия! ❤️ Время пролетело незаметно — настолько увлекательной и насыщенной она была! Конечно, одного дня недостаточно, чтобы насладиться

Л Лариса Страсбург, в котором живет Рождество Гид Марина нам очень понравилась, она с энтузиазмом рассказывала много интересных фактов о которых мы не знали. Время пролетело очень быстро и мы рады что Марина провела с нами это время. Очень рекомендую.

П Павел Страсбург, в котором живет Рождество Спасибо огромное нашему гиду Марине! Экскурсия «Рождество в Страсбурге» пролетела на одном дыхании. Очень много интересных фактов и знакомств с новыми местами 🎄🎄🎄

М Марина Страсбург - столица Рождества Очень довольны экскурсией! Ещё раз убеждаемся, что сами бы так не узнали город за короткое время! Спасибо большое!

А Артём Страсбург, в котором живет Рождество Интересная экскурсия по Страсбургу. Это наша вторая экскурсия. Мы услышали только новую информацию. Были продемонстрированы фотоматериалы из книг, это было интересно, сравнить как было и как сейчас. Спасибо за экскурсию.

Т Татьяна Страсбург, в котором живет Рождество читать дальше самый вкусный глинтвейн, поели традиционные блюда и узнали много нового именно о рождественских традициях Эльзаса и французов, что был очень ценно. Марина внимательный и интересный рассказчик, она была очень приветлива, уделила внимание нашей маленькой дочке на экскурсии не меньше, чем нам. Мы остались полностью довольны и были очень рады, что смогли посмотреть город и ярмарки именно таким способ - с добрым и образованным собеседником. Марина, спасибо еще раз! Наша экскурсия проходила с Мариной в канун Рождества, 24-ого декабря. Несмотря на суету в городе мы посмотрели все ярмарки, попили

Е Елена Страсбург, в котором живет Рождество читать дальше еще много дополнительной информации по городу. Все это было подано легко и ненавязчиво. Марина очень позитивный человек, чувствующий группу. Получилась очень информативная и в то же время приятная прогулка, в ходе которой Марина ответила на наши вопросы, и второй день мы гуляли по городу самостоятельно, вспоминая Марину добрым словом:) Экскурсия прошла прекрасно. Мы целенаправлено хотели экскурсию с тематикой Рождества. И получили море информации по истории Рождества в Эльзасе и

Е Елена Страсбург, в котором живет Рождество читать дальше исходя из наших предпочтений. Смогла ответить на все вопросы, даже если они казались самыми неожиданными. Марина, спасибо за сказку страсбургского рождества! Хочу выразить большую благодарность Марине за проведенную экскурсию. Рассказ был интересный. Она прекрасно подстраивалась под наши желания и строила маршрут

М Мария Страсбург, в котором живет Рождество Прекрасно и познавательно провели время с Мариной. Очень рекомендую, особенно если планируете провести в рождественском Страсбурге всего несколько дней. Эта экскурсия поможет быстро сориентироваться в огромном многообразии и узнать неочевидные тонкости и интересные факты.

И Ирина Страсбург, в котором живет Рождество Огромное спасибо Марине! Великолепные впечатления от города от информации. Окунулись в Рождество. Даже дождь не испортил впечатление.

М Майя Страсбург, в котором живет Рождество Отлично провели время с Мариной! Экскурсия очень понравилась и мы повторили маршрут еще несколько раз уже самостоятельно! С разным освещением город конечно смотрится по разному! Спасибо большое за рекомендации, мы воспользовались, наверное, всеми! Незабываемые впечатления и заряд рождественским настроением! Спасибо!

С Светлана Страсбург, в котором живет Рождество Отличная экскурсия! Спасибо большое Марине за прекрасный вечер!

Т Тамара Страсбург, в котором живет Рождество Нам очень понравилось время, которые мы провели с Мариной. Было интересно, познавательно и четко. Прекрасный гид и очаровательная девушка. Рекомендую!

Ю Юлия Страсбург, в котором живет Рождество читать дальше аутентичные сувенирные лавочки. Яблочный сок с корицей, ароматный глинтвейн, деревянные елочные игрушки, украшенные дома и витрины, пряничный хлеб, эльзасское вино … Впечатления на всю жизнь! Окунулись с головой в Рождество! Марина провела нас по сверкающим огнями ярмаркам, рассказала историю и традиции столицы Рождества, показала проверенные

Д Диляра Страсбург, в котором живет Рождество читать дальше познакомила с историческими, рождественскими и гастрономическими традициями региона, а также ответила на многочисленные вопросы моих любопытных друзей-слушалетей.

рекомендую Марину как профессионального и отзывчивого гида!) большое спасибо прекрасному гиду Марине за индивидуальный подход и чудесную экскурсию по рождественскому Страсбургу! Марина провела нас по рождественским ярмаркам,

Y Yuriy Страсбург, в котором живет Рождество Марина очень опытный, дружелюбный и креативный экскурсовод. Мы были с детьми, все в восторге. Марина спасибо вам большое

А Андрей Страсбург, в котором живет Рождество Марина - молодец!

У нас с женой была очень хорошая и душевная экскурсия.

Конечно же РЕКОМЕНДУЮ!