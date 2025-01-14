Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Страсбургу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Страсбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Страсбург, в котором живет Рождество
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
«Мы прогуляемся по рождественским ярмаркам в центре Страсбурга, у каждой из которых — своя тематика, история и непередаваемая атмосфера»
26 ноя в 11:00
27 ноя в 11:30
€150 за всё до 6 чел.
Страсбург - столица Рождества
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
«На двухчасовой прогулке по рождественскому городу вы узнаете:»
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:00
€180 за всё до 10 чел.
Рождественские рынки Страсбурга
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Рождественские рынки Страсбурга
Погулять по ярмаркам Старого города и погрузиться в настоящую сказку
Начало: На place du Quartier Blanc
«Мы пройдём по всем рождественским рынкам Страсбурга — а по дороге рассмотрим красоты Старого года»
26 ноя в 13:00
27 ноя в 13:00
€190 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladimir
    14 января 2025
    Страсбург, в котором живет Рождество
    На экскурсии были дети и взрослые. Нашему экскурсоводу удалось «зацепить» (по-хорошему) всех. Теперь планируем приехать в Страсбург в теплое время года.
    Единогласно советуем!
    На экскурсии были дети и взрослые. Нашему экскурсоводу удалось «зацепить» (по-хорошему) всех. Теперь планируем приехать в Страсбург в теплое время года.
    Единогласно советуем!
  • Н
    Наталья
    8 января 2025
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Хочу поблагодарить Марину за интересную и познавательную экскурсию "Страсбург, в котором живет Рождество”. Мы приехали в Страсбург за вдохновением, почувствовать
    читать дальше

    приближающиеся праздники, и Марине это удалось. Было ощущение встречи с добрым другом! Она отреагировала на все наши просьбы и пожелания, показала локации, скрытые от туристических маршрутов. Время пролетело незаметно!
    Спасибо большое!!!

  • Г
    Гордиегкова
    21 декабря 2024
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Очень понравилась экскурсия! ❤️ Время пролетело незаметно — настолько увлекательной и насыщенной она была! Конечно, одного дня недостаточно, чтобы насладиться
    читать дальше

    всеми красотами Страсбурга и его волшебной рождественской ярмарки. Благодаря экскурсии мы открыли для себя множество деталей и символов города, которые остались бы незамеченными, если бы гуляли сами.

    Особая благодарность Марине за ее профессионализм, заботу и индивидуальный подход. Она терпеливо ожидала нас в тех местах, где мы хотели задержаться, чтобы сделать фото или выбрать сувенир, и при этом полностью сохранила всю программу экскурсии. Отдельный плюс — дополнительные рекомендации, которые сделали наше пребывание в городе ещё более запоминающимся! ❤️

    Мы обязательно вернемся в Страсбург, и, безусловно, снова обратимся к Марине как к гиду! Искренне рекомендуем!

    Очень понравилась экскурсия! ❤️ Время пролетело незаметно — настолько увлекательной и насыщенной она была! Конечно, одного дня недостаточно, чтобы насладиться
  • Л
    Лариса
    18 декабря 2024
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Гид Марина нам очень понравилась, она с энтузиазмом рассказывала много интересных фактов о которых мы не знали. Время пролетело очень быстро и мы рады что Марина провела с нами это время. Очень рекомендую.
  • П
    Павел
    12 декабря 2024
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Спасибо огромное нашему гиду Марине! Экскурсия «Рождество в Страсбурге» пролетела на одном дыхании. Очень много интересных фактов и знакомств с новыми местами 🎄🎄🎄
  • М
    Марина
    15 января 2024
    Страсбург - столица Рождества
    Очень довольны экскурсией! Ещё раз убеждаемся, что сами бы так не узнали город за короткое время! Спасибо большое!
  • А
    Артём
    8 января 2024
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Интересная экскурсия по Страсбургу. Это наша вторая экскурсия. Мы услышали только новую информацию. Были продемонстрированы фотоматериалы из книг, это было интересно, сравнить как было и как сейчас. Спасибо за экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    3 января 2024
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Наша экскурсия проходила с Мариной в канун Рождества, 24-ого декабря. Несмотря на суету в городе мы посмотрели все ярмарки, попили
    читать дальше

    самый вкусный глинтвейн, поели традиционные блюда и узнали много нового именно о рождественских традициях Эльзаса и французов, что был очень ценно. Марина внимательный и интересный рассказчик, она была очень приветлива, уделила внимание нашей маленькой дочке на экскурсии не меньше, чем нам. Мы остались полностью довольны и были очень рады, что смогли посмотреть город и ярмарки именно таким способ - с добрым и образованным собеседником. Марина, спасибо еще раз!

  • Е
    Елена
    29 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Экскурсия прошла прекрасно. Мы целенаправлено хотели экскурсию с тематикой Рождества. И получили море информации по истории Рождества в Эльзасе и
    читать дальше

    еще много дополнительной информации по городу. Все это было подано легко и ненавязчиво. Марина очень позитивный человек, чувствующий группу. Получилась очень информативная и в то же время приятная прогулка, в ходе которой Марина ответила на наши вопросы, и второй день мы гуляли по городу самостоятельно, вспоминая Марину добрым словом:)

  • Е
    Елена
    27 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Хочу выразить большую благодарность Марине за проведенную экскурсию. Рассказ был интересный. Она прекрасно подстраивалась под наши желания и строила маршрут
    читать дальше

    исходя из наших предпочтений. Смогла ответить на все вопросы, даже если они казались самыми неожиданными. Марина, спасибо за сказку страсбургского рождества!

  • М
    Мария
    27 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Прекрасно и познавательно провели время с Мариной. Очень рекомендую, особенно если планируете провести в рождественском Страсбурге всего несколько дней. Эта экскурсия поможет быстро сориентироваться в огромном многообразии и узнать неочевидные тонкости и интересные факты.
  • И
    Ирина
    23 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Огромное спасибо Марине! Великолепные впечатления от города от информации. Окунулись в Рождество. Даже дождь не испортил впечатление.
    Огромное спасибо Марине! Великолепные впечатления от города от информации. Окунулись в Рождество. Даже дождь не испортил впечатление.
  • М
    Майя
    23 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Отлично провели время с Мариной! Экскурсия очень понравилась и мы повторили маршрут еще несколько раз уже самостоятельно! С разным освещением город конечно смотрится по разному! Спасибо большое за рекомендации, мы воспользовались, наверное, всеми! Незабываемые впечатления и заряд рождественским настроением! Спасибо!
  • С
    Светлана
    22 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Отличная экскурсия! Спасибо большое Марине за прекрасный вечер!
  • Т
    Тамара
    17 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Нам очень понравилось время, которые мы провели с Мариной. Было интересно, познавательно и четко. Прекрасный гид и очаровательная девушка. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    4 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Окунулись с головой в Рождество! Марина провела нас по сверкающим огнями ярмаркам, рассказала историю и традиции столицы Рождества, показала проверенные
    читать дальше

    аутентичные сувенирные лавочки. Яблочный сок с корицей, ароматный глинтвейн, деревянные елочные игрушки, украшенные дома и витрины, пряничный хлеб, эльзасское вино … Впечатления на всю жизнь!

  • Д
    Диляра
    4 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    большое спасибо прекрасному гиду Марине за индивидуальный подход и чудесную экскурсию по рождественскому Страсбургу! Марина провела нас по рождественским ярмаркам,
    читать дальше

    познакомила с историческими, рождественскими и гастрономическими традициями региона, а также ответила на многочисленные вопросы моих любопытных друзей-слушалетей.
    рекомендую Марину как профессионального и отзывчивого гида!)

    большое спасибо прекрасному гиду Марине за индивидуальный подход и чудесную экскурсию по рождественскому Страсбургу! Марина провела нас по рождественским ярмаркам,
  • Y
    Yuriy
    3 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Марина очень опытный, дружелюбный и креативный экскурсовод. Мы были с детьми, все в восторге. Марина спасибо вам большое
  • А
    Андрей
    3 декабря 2023
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Марина - молодец!
    У нас с женой была очень хорошая и душевная экскурсия.
    Конечно же РЕКОМЕНДУЮ!
  • Д
    Дмитрий
    13 декабря 2022
    Страсбург, в котором живет Рождество
    Марина, спасибо Вам большое за замечательную экскурсию по рождественскому Страсбургу. Это было крайне интересно, красиво, впечатлительно, запоминающееся (запахи, вкусы, виды)… и очень душевно! Мы зарядились от экскурсии позитивом и рождественским настроением!

