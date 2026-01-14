20 отзывов оставили туристы

Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Прогулка по самым ярким и значимым местам Страсбурга, без перегрузки датами и фактами, если только вы не попросите. Узнайте интересные городские истории и легенды из разных эпох. Путешествие в прошлое читать дальшеуменьшить
Страсбурга по следам как обычных, так и выдающихся людей. В Маленькой Франции вас ждут уютные фахверковые домики и интригующее прошлое.
Прогулка начнется на Соборной площади, где узнаете курьезные истории о соборе и зловещую легенду про подземное озеро. Посетите аптеку «У оленя», старую таможню и мост Ворона.
Через площади Гютенберга и Клебера направимся к Маленькой Франции, где узнаете об интересных фигурах и анекдотичных историях. Атмосферные улочки Маленькой Франции очаруют вас своей архитектурой и историей
Средневековые легенды Старого города Наша прогулка начнется в сердце старого города — на Соборной площади, где в средние века жизнь била ключом. Вы узнаете курьёзные истории о соборе и услышите зловещую легенду про подземное озеро Страсбурга и его мрачных обитателей. Я расскажу вам об аптеке «У оленя», куда захаживал сам Гёте, и средневековом гаджете, с помощью которого тестировали профпригодность чиновников. Вы прогуляетесь к набережной, где стоит здание старой таможни, и узнаете, какую роль это место играло в средневековой жизни Страсбурга. А по соседству рассмотрите мост Ворона, где вершили самый гуманный суд в империи!
Страсбург в историях и лицах Через площади Гютенберга и Клебера мы направимся к Маленькой Франции. По дороге вы узнаете об интересных фигурах, которые когда-то прогуливались по этим же улочкам. Я расскажу анекдотичные истории о первом книгопечатнике в Европе, о Наполеоне и его генерале, об известных писателях и поэтах — не только немецких и французских, но и русских: Карамзине, Тютчеве и Кюхельбекере.
Пряничные домики Маленькой Франции Атмосферные улочки Маленькой Франции очаруют вас своими уютными фахверковыми домиками — трудно представить, что этот очаровательный район до недавнего времени стасбуржцы старались избегать, и я расскажу вам, почему. Мы прогуляемся по кварталу, где вы рассмотрите уникальную архитектуру, а также сможете оценить смекалку военного инженера Себастьена Ле Претр де Вобана.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Страсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1303 туристов
По образованию я социолог. Сейчас работаю в небольшой компании. Люблю гулять по Страсбургу и рассказывать курьёзные истории из жизни города. С нетерпением жду новых знакомств с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вячеслав
Отличная экскурсия по интересному и красивому городу Страсбургу!
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Evgeny
Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной! Она — настоящий профессионал и прекрасно знает свое дело. Экскурсия была увлекательной, познавательной и отлично организованной. Екатерина показала нам самые интересные уголки Страсбурга и рассказала множество увлекательных фактов. Благодаря ей этот город оставил незабываемые впечатления. Искренне рекомендуем!
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Татьяна
Катя большое спасибо за интересную экскурсию и за совет в выборе ресторана.
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T
Tatyana
Екатерина умеет рассказать и заинтересовать. Нам очень понравилась её экскурсия по Страсбургу
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Мария
Екатерина замечательный гид! Все понравилось!
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TAMILA
Добрый день. Экскурсия была очень интересной. Экскурсовод Екатерина показала и рассказала нам много познавательных и занимательных вещей. И,хоть день был дождливый,мы провели несколько очень приятных часов. Катя очень внимательный и доброжелательный человек. Рекомендуем экскурсии с ней всем планирующим путешествие в Эльзас. Ещё раз хочется поблагодарить её. Семья Лев. Израиль
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