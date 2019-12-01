20 отзывов оставили туристы

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Старый город и Маленькая Франция

Услышать средневековые легенды Страсбурга и рассмотреть пряничные фахверковые домики

4.6
20 отзывов
Екатерина
Екатерина – Гид из Страсбурга
Предлагаю вам прогуляться 👣 по самым ярким и значимым местам Страсбурга, не перегружая себя датами и фактами (если только вы меня об этом не попросите) — вместо этого я расскажу вам интересные городские истории 📖 и легенды из разных эпох.

Вы совершите путешествие в прошлое Страсбурга по следам как обычных, так и выдающихся людей, ходивших этими же мощёными улочками.

А затем очутитесь в очаровательной Маленькой Франции — районе с прекрасными фахверковыми домиками и интригующим прошлым.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Старый город и Маленькая Франция
Старый город и Маленькая Франция

Что вас ожидает

Средневековые легенды Старого города
Наша прогулка 👣 начнется в сердце старого города — на Соборной площади, где в средние века жизнь била ключом. Вы узнаете курьёзные истории 📖 о соборе и услышите зловещую легенду про подземное озеро Страсбурга и его мрачных обитателей. Я расскажу вам об аптеке «У оленя», куда захаживал сам Гёте, и средневековом гаджете, с помощью которого тестировали профпригодность чиновников. Вы прогуляетесь к набережной, где стоит здание старой таможни, и узнаете, какую роль это место играло в средневековой жизни Страсбурга. А по соседству рассмотрите мост Ворона, где вершили самый гуманный суд в империи!

Страсбург в историях и лицах
Через площади Гютенберга и Клебера мы направимся к Маленькой Франции. По дороге вы узнаете об интересных фигурах, которые когда-то прогуливались по этим же улочкам. Я расскажу анекдотичные истории о первом книгопечатнике в Европе, о Наполеоне и его генерале, об известных писателях и поэтах — не только немецких и французских, но и русских: Карамзине, Тютчеве и Кюхельбекере.

Пряничные домики Маленькой Франции
Атмосферные улочки Маленькой Франции очаруют вас своими уютными фахверковыми домиками — трудно представить, что этот очаровательный район до недавнего времени стасбуржцы старались избегать, и я расскажу вам, почему. Мы прогуляемся по кварталу, где вы рассмотрите уникальную архитектуру, а также сможете оценить смекалку военного инженера Себастьена Ле Претр де Вобана.

Старый город и Маленькая Франция
Старый город и Маленькая Франция
Старый город и Маленькая Франция
Старый город и Маленькая Франция
Старый город и Маленькая Франция
Старый город и Маленькая Франция
Старый город и Маленькая Франция
Старый город и Маленькая Франция

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
По образованию я социолог. Сейчас работаю в небольшой компании. Люблю гулять по Страсбургу и рассказывать курьёзные истории из жизни города. С нетерпением жду новых знакомств с путешественниками!
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20 отзывов оставили туристы

1 декабря 2019
Спасибо большое Юлии! Она нас встретила, провела по интересным местам, Юлия-замечательный рассказчик, ребёнок был в восторге от Маленькой Франции», каналов, дамбы! Не смотря на усталость(пешком несколько часов) он спросил: «а мы вернемся сюда еще хотя бы разок? Юлия проведет нас по новым тропкам? Страсбург-заманчивый!»))) Мы были вдвоем с сыном 10 лет.
Alexei
25 ноября 2019
Хорошая погода и милый городок, но как экскурсия не очень ничего из того что можно прочитать самому и материал не структуирован и подан как-то никак😪
15 ноября 2019
Благодарим Юлию о проведённой экскурсии!Все супер! Надеемся вернуться вновь и воспользоваться её услугами!
6 февраля 2019
Очень интересно, энергично ) не устали, экскурсия просто на одном дыхании ) не была перегружена ) спасибо большое за экскурсию )
Наталья
5 февраля 2019
Увлекательная и грамотно составленная экскурсия по центру прекрасного новогоднего Страсбурга. Екатерина готова ответить на все вопросы и дать советы. Ничего лишнего, всё по делу и содержательно. Спасибо!
6 января 2019
Спасибо Екатерине за отлично составленную и проведённую экскурсию!
1 января 2019
Огромная благодарность Екатерине от всей нашей семьи. Хотелось бы отметить, что содержание экскурсии вызвало большой интерес не только у взрослых, но и десятилетнего ребёнка. Двух часов совершенно не хватило, так это было живо и образно, Спасибо огромное!!!!
31 декабря 2018
Все было интересно и в прекрасной атмосфере;) Большое спасибо Екатерине за прогулку и интересные факты! Детям, так же понравилась наша прогулка по Страсбургу!
26 декабря 2018
Замечательная экскурсия! Екатерина отлично умеет «масштабировать» матриал в зависимости от знаний экскурсантов. Узнав, что мы историки-филологи, Екатерина моментально повысила уровень информации и мы восхитительно провели время, разбиря достоинства и недостатки Морица Саксонского :-) Абсолютно рекомендуем!
15 декабря 2018
Спасибо большое Екатерине. Все понравилось. Очень насыщенная экскурсия.
28 ноября 2018
Несмотря на то, что мы опоздали, Екатерина дождалась, сделала экскурсию максимально доступной и понятной для 8 - летнего ребенка. Узнали много интересного. Спасибо
10 ноября 2018
Очень интересная экскурсия, город с самых интересных ракурсов. Прекрасный собор и фахверковые кварталы. Екатерина отличный рассказчик. Большое количество исторических деталей и фактов украшают рассказ и оживляют персонажи. Рекомендую!
15 октября 2018
Большое спасибо Кате за интересную, живую экскурсию! Я могу с уверенностью рекомендовать Катю всем путешественникам - узнате много нового и интересного про Страсбург. Исторических фактов было в меру, не перегружено, всё чередовалось с какими-то волшебными, почти сказочными легендами старого города. Катя, Вам привет и спасибо! С уважением, Анива.
18 сентября 2018
На экскурсию с гидом Екатериной мы попали совершенно случайно, второй раз за этот отпуск, ( первый раз с Кольмаром нас знакомила Влада) и второй раз удивительно удачно. Решение об экскурсии было спонтанным, за три дня до приезда в Страсбург, но все прошло на редкость гладко: заказ, оплата, встреча с экскурсоводом и, конечно, сама экскурсия. О ней, точнее о Кате, нашем гиде, можно говорить долго и в превосходной степени. С этого дня история города, да и Франции, стала для нас близкой, почти осязаемой. Катя рассказывает очень увлекательно, все исторические персонажи оживают и становятся близкими и понятными, будто соседи. При этом увлекательность повествования не идёт в ущерб содержанию. Большое спасибо и Кате, и Трипстеру за удовольствие, полученное во время нашего непродолжительного, но яркого и запоминающегося путешествия!
15 августа 2018
Девушка приятная, но не более того. Экскурсии, как таковой не было. Не интересно, не познавательно. Общие фразы.
Екатерина
Ответ гида:Марина, спасибо за отзыв! Должна сказать, что я была сильно удивлена вашей реакцией на мою экскурсию. Ведь вы несколько раз лично назвали меня "Катёнком" и опять же несколько раз поблагодарили за интересную экскурсию. Я попыталась понять, почему вам показалось, что экскурсии как таковой не было. Можно назвать три основные причины. Во-первых, время. На экскурсию вы опоздали. Причиной опоздания, как вы мне объяснили, был бассейн в пригороде Страсбурга, с которым вам сложно было расстаться. Также, в соборе мы провели в три раза больше времени, чем это запланировано на моей экскурсии. Случилось это, опять же не по моей вине, а потому что, вы и ваши подруги выбирали сувениры. Тем не менее, чтобы у вас сложилась целостная картина о городе, я продлила экскурсию более чем на час и провела вас своим обычным маршрутом, не пропуская ни одной из знаковых достопримечательностей. Во-вторых, чрезвычайно жаркий день. Древние строители, оказывается, просчитались и построили собор на самом солнцепёке. Интересные детали собора, а также большинство достопримечательностей вы дружно отказались рассматривать, и предпочли остаться "в теньке" и в сувенирных лавках пока я вам "что-нибудь понарассказываю". В-третьих, шоппинг. Мои рассказы "в теньке" прерывались, когда вам были нужны консультации с подругами или с продавцами, а также, когда вы делились впечатлениями о купленных сувенирах. Я предлагала заняться шоппингом после экскурсии или вернуться в город на следующий день. Но вы не рассматривали этот вариант, опять же по причине несносной жары и наличия бассейна рядом с вашими апартаментами. У меня было впечатление, что я докучаю вам своими историями о Людовике и Рудольфе, епископе и революционерах, Тютчеве и Гёте, отвлекая вас от шоппинга. Однако смирившись с вашим неудержимым интересом к этому занятию, я пошла вам навстречу и даже спросила в одном из магазинов продавца предоставить вам коммерческий жест и он сделал вам редкий подарок. Что же касается "общих фраз", то вы, несомненно имеете право на собственное мнение, если оно, конечно, основано на тщательной и скрупулёзной подборке материала, порой доступного только в страсбургских библиотеках.
Ещё 5 отзывов

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