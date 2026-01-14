20 отзывов оставили туристы

Прогулка по самым ярким и значимым местам Страсбурга, без перегрузки датами и фактами, если только вы не попросите. Узнайте интересные городские истории и легенды из разных эпох. Путешествие в прошлое

Страсбурга по следам как обычных, так и выдающихся людей. В Маленькой Франции вас ждут уютные фахверковые домики и интригующее прошлое. Прогулка начнется на Соборной площади, где узнаете курьезные истории о соборе и зловещую легенду про подземное озеро. Посетите аптеку «У оленя», старую таможню и мост Ворона. Через площади Гютенберга и Клебера направимся к Маленькой Франции, где узнаете об интересных фигурах и анекдотичных историях. Атмосферные улочки Маленькой Франции очаруют вас своей архитектурой и историей

Описание экскурсии

Средневековые легенды Старого города

Наша прогулка начнется в сердце старого города — на Соборной площади, где в средние века жизнь била ключом. Вы узнаете курьёзные истории о соборе и услышите зловещую легенду про подземное озеро Страсбурга и его мрачных обитателей. Я расскажу вам об аптеке «У оленя», куда захаживал сам Гёте, и средневековом гаджете, с помощью которого тестировали профпригодность чиновников. Вы прогуляетесь к набережной, где стоит здание старой таможни, и узнаете, какую роль это место играло в средневековой жизни Страсбурга. А по соседству рассмотрите мост Ворона, где вершили самый гуманный суд в империи!

Страсбург в историях и лицах

Через площади Гютенберга и Клебера мы направимся к Маленькой Франции. По дороге вы узнаете об интересных фигурах, которые когда-то прогуливались по этим же улочкам. Я расскажу анекдотичные истории о первом книгопечатнике в Европе, о Наполеоне и его генерале, об известных писателях и поэтах — не только немецких и французских, но и русских: Карамзине, Тютчеве и Кюхельбекере.

Пряничные домики Маленькой Франции

Атмосферные улочки Маленькой Франции очаруют вас своими уютными фахверковыми домиками — трудно представить, что этот очаровательный район до недавнего времени стасбуржцы старались избегать, и я расскажу вам, почему. Мы прогуляемся по кварталу, где вы рассмотрите уникальную архитектуру, а также сможете оценить смекалку военного инженера Себастьена Ле Претр де Вобана.