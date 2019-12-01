20 отзывов оставили туристы

Екатерина

Ответ гида: Марина, спасибо за отзыв! Должна сказать, что я была сильно удивлена вашей реакцией на мою экскурсию. Ведь вы несколько раз лично назвали меня "Катёнком" и опять же несколько раз поблагодарили за интересную экскурсию. Я попыталась понять, почему вам показалось, что экскурсии как таковой не было. Можно назвать три основные причины. Во-первых, время. На экскурсию вы опоздали. Причиной опоздания, как вы мне объяснили, был бассейн в пригороде Страсбурга, с которым вам сложно было расстаться. Также, в соборе мы провели в три раза больше времени, чем это запланировано на моей экскурсии. Случилось это, опять же не по моей вине, а потому что, вы и ваши подруги выбирали сувениры. Тем не менее, чтобы у вас сложилась целостная картина о городе, я продлила экскурсию более чем на час и провела вас своим обычным маршрутом, не пропуская ни одной из знаковых достопримечательностей. Во-вторых, чрезвычайно жаркий день. Древние строители, оказывается, просчитались и построили собор на самом солнцепёке. Интересные детали собора, а также большинство достопримечательностей вы дружно отказались рассматривать, и предпочли остаться "в теньке" и в сувенирных лавках пока я вам "что-нибудь понарассказываю". В-третьих, шоппинг. Мои рассказы "в теньке" прерывались, когда вам были нужны консультации с подругами или с продавцами, а также, когда вы делились впечатлениями о купленных сувенирах. Я предлагала заняться шоппингом после экскурсии или вернуться в город на следующий день. Но вы не рассматривали этот вариант, опять же по причине несносной жары и наличия бассейна рядом с вашими апартаментами. У меня было впечатление, что я докучаю вам своими историями о Людовике и Рудольфе, епископе и революционерах, Тютчеве и Гёте, отвлекая вас от шоппинга. Однако смирившись с вашим неудержимым интересом к этому занятию, я пошла вам навстречу и даже спросила в одном из магазинов продавца предоставить вам коммерческий жест и он сделал вам редкий подарок. Что же касается "общих фраз", то вы, несомненно имеете право на собственное мнение, если оно, конечно, основано на тщательной и скрупулёзной подборке материала, порой доступного только в страсбургских библиотеках.