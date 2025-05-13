Индивидуальная
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
«Мы посетим кафедральный собор на рыночной площади, соединивший в себе три стиля: романский, готический и барокко»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Викторианский Баден-Баден
Погрузитесь в викторианскую Англию в Баден-Бадене! Узнайте о встречах королевы Виктории и кайзера Вилли, а также посетите любимые места Марка Твена
Начало: У казино Баден-Бадена
«Теннисные корты, гольф-поля и розовые сады, сдержанная архитектура церквей и имперский уют особняков — в Баден-Бадене до сих пор ощутим флёр пленительной и сентиментальной Belle Epoche»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€120 за всё до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Увлекательное путешествие по Баден-Бадену: от кельтских ритуалов до тайн Второй мировой. Откройте для себя загадки города
Начало: У казино Баден-Бадена
«У Шпиталькирхе, церкви XIII столетия, проведу вас по страницам «биографии» Чёрной Мадонны: вы поймёте, что реликвия значила для пилигримов, причём здесь термальные воды и при каких обстоятельствах Мадонна исчезла»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
- ЗЗарета13 мая 2025Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Если будет снова в Баден-Бадене, то обязательно обратимся к вам и будем рекомендовать друзьям.
- EElsa10 марта 2025Интересная, познавательная прогулка по городу
Нам очень понравилось
Без спешки и бега
Много узнали нового о городе
- ААлександра9 декабря 2024Отличная экскурсия по городу! Восторг!
