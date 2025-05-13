Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Баден-Бадена

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Баден-Бадене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
«Мы посетим кафедральный собор на рыночной площади, соединивший в себе три стиля: романский, готический и барокко»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Викторианский Баден-Баден
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Викторианский Баден-Баден
Погрузитесь в викторианскую Англию в Баден-Бадене! Узнайте о встречах королевы Виктории и кайзера Вилли, а также посетите любимые места Марка Твена
Начало: У казино Баден-Бадена
«Теннисные корты, гольф-поля и розовые сады, сдержанная архитектура церквей и имперский уют особняков — в Баден-Бадене до сих пор ощутим флёр пленительной и сентиментальной Belle Epoche»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€120 за всё до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Увлекательное путешествие по Баден-Бадену: от кельтских ритуалов до тайн Второй мировой. Откройте для себя загадки города
Начало: У казино Баден-Бадена
«У Шпиталькирхе, церкви XIII столетия, проведу вас по страницам «биографии» Чёрной Мадонны: вы поймёте, что реликвия значила для пилигримов, причём здесь термальные воды и при каких обстоятельствах Мадонна исчезла»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зарета
    13 мая 2025
    Викторианский Баден-Баден
    Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
    Если будет снова в Баден-Бадене, то обязательно обратимся к вам и будем рекомендовать друзьям.
    Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно
  • E
    Elsa
    10 марта 2025
    Викторианский Баден-Баден
    Интересная, познавательная прогулка по городу
    Нам очень понравилось
    Без спешки и бега
    Много узнали нового о городе
  • А
    Александра
    9 декабря 2024
    Викторианский Баден-Баден
    Отличная экскурсия по городу! Восторг!

