Индивидуальная
до 6 чел.
Баден-Баден и его тайны
История и архитектура города европейской знати
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Баден-Баден: город миллионеров
Погрузитесь в атмосферу Баден-Бадена, следуя по следам аристократии 19 века. Узнайте, что привлекает сюда миллионеров и почувствуйте дух царской России
Начало: У терм Каракалла
Завтра в 13:00
11 дек в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винная дорога Баден-Бадена
Исследуйте винные традиции Бадена, крупнейшего винного региона Германии. Узнайте о классификации вин и насладитесь дегустацией лучших сортов
Завтра в 13:00
11 дек в 15:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 октября 2025Проведенная экскурсия оправдала все ожидания: было интересно, с интригой. Город небольшой, но есть, чем похвастаться. Алекс-интересный собеседник. Советую всем, кто планирует свое знакомство с городом!
- ЕЕкатерина28 сентября 2025Хорошая вводная экскурсия, чтобы познакомится с прекрасным Баден Баденом и сориентироваться на местности!
- ООлеся15 сентября 2025Мы получили истинное удовольствие от экскурсии с Вероникой, получив полную информацию о Баден-Бадене. И шикарный бонус от Вероники - рассказ про баденские вина! Очень рекомендуем!!!
- ЛЛеонелла7 сентября 2025Большое спасибо Алексу за чудесную экскурсию по Баден-Бадену. Замечательный маршрут, 1,5 часа прошли незаметно. Алекс очень эрудированный и знающий город
- AAmanda24 августа 2025Вероника прекрасный гид. Любит и знает Баден Баден. Прекрасный знаток истории, кухни, культуры, вин. 1,5 пролетели незаметно и мы влюбились в этот прекрасный город. Спасибо Вероника
- ЛЛенар6 августа 2025Прекрасно проведенная экскурсия! Благодаря Алексу познакомились с городом, его архитектурой, историей и интересными фактами пребывания в нем исторических личностей как Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Жуковского и других. Большое спасибо Алексу от нашей семьи😊
- AAnna3 июля 2025Формат информативной индивидуальной прогулки мне очень понравился. Алекс очень приятный собеседник.
Мы отлично провели день в Баден-Баден. Нам очень повезло с гидом, отдельное спасибо Алексу. Взглядом местного жителя, увидели самые красивые места города и пригорода. А самое главное, у Алекса отменное чувство юмора, что добавляет изюминку.
- ААлександра9 июня 2025Замечательная экскурсия, спасибо Алексу!
- AAviva22 мая 2025Спасибо большое Александр!! Много интересной информации, в очень приятной беседе, маршрут был подстроен под наши просьбы и интересы. Увидели городок совсем по другому, заглянули в уголки до которых бы сами не добрались бы. Рекомендуем.
- ООльга11 мая 2025Очень интересная и познавательная экскурсия
- ААлсу24 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно. Захотелось ещё раз посетить город и ещё раз прочесть роман «Дым». Порекомендованный гидом Вероникой ресторан очень понравился и кухня и обслуживание. Рекомендуем экскурсию всем гостям. Спасибо большое!
- УУлугбек8 апреля 2025Очень грамотный гид, к тому же приятный и хороший человек. Экскурсия была очень интересной, познавательной, самое главное лёгкой, даже не заметили как пролетело отведённое нам время.
- ММарк7 апреля 2025Провели замечательную и познавательную экскурсию по Баден-Баден. Спасибо Вероника за интересные подробности, увлекательный рассказ и вашу книгу о винах. В следующий раз приедем к Вам на тур о немецких винах.
- ННадежда22 марта 2025Спасибо Веронике за экскурсию. Узнали много интересной и полезной информации. После легко ориентировались в городе.
Вероника увлечена виноделием. У нас теперь
- ННаталья25 февраля 2025Гуляли по городу с Александром 22 февраля 2025. Прогулка получилась очень интересной, насыщенной, но при этом, непринужденной. Александр отлично знает
- ААлександр25 ноября 2024Очень интересная экскурсия. Всем понравилась!
- ЕЕвгения23 ноября 2024Огромное спасибо за экскурсию! Невероятно интересно, без скучных фактов и дат! Очень много новой информации! Спасибо большое!
- ППолина12 августа 2024Экскурсия шикарная!
Алекс чудесный гид и рассказчик, за пару часов мы прекрасно прогулялись по городу, увидели все основные достопримечательности, а информация
- ААРКАДИЙ6 июля 2024Алекс очень знающий и грамотный человек и интересный рассказчик. Он провёл замечательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую.
