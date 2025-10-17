Мои заказы

Необычные дома в Баден-Бадене

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Баден-Бадене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Баден-Баден и его тайны
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Баден-Баден и его тайны
История и архитектура города европейской знати
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Баден-Баден: город миллионеров
Погрузитесь в атмосферу Баден-Бадена, следуя по следам аристократии 19 века. Узнайте, что привлекает сюда миллионеров и почувствуйте дух царской России
Начало: У терм Каракалла
Завтра в 13:00
11 дек в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Винная дорога Баден-Бадена
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Винная дорога Баден-Бадена
Исследуйте винные традиции Бадена, крупнейшего винного региона Германии. Узнайте о классификации вин и насладитесь дегустацией лучших сортов
Завтра в 13:00
11 дек в 15:00
€200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 октября 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Проведенная экскурсия оправдала все ожидания: было интересно, с интригой. Город небольшой, но есть, чем похвастаться. Алекс-интересный собеседник. Советую всем, кто планирует свое знакомство с городом!
  • Е
    Екатерина
    28 сентября 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Хорошая вводная экскурсия, чтобы познакомится с прекрасным Баден Баденом и сориентироваться на местности!
  • О
    Олеся
    15 сентября 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Мы получили истинное удовольствие от экскурсии с Вероникой, получив полную информацию о Баден-Бадене. И шикарный бонус от Вероники - рассказ про баденские вина! Очень рекомендуем!!!
  • Л
    Леонелла
    7 сентября 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Большое спасибо Алексу за чудесную экскурсию по Баден-Бадену. Замечательный маршрут, 1,5 часа прошли незаметно. Алекс очень эрудированный и знающий город
    читать дальше

    человек, узнали много «тайн». Хотим еще вернуться, чтобы подняться на гору на фуникулере и еще погулять. Узнали много исторических фактов о русской истории в этом прекрасном немецком городе. Алекс нам также порекомендовал отличный ресторан для обеда Rizzi. Самостоятельно сходили на виллу Тургенева после экскурсии. Спасибо!

  • A
    Amanda
    24 августа 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Вероника прекрасный гид. Любит и знает Баден Баден. Прекрасный знаток истории, кухни, культуры, вин. 1,5 пролетели незаметно и мы влюбились в этот прекрасный город. Спасибо Вероника
  • Л
    Ленар
    6 августа 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Прекрасно проведенная экскурсия! Благодаря Алексу познакомились с городом, его архитектурой, историей и интересными фактами пребывания в нем исторических личностей как Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Жуковского и других. Большое спасибо Алексу от нашей семьи😊
  • A
    Anna
    3 июля 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Формат информативной индивидуальной прогулки мне очень понравился. Алекс очень приятный собеседник.
  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Здравствуйте!
    Мы отлично провели день в Баден-Баден. Нам очень повезло с гидом, отдельное спасибо Алексу. Взглядом местного жителя, увидели самые красивые места города и пригорода. А самое главное, у Алекса отменное чувство юмора, что добавляет изюминку.
    Спасибо большое, обещаем вернуться)))))
  • А
    Александра
    9 июня 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Замечательная экскурсия, спасибо Алексу!
  • A
    Aviva
    22 мая 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Спасибо большое Александр!! Много интересной информации, в очень приятной беседе, маршрут был подстроен под наши просьбы и интересы. Увидели городок совсем по другому, заглянули в уголки до которых бы сами не добрались бы. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    11 мая 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Очень интересная и познавательная экскурсия
  • А
    Алсу
    24 апреля 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно. Захотелось ещё раз посетить город и ещё раз прочесть роман «Дым». Порекомендованный гидом Вероникой ресторан очень понравился и кухня и обслуживание. Рекомендуем экскурсию всем гостям. Спасибо большое!
  • У
    Улугбек
    8 апреля 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Очень грамотный гид, к тому же приятный и хороший человек. Экскурсия была очень интересной, познавательной, самое главное лёгкой, даже не заметили как пролетело отведённое нам время.
  • М
    Марк
    7 апреля 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Провели замечательную и познавательную экскурсию по Баден-Баден. Спасибо Вероника за интересные подробности, увлекательный рассказ и вашу книгу о винах. В следующий раз приедем к Вам на тур о немецких винах.
    Марк
  • Н
    Надежда
    22 марта 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Спасибо Веронике за экскурсию. Узнали много интересной и полезной информации. После легко ориентировались в городе.
    Вероника увлечена виноделием. У нас теперь
    читать дальше

    есть её книга. В каждую экскурсию она встраивает информацию о винах Баден-Бадена и Эльзаса. Захотелось проехать по винной дороге.
    Отдельное спасибо за помощь в покупке билетов и бронировании ресторанов.

  • Н
    Наталья
    25 февраля 2025
    Баден-Баден и его тайны
    Гуляли по городу с Александром 22 февраля 2025. Прогулка получилась очень интересной, насыщенной, но при этом, непринужденной. Александр отлично знает
    читать дальше

    город, рассказывает с удовольствием и разбавляет рассказ шутками и смешными рассказами. Очень приятный, знающий и любящий свое дело человек. При этом, нам еще очень повезло с погодой.
    В общем, город нас очаровал и оставил неизгладимые впечатления.
    Очень рекомендуем!

  • А
    Александр
    25 ноября 2024
    Баден-Баден и его тайны
    Очень интересная экскурсия. Всем понравилась!
  • Е
    Евгения
    23 ноября 2024
    Баден-Баден и его тайны
    Огромное спасибо за экскурсию! Невероятно интересно, без скучных фактов и дат! Очень много новой информации! Спасибо большое!
  • П
    Полина
    12 августа 2024
    Баден-Баден и его тайны
    Экскурсия шикарная!
    Алекс чудесный гид и рассказчик, за пару часов мы прекрасно прогулялись по городу, увидели все основные достопримечательности, а информация
    читать дальше

    была очень разообразной и интересной. Много неожиданных и интересных фактов, и при этом все выстраивается в логичную и красивую историю. Очень рекомендую

  • А
    АРКАДИЙ
    6 июля 2024
    Баден-Баден и его тайны
    Алекс очень знающий и грамотный человек и интересный рассказчик. Он провёл замечательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую.

