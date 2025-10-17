Н Наталья Баден-Баден и его тайны Проведенная экскурсия оправдала все ожидания: было интересно, с интригой. Город небольшой, но есть, чем похвастаться. Алекс-интересный собеседник. Советую всем, кто планирует свое знакомство с городом!

Е Екатерина Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии Хорошая вводная экскурсия, чтобы познакомится с прекрасным Баден Баденом и сориентироваться на местности!

О Олеся Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии Мы получили истинное удовольствие от экскурсии с Вероникой, получив полную информацию о Баден-Бадене. И шикарный бонус от Вероники - рассказ про баденские вина! Очень рекомендуем!!!

Леонелла Баден-Баден и его тайны Большое спасибо Алексу за чудесную экскурсию по Баден-Бадену. Замечательный маршрут, 1,5 часа прошли незаметно. Алекс очень эрудированный и знающий город человек, узнали много «тайн». Хотим еще вернуться, чтобы подняться на гору на фуникулере и еще погулять. Узнали много исторических фактов о русской истории в этом прекрасном немецком городе. Алекс нам также порекомендовал отличный ресторан для обеда Rizzi. Самостоятельно сходили на виллу Тургенева после экскурсии. Спасибо!

A Amanda Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии Вероника прекрасный гид. Любит и знает Баден Баден. Прекрасный знаток истории, кухни, культуры, вин. 1,5 пролетели незаметно и мы влюбились в этот прекрасный город. Спасибо Вероника

Л Ленар Баден-Баден и его тайны Прекрасно проведенная экскурсия! Благодаря Алексу познакомились с городом, его архитектурой, историей и интересными фактами пребывания в нем исторических личностей как Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Жуковского и других. Большое спасибо Алексу от нашей семьи😊

A Anna Баден-Баден и его тайны Формат информативной индивидуальной прогулки мне очень понравился. Алекс очень приятный собеседник.

Мы отлично провели день в Баден-Баден. Нам очень повезло с гидом, отдельное спасибо Алексу. Взглядом местного жителя, увидели самые красивые места города и пригорода. А самое главное, у Алекса отменное чувство юмора, что добавляет изюминку.

Спасибо большое, обещаем вернуться)))))

А Александра Баден-Баден и его тайны Замечательная экскурсия, спасибо Алексу!

A Aviva Баден-Баден и его тайны Спасибо большое Александр!! Много интересной информации, в очень приятной беседе, маршрут был подстроен под наши просьбы и интересы. Увидели городок совсем по другому, заглянули в уголки до которых бы сами не добрались бы. Рекомендуем.

О Ольга Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии Очень интересная и познавательная экскурсия

А Алсу Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно. Захотелось ещё раз посетить город и ещё раз прочесть роман «Дым». Порекомендованный гидом Вероникой ресторан очень понравился и кухня и обслуживание. Рекомендуем экскурсию всем гостям. Спасибо большое!

У Улугбек Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии Очень грамотный гид, к тому же приятный и хороший человек. Экскурсия была очень интересной, познавательной, самое главное лёгкой, даже не заметили как пролетело отведённое нам время.

М Марк Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии Провели замечательную и познавательную экскурсию по Баден-Баден. Спасибо Вероника за интересные подробности, увлекательный рассказ и вашу книгу о винах. В следующий раз приедем к Вам на тур о немецких винах.

Вероника увлечена виноделием. У нас теперь читать дальше есть её книга. В каждую экскурсию она встраивает информацию о винах Баден-Бадена и Эльзаса. Захотелось проехать по винной дороге.

Отдельное спасибо за помощь в покупке билетов и бронировании ресторанов. Спасибо Веронике за экскурсию. Узнали много интересной и полезной информации. После легко ориентировались в городе.Вероника увлечена виноделием. У нас теперь

Н Наталья Баден-Баден и его тайны читать дальше город, рассказывает с удовольствием и разбавляет рассказ шутками и смешными рассказами. Очень приятный, знающий и любящий свое дело человек. При этом, нам еще очень повезло с погодой.

В общем, город нас очаровал и оставил неизгладимые впечатления.

Очень рекомендуем! Гуляли по городу с Александром 22 февраля 2025. Прогулка получилась очень интересной, насыщенной, но при этом, непринужденной. Александр отлично знает

А Александр Баден-Баден и его тайны Очень интересная экскурсия. Всем понравилась!

Е Евгения Баден-Баден и его тайны Огромное спасибо за экскурсию! Невероятно интересно, без скучных фактов и дат! Очень много новой информации! Спасибо большое!

Полина Баден-Баден и его тайны Экскурсия шикарная! Алекс чудесный гид и рассказчик, за пару часов мы прекрасно прогулялись по городу, увидели все основные достопримечательности, а информация была очень разообразной и интересной. Много неожиданных и интересных фактов, и при этом все выстраивается в логичную и красивую историю. Очень рекомендую