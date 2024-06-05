Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много

интересных фактов и историй которых не услышишь от обычного экскурсовода. Было ощущение что прогуливаешься по городу с хорошо знакомым, добрым другом. Были семьей с дочкой 6 лет.

Экскурсия с Александром очень понравилась. Неформально, много интересных, веселых и трагичных историй, неожиданных фактов из истории прекрасного города и его знаменитых гостей. Александр очарователен, коммуникабельный, талантливый рассказчик.

Т Татьяна

Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.