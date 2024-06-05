1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Баден-Баден
История и архитектура города европейской знати
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Узнать о римском прошлом европейского города, о средневековых памятниках и эволюции баденских терм
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Викторианский Баден-Баден
Узнать, как английская диаспора сформировала облик немецкого города
Начало: У казино Баден-Бадена
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аалексей5 июня 2024Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много
- ООльга4 августа 2023Экскурсия с Александром очень понравилась. Неформально, много интересных, веселых и трагичных историй, неожиданных фактов из истории прекрасного города и его знаменитых гостей. Александр очарователен, коммуникабельный, талантливый рассказчик.
- ААлександр1 августа 2023Гид просто супер! Очень быстро реагировал на запросы. Встретил на вокзале. Провел отличную экскурсию. Очень довольны! Рекомендуем!
- ТТатьяна10 августа 2021Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.
Ответы на вопросы от путешественников по Баден-Бадену в категории «Популярные места»
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