Исследуйте центр Берлина и правительственный район на лодке.
Путешествуйте по воде на судне с панорамными видами, слушайте, как гид рассказывает вам о достопримечательностях.
Время начала: 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание водной прогулкиОтправьтесь в часовой круиз по Берлину и правительственному району на лодочном судне! Узнайте о Берлине от своих профессиональных гидов и исследуйте город с воды. Садитесь на борт одного из двух кораблей со стеклянной панорамой в MS Carola и MS Franziska. Послушайте живые рассказы о захватывающем городском пейзаже Берлина. Отправьтесь в ежедневное путешествие с марта по декабрь и полюбуйтесь панорамным видом с пивом, чашкой кофе или коктейлями. Благодаря большим окнам каждому открывается красивый вид. В теплое время года оконная зона будет полностью открыта, однако в случае холода или неблагоприятных погодных условий окна будут закрыты. Обеспечим комфорт на протяжении всей поездки. Важная информация:
- Экскурсия проводится на английском языке.
- Экскурсия не подойдёт для людей с ограниченными возможностями передвижения и людей в инвалидных колясках.
- Возьмите с собой головной убор, солнцезащитный крем и наличные деньги.
Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форум Гумбольдта
- Николаифиртель
- Музейный остров
- Дворец слёз (Траненпаласт)
- Рейхстаг
- Центральный вокзал Берлина
- Ведомство федерального канцлера Германии
- Дом культур мира
Что включено
- Речной круиз по центру города
- Услуги англоязычного гида
- Туалет и отопление на борту
Что не входит в цену
- Напитки (можно приобрести)
Место начала и завершения?
GCC2+6G7 Берлин, Германия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 63 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится на английском языке
- Экскурсия не подойдёт для людей с ограниченными возможностями передвижения и людей в инвалидных колясках
- Возьмите с собой головной убор, солнцезащитный крем и наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Берлина
