По популярности

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 328 отзывов Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом Начало: На площади Бебеля Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 221 отзыв Прочувствовать характер Берлина Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу Начало: Рядом с телебашней € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 25 отзывов Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie) Расписание: в будние дни в 13:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Розовые очки для Берлина Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 31 отзыв История и современные реалии Берлина О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin € 147 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Все грани Берлина за один день Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: В центре города € 240 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин глазами берлинцев Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных € 139 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 56 отзывов Фотосессия в центре Берлина Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Берлин: от лесных топей до столицы Германии Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии Начало: У Рейхстага от € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Архитектура и история нацистского Берлина Погрузитесь в историю нацистского Берлина, посетив ключевые места эпохи Третьего рейха в компании опытного гида Начало: У здания Рейхстага - Platz der Republik 1 € 110 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде 15% скидка Индивидуальная 3 часа 15 отзывов «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала Начало: На площади Wittenbergplatz от 82 € 70 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств Начало: на площади Жандарменмаркт € 190 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов По Берлину на велосипеде Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße € 149 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место Расписание: В любое время € 142 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв По местам Третьего рейха с сотрудником музея Начало: S - Gesundbrunnen Расписание: Любой день и время € 117 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Берлин при Гитлере Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дорога на Рейхстаг Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно € 149 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Весь Берлин: с Запада на Восток Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 140 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены Начало: на Potsdamer Platz, 2 € 183 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin Расписание: Ежедневно с 18:00 от € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас Начало: Александрплац у фонтана Нептун Расписание: По договоренности € 105 за всё до 10 чел.