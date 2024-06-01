🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 328 отзывов Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом Начало: На площади Бебеля Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2) от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Берлин на все 100. Дорогами Фридриха Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom) Расписание: в будние дни в 10:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 31 отзыв История и современные реалии Берлина О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin € 147 за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде 35% скидка Индивидуальная 5 часов 46 отзывов «Два Берлина» на велосипеде Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина Начало: На площади Wittenbergplatz от 150 € 98 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Все грани Берлина за один день Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: В центре города € 240 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин глазами берлинцев Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных € 139 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток Начало: На Жандарменмаркт € 115 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств Начало: на площади Жандарменмаркт € 190 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов По Берлину на велосипеде Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße € 149 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место Расписание: В любое время € 142 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дорога на Рейхстаг Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно € 149 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Весь Берлин: с Запада на Восток Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin Расписание: Ежедневно с 18:00 от € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас Начало: Александрплац у фонтана Нептун Расписание: По договоренности € 105 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Берлин глазами женщин Начало: По договорённости Расписание: По запросу от € 100 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час Новый музей Берлина: эксклюзивное путешествие в Древний Египет Приглашаем на увлекательное путешествие в сердце Древнего Египта, не выезжая из Берлина. Откройте тайны фараонов и их загадочной культуры € 169 за всё до 4 чел.