Музейный остров – экскурсии в Берлине

Найдено 21 экскурсия в категории «Музейный остров» в Берлине на русском языке, цены от €25, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
328 отзывов
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Понять Берлин за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
25 за человека
История и современные реалии Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
147 за всё до 3 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 15098 за всё до 6 чел.
Все грани Берлина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
240 за всё до 3 чел.
Берлин глазами берлинцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
139 за всё до 8 чел.
Фотосессия в сердце Берлина
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 5 чел.
Берлин для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
115 за всё до 20 чел.
Берлин: микс старого и нового
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
190 за всё до 4 чел.
По Берлину на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
149 за всё до 4 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
142 за всё до 8 чел.
Дорога на Рейхстаг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 5 чел.
Весь Берлин: с Запада на Восток
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Экскурсия по вечернему Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 10 чел.
Вечерний Берлин: огни большого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
105 за всё до 10 чел.
Берлин глазами женщин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Берлин глазами женщин
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 4 чел.
Новый музей Берлина
Индивидуальная
1 час
Новый музей Берлина: эксклюзивное путешествие в Древний Египет
Приглашаем на увлекательное путешествие в сердце Древнего Египта, не выезжая из Берлина. Откройте тайны фараонов и их загадочной культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
169 за всё до 4 чел.
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
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    на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль

  • V
    Vadim
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Очень понравилось спасибо
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Берлин: микс старого и нового
    Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
  • A
    Anastassia
    16 мая 2024
    Берлин для детей
    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился
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    наш гид. Она показала достопримечательности Берлина и рассказала много интересных фактов. В следующий раз обязательно воспользуемся услугами Татьяны, чтобы ещё больше узнать про этот интереснейший город. Спасибо большое. Наша группа- Эстония- Германия:)

    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной
  • O
    Olga
    12 мая 2024
    Все грани Берлина за один день
    Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
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    удобно и комфортно перемещаться на автомобиле,в результате чего,экономится много времени на перемещение. Вера, спасибо вам огромное за эту замечательную возможность увидеть Берлин!

  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    История и современные реалии Берлина
    Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.
  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,
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    так Лиза не торопилась, переживала, в итоге экскурсия задержалась минут на 20. Показала, где мне после экскурсии сесть на автобус, где мне поесть. Отвечала на любые вопросы. Я в восторге. Спасибо Вам, дорогая Лиза! Обязательно рекомендую!

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Понять Берлин за 2 часа
    Спасибо за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Музейный остров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Ежедневная прогулка по Берлину
  2. Понять Берлин за 2 часа
  3. По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
  4. Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
  5. История и современные реалии Берлина
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
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