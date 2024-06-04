Групповые экскурсии Берлина

Найдено 10 экскурсий в категории «Групповые» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
328 отзывов
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
25 за человека
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
25 за человека
Альтернативный Берлин
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
33 отзыва
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
45 за человека
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
17 отзывов
Николаифиртель: увлекательная экскурсия-спектакль с фонарщиком в Берлине
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Николаифиртеле, где фонарщик и актеры оживят историю Берлина в форме сказки
Начало: В районе Александрплац
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
15 июня в 18:30
16 июня в 18:30
39 за человека
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
39 за человека
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк»
Начало: Friedrichstraße 205, 10117 Berlin
Расписание: Каждый день в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
25 за человека
Пивной тур по Берлину
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Пивной тур по Берлину
Начало: Станция U8 - Gusundbrunnen
Расписание: по пятницам в 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
120 за человека
«Андеграундный Берлин»: стрит-арт, сквоты и современный город
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
«Андеграундный Берлин»: стрит-арт, сквоты и современный город
Начало: Alexanderplatz
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
42 за человека
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
  • A
    Alexander
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
  • V
    Vadim
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Очень понравилось спасибо
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
  • M
    Marat
    17 мая 2024
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!
  • L
    Leonid
    1 апреля 2024
    Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
    Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!
  • С
    Светлана
    22 марта 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
    Замечательная экскурсия. Дмитрий очень профессиональный и знающий гид. Даже после экскурсии мы несколько раз обращались к нему за советами и
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    он всегда очень быстро и подробно отвечал. Очень хотелось пойти и на другие экскурсии, которые предлагал Дмитрий но, к сожалению не сложилось со временем. В следующий раз обязательно пойду на другие экскурсии. Спасибо Дмитрию и всего ему хорошего.

  • M
    Marina
    17 марта 2024
    Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
    Замечательная экскурсия для атмосферного вечера. Это не столько познавательное, сколько интерактивное театральное мероприятие. Актеры и организаторы просто супер! Участники накидывают
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    плащ (очень уютный), выдаются наушники с аудиозаписью (4 языка, музыкальное сопровождение). По пути пили кофе, ликер. Мы с дочкой остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Ежедневная прогулка по Берлину
  2. Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
  3. Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
  4. Альтернативный Берлин
  5. Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Групповые" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 25 до 120. Туристы уже оставили гидам 431 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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