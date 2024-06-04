И Игорь Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю

А Анастасия Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!

A Alexander Ежедневная прогулка по Берлину Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем

V Vadim Ежедневная прогулка по Берлину Очень понравилось спасибо

М Марина Ежедневная прогулка по Берлину Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍

M Marat Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети

А Александра Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!

L Leonid Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!

С Светлана Берлин на все 100. Дорогами Фридриха читать дальше он всегда очень быстро и подробно отвечал. Очень хотелось пойти и на другие экскурсии, которые предлагал Дмитрий но, к сожалению не сложилось со временем. В следующий раз обязательно пойду на другие экскурсии. Спасибо Дмитрию и всего ему хорошего. Замечательная экскурсия. Дмитрий очень профессиональный и знающий гид. Даже после экскурсии мы несколько раз обращались к нему за советами и