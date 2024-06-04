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Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
3 часа
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€45 за человека
Групповая
1.5 часа
Николаифиртель: увлекательная экскурсия-спектакль с фонарщиком в Берлине
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Николаифиртеле, где фонарщик и актеры оживят историю Берлина в форме сказки
Начало: В районе Александрплац
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
15 июня в 18:30
16 июня в 18:30
€39 за человека
Групповая
2 часа
Вечерний сказочный сити-тур в историческом квартале Берлина
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: С пятницы по воскр. в 18:30, 19:30 или 20:30 в зависимости от сезона
15 июня в 20:30
16 июня в 20:30
€39 за человека
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия в Берлине по маршруту «Бисмарк»
Начало: Friedrichstraße 205, 10117 Berlin
Расписание: Каждый день в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
€25 за человека
Групповая
3 часа
Пивной тур по Берлину
Начало: Станция U8 - Gusundbrunnen
Расписание: по пятницам в 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за человека
Мини-группа
3 часа
«Андеграундный Берлин»: стрит-арт, сквоты и современный город
Начало: Alexanderplatz
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€42 за человека
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
- ААнастасия2 июня 2024Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
- AAlexander1 июня 2024Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
- VVadim20 мая 2024Очень понравилось спасибо
- ММарина19 мая 2024Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
- MMarat17 мая 2024Восхитительно! 100% рекомендовано для семьи +дети
- ААлександра11 мая 2024Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!
- LLeonid1 апреля 2024Великолепно!!! В восторге были все, от мала до велика!
- ССветлана22 марта 2024Замечательная экскурсия. Дмитрий очень профессиональный и знающий гид. Даже после экскурсии мы несколько раз обращались к нему за советами и
- MMarina17 марта 2024Замечательная экскурсия для атмосферного вечера. Это не столько познавательное, сколько интерактивное театральное мероприятие. Актеры и организаторы просто супер! Участники накидывают
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Групповые»
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