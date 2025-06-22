Водная прогулка
Часовая экскурсия на лодке
Насладитесь часовой прогулкой по Шпрее, открывая для себя исторические достопримечательности Берлина. Комфортный круиз начинается от Музейного острова
Начало: GC93+97H Berlin, Germany
«Насладитесь расслабляющим речным круизом по Шпрее, чтобы осмотреть достопримечательности в самом сердце этого оживлённого города»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:30.
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
€21.90 за человека
Водная прогулка
Экскурсия на лодке с англоязычным гидом
Начало: GCC2+6G7 Берлин, Германия
«Отправьтесь в часовой круиз по Берлину и правительственному району на лодочном судне»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
€19 за человека
Водная прогулка
Прогулка на лодке по реке Шпрее
Начало: Friedrichstrasse 140, на углу Reichstagufer, 10117...
«Откройте для себя центр Берлина через его главную водную артерию, реку Шпрею, во время 2,5-часового круиза на лодке»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00.
Завтра в 10:30
25 сен в 10:30
€28.90 за человека
Водная прогулка
Музейный остров и хипстерский Митте
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 20 чел.
- VVyacheslav22 июня 2025Очень полезная в информативном плане. На русском. Хороша как обзорная.
