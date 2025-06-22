Мои заказы

Часовая экскурсия по городу на лодке с гарантированными местами

Насладитесь часовой прогулкой по Шпрее, открывая для себя исторические достопримечательности Берлина. Комфортный круиз начинается от Музейного острова
Часовая экскурсия на лодке по Берлину предлагает уникальную возможность увидеть город с воды.

Начните своё путешествие от Музейного острова или Фридрихштрассе и насладитесь видами на Рейхстаг, правительственный квартал и Дом мировых
читать дальше

культур. Проплывая мимо моста Лютера, вы увидите дворец Бельвю и колонну Победы.

Впечатляющие виды на центральный вокзал, берлинский собор и старейший жилой район Николаивиртель делают эту прогулку незабываемой. Экскурсия проводится на русском языке, не подходит для людей в инвалидных колясках

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🛥️ Комфортный речной круиз
  • 🏛️ Вид на главные достопримечательности
  • 🗣️ Экскурсия на русском языке
  • 👶 Возможность взять детскую коляску
  • 📸 Отличные возможности для фото
Часовая экскурсия по городу на лодке с гарантированными местами
Часовая экскурсия по городу на лодке с гарантированными местами
Часовая экскурсия по городу на лодке с гарантированными местами
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Рейхстаг
  • Правительственный квартал
  • Дом мировых культур
  • Дворец Бельвю
  • Колонна Победы
  • Центральный вокзал
  • Берлинский собор
  • Музейный остров
  • Николаивиртель

Описание водной прогулки

Откройте для себя некоторые из основных достопримечательностей Берлина во время обзорной экскурсии на лодке. Насладитесь расслабляющим речным круизом по Шпрее, чтобы осмотреть достопримечательности в самом сердце этого оживлённого города. Отправление от Музейного острова или от Фридрихштрассе в зависимости от выбранного варианта. Ваша часовая обзорная экскурсия проведёт вас мимо Рейхстага (здания немецкого парламента), через новый Regierungsviertel (правительственный квартал) и до самого Haus der Kulturen der Welt (Дом мировых культур). После поворота на Lutherbrücke (мост Лютера) обратите внимание на Schloss Bellevue (дворец Бельвю), Beamtenschlange (жильё для государственных служащих) и Siegessäule (колонну Победы). Полюбуйтесь Hauptbahnhof (центральным вокзалом), Berliner Dom (берлинским собором), Museumsinsel (музейным островом) и Nicholasviertal (старейшим жилым районом Берлина). Важная информация:
  • Экскурсия проводится на русском языке.
  • Экскурсия не подойдёт для людей людей в инвалидных колясках.
  • Маршрут тура может быть немного изменён.
  • Места у окна не могут быть гарантированы: пожалуйста, приходите заранее, если у вас есть предпочтительное место.
  • На борт не разрешается брать с собой собственную еду и напитки.
  • На борт можно брать детские коляски.

Ежедневно с 11:00 до 17:30.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музейный остров
  • Правительственный район
  • Центральный вокзал Берлина
  • Николаифиртель
  • Дом культур мира
  • Берлинский собор
  • Рейхстаг
  • Фридрихштрассе
Что включено
  • Речной круиз
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Еда и напитки (можно приобрести)
Место начала и завершения?
GC93+97H Berlin, Germany
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 17:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на русском языке
  • Экскурсия не подойдёт для людей людей в инвалидных колясках
  • Маршрут тура может быть немного изменён
  • Места у окна не могут быть гарантированы: пожалуйста, приходите заранее, если у вас есть предпочтительное место
  • На борт не разрешается брать с собой собственную еду и напитки
  • На борт можно брать детские коляски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
V
Vyacheslav
22 июн 2025
Очень полезная в информативном плане. На русском. Хороша как обзорная.

Входит в следующие категории Берлина

Похожие экскурсии из Берлина

Экскурсия на лодке с англоязычным гидом
1 час
Водная прогулка
Экскурсия на лодке с англоязычным гидом
Начало: GCC2+6G7 Берлин, Германия
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Завтра в 17:00
11 ноя в 11:00
€19 за человека
Кёнигс-Вустерхаузен и Шпреевальд
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Замок и каналы Кёнигс-Вустерхаузена
Погрузитесь в атмосферу Бранденбурга: замок короля-солдата, каналы Шпреевальда и аутентичная кухня ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€400 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Берлине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Берлине