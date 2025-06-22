Часовая экскурсия на лодке по Берлину предлагает уникальную возможность увидеть город с воды.
Начните своё путешествие от Музейного острова или Фридрихштрассе и насладитесь видами на Рейхстаг, правительственный квартал и Дом мировых
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Комфортный речной круиз
- 🏛️ Вид на главные достопримечательности
- 🗣️ Экскурсия на русском языке
- 👶 Возможность взять детскую коляску
- 📸 Отличные возможности для фото
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Рейхстаг
- Правительственный квартал
- Дом мировых культур
- Дворец Бельвю
- Колонна Победы
- Центральный вокзал
- Берлинский собор
- Музейный остров
- Николаивиртель
Описание водной прогулкиОткройте для себя некоторые из основных достопримечательностей Берлина во время обзорной экскурсии на лодке. Насладитесь расслабляющим речным круизом по Шпрее, чтобы осмотреть достопримечательности в самом сердце этого оживлённого города. Отправление от Музейного острова или от Фридрихштрассе в зависимости от выбранного варианта. Ваша часовая обзорная экскурсия проведёт вас мимо Рейхстага (здания немецкого парламента), через новый Regierungsviertel (правительственный квартал) и до самого Haus der Kulturen der Welt (Дом мировых культур). После поворота на Lutherbrücke (мост Лютера) обратите внимание на Schloss Bellevue (дворец Бельвю), Beamtenschlange (жильё для государственных служащих) и Siegessäule (колонну Победы). Полюбуйтесь Hauptbahnhof (центральным вокзалом), Berliner Dom (берлинским собором), Museumsinsel (музейным островом) и Nicholasviertal (старейшим жилым районом Берлина). Важная информация:
- Экскурсия проводится на русском языке.
- Экскурсия не подойдёт для людей людей в инвалидных колясках.
- Маршрут тура может быть немного изменён.
- Места у окна не могут быть гарантированы: пожалуйста, приходите заранее, если у вас есть предпочтительное место.
- На борт не разрешается брать с собой собственную еду и напитки.
- На борт можно брать детские коляски.
Ежедневно с 11:00 до 17:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Речной круиз
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Еда и напитки (можно приобрести)
Место начала и завершения?
GC93+97H Berlin, Germany
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 17:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vyacheslav
22 июн 2025
Очень полезная в информативном плане. На русском. Хороша как обзорная.
