Олег А. проводит ещё 6 экскурсий

Ностальгическая экскурсия ⛳ по ГДР и по Ленинским местам Берлина.

На этой экскурсии 🧭 по Берлину мы пройдем по знаковым местам из истории 📖 ГДР и по ключевым местам пребывания Ильича в столице Германии, а также заглянем в его любимый кнайп, где он «за пивом» встречался с немецкими товарищами, лидерами рабочего движения за освобождение пролетариата, и который сохранился точно таким же, как и 130 лет назад! При желании посидим даже за тем же столиком с пивом и повспоминаем, а также узнаем какие театры он посещал, где работал в библиотеке и мн. др.

Владимир Ильич Ленин в годы эмиграции неоднократно бывал в Германии. Шутка ли, почти 15 лет он провел по заграницам! Во время неспешной пешеходной прогулки мы обсудим, как готовился Октябрьский переворот, кто дал деньги на революцию и почему Ленина тогда, да и многие сейчас, считают немецким шпионом.

Впервые Ленин побывал здесь в мае 1895 г. проездом из России в Швейцарию. В Берлине он пробыл тогда недолго – всего неделю. Но на обратном пути задержался уже на более продолжительное время – с первых чисел августа до середины сентября. Почему? Чем он тут занимался, где бывал, с кем встречался, что ел, что пил и что говорил? Об этом мой рассказ, но не только!

В Берлине Ленин посещал множество библиотек, бывал в театрах, на рабочих собраниях. В одном из писем Ильич писал матери, что смотрел пьесу Гауптмана «Ткачи» в Немецком театре. Здание этого театра на Шуманштрассе, к сожалению, было полностью реконструировано после войны, но в память о посещении этого театра вождём мирового пролетариата здесь когда-то была установлена мемориальная доска.

Позднее Ленин ещё несколько раз бывал в Берлине. В январе 1908 г. стал гостем Розы Люксембург. В феврале 1912 г. и январе 1914 г. встречался с немецкими рабочими, социал-демократами, беседовал с ними, преимущественно на сходках в пивных – покажу вам эти места.

Программа

Мы пройдем по основным ключевым местам и объектам бывшей ГДР и увидим оставшиеся постройки того периода, пройдем следами пребывания Ильича в столице Германии, заглянем в его любимый кнайп, где он «за пивом» встречался с немецкими товарищами, лидерами рабочего движения за освобождение пролетариата, и который сохранился точно таким же, как и 120 лет назад! При желании посидим даже за тем же столиком с пивом и повспоминаем, как было тут при социализме в тогдашней ГДР.

А знаете сколько в Берлине осталось памятников Ленину? Да-да, вы правы – нисколько! Но их никто не уничтожал, не переплавлял и не отбивал им головы, а просто цивилизованные граждане этой страны попросили аккуратно их перенести подальше в отдаленные места, чтобы больше никого не раздражали. Теперь вот готовятся покрасоваться в будущем ландшафтном парке-выставке “История тоталитаризма”... Ну, сами понимаете... «Гуд-бай, Ленин!»