Олег А. проводит ещё 6 экскурсий

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«Гуд-бай, Ленин!» (ностальгическая экскурсия по ГДР и Ленинским местам)

Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Неспешная прогулка 👣 по местам Ленина в Берлине, где вождь мирового пролетариата встречался с немецкими лидерами рабочего движения.

Вы увидите любимый кнайп Ильича, где «за пивом» готовилась Октябрьская революция.

Узнаете, кто спонсировал переворот в России и почему Ленина до сих пор считают немецким шпионом, сколько раз он бывал в Берлине за время эмиграции и сколько осталось памятников Владимиру Ильичу в немецкой столице.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €105 за экскурсию

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«Гуд-бай, Ленин!» (ностальгическая экскурсия по ГДР и Ленинским местам)
«Гуд-бай, Ленин!» (ностальгическая экскурсия по ГДР и Ленинским местам)
Ностальгическая экскурсия ⛳ по ГДР и по Ленинским местам Берлина.
На этой экскурсии 🧭 по Берлину мы пройдем по знаковым местам из истории 📖 ГДР и по ключевым местам пребывания Ильича в столице Германии, а также заглянем в его любимый кнайп, где он «за пивом» встречался с немецкими товарищами, лидерами рабочего движения за освобождение пролетариата, и который сохранился точно таким же, как и 130 лет назад! При желании посидим даже за тем же столиком с пивом и повспоминаем, а также узнаем какие театры он посещал, где работал в библиотеке и мн. др.
Владимир Ильич Ленин в годы эмиграции неоднократно бывал в Германии. Шутка ли, почти 15 лет он провел по заграницам! Во время неспешной пешеходной прогулки мы обсудим, как готовился Октябрьский переворот, кто дал деньги на революцию и почему Ленина тогда, да и многие сейчас, считают немецким шпионом.
Впервые Ленин побывал здесь в мае 1895 г. проездом из России в Швейцарию. В Берлине он пробыл тогда недолго – всего неделю. Но на обратном пути задержался уже на более продолжительное время – с первых чисел августа до середины сентября. Почему? Чем он тут занимался, где бывал, с кем встречался, что ел, что пил и что говорил? Об этом мой рассказ, но не только!
В Берлине Ленин посещал множество библиотек, бывал в театрах, на рабочих собраниях. В одном из писем Ильич писал матери, что смотрел пьесу Гауптмана «Ткачи» в Немецком театре. Здание этого театра на Шуманштрассе, к сожалению, было полностью реконструировано после войны, но в память о посещении этого театра вождём мирового пролетариата здесь когда-то была установлена мемориальная доска.
Позднее Ленин ещё несколько раз бывал в Берлине. В январе 1908 г. стал гостем Розы Люксембург. В феврале 1912 г. и январе 1914 г. встречался с немецкими рабочими, социал-демократами, беседовал с ними, преимущественно на сходках в пивных – покажу вам эти места.
Программа
Мы пройдем по основным ключевым местам и объектам бывшей ГДР и увидим оставшиеся постройки того периода, пройдем следами пребывания Ильича в столице Германии, заглянем в его любимый кнайп, где он «за пивом» встречался с немецкими товарищами, лидерами рабочего движения за освобождение пролетариата, и который сохранился точно таким же, как и 120 лет назад! При желании посидим даже за тем же столиком с пивом и повспоминаем, как было тут при социализме в тогдашней ГДР.
А знаете сколько в Берлине осталось памятников Ленину? Да-да, вы правы – нисколько! Но их никто не уничтожал, не переплавлял и не отбивал им головы, а просто цивилизованные граждане этой страны попросили аккуратно их перенести подальше в отдаленные места, чтобы больше никого не раздражали. Теперь вот готовятся покрасоваться в будущем ландшафтном парке-выставке “История тоталитаризма”... Ну, сами понимаете... «Гуд-бай, Ленин!»
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Транспортные услуги
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Потсдаммерплац
«Гуд-бай, Ленин!» (ностальгическая экскурсия по ГДР и Ленинским местам)
«Гуд-бай, Ленин!» (ностальгическая экскурсия по ГДР и Ленинским местам)
«Гуд-бай, Ленин!» (ностальгическая экскурсия по ГДР и Ленинским местам)
«Гуд-бай, Ленин!» (ностальгическая экскурсия по ГДР и Ленинским местам)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег А.
Олег А.
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