🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 328 отзывов Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом Начало: На площади Бебеля Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами Начало: Вокзал Фридрихштрассе € 159 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 221 отзыв Прочувствовать характер Берлина Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу Начало: Рядом с телебашней € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 25 отзывов Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie) Расписание: в будние дни в 13:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8) от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Розовые очки для Берлина Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 33 отзыва Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу Начало: У Alexanderplatz € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 31 отзыв История и современные реалии Берлина О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin € 147 за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде 35% скидка Индивидуальная 5 часов 46 отзывов «Два Берлина» на велосипеде Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина Начало: На площади Wittenbergplatz от 150 € 98 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Все грани Берлина за один день Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: В центре города € 240 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин глазами берлинцев Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных € 139 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 56 отзывов Фотосессия в центре Берлина Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии € 130 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Берлин за пределами Александерплатц Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина € 334 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац € 160 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Открыть тайны Берлина на велопрогулке Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten € 260 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Совершенно секретный Берлин Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке € 334 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй Начало: U Moritzplatz (Berlin) € 94 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день Начало: В районе Хакских дворов € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Берлин Неформатный Начало: Александрплац у городской Ратуши (Ратхаус Берлин) Расписание: По договоренности € 105 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены Начало: на Potsdamer Platz, 2 € 183 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3.5 часа Берлинская Стена: путешествие сквозь историю и культуру Погрузитесь в историю Берлинской Стены, узнайте о жизни в ГДР и ощутите дух свободы современного Берлина Начало: Friedrichstraße 140, 10117, Berlin Расписание: все дни, кроме понедельника € 157 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Берлинская стена. Как это было? Начало: Александрплац у фонтана Нептун Расписание: По договоренности € 120 за всё до 4 чел.