Берлинская стена – экскурсии в Берлине

Найдено 24 экскурсии в категории «Берлинская стена» в Берлине на русском языке, цены от €25, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
328 отзывов
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Берлинская стена - история и судьбы людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
159 за всё до 5 чел.
Прочувствовать характер Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
221 отзыв
Прочувствовать характер Берлина
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Начало: Рядом с телебашней
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
25 за человека
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 134 за всё до 10 чел.
Розовые очки для Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Альтернативный Берлин
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
33 отзыва
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
45 за человека
История и современные реалии Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
147 за всё до 3 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 15098 за всё до 6 чел.
Все грани Берлина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
240 за всё до 3 чел.
Берлин глазами берлинцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
139 за всё до 8 чел.
Фотосессия в центре Берлина
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
56 отзывов
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Берлин за пределами Александерплатц
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
Берлин для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены
Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Совершенно секретный Берлин
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Совершенно секретный Берлин
Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
334 за всё до 3 чел.
Берлинские катакомбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы
Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй
Начало: U Moritzplatz (Berlin)
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
94 за всё до 2 чел.
Другой Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
149 за всё до 8 чел.
Берлин Неформатный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Берлин Неформатный
Начало: Александрплац у городской Ратуши (Ратхаус Берлин)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
105 за всё до 5 чел.
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.
Берлинская Стена - история и судьбы людей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3.5 часа
Берлинская Стена: путешествие сквозь историю и культуру
Погрузитесь в историю Берлинской Стены, узнайте о жизни в ГДР и ощутите дух свободы современного Берлина
Начало: Friedrichstraße 140, 10117, Berlin
Расписание: все дни, кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
157 за всё до 5 чел.
Берлинская стена. Как это было?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Берлинская стена. Как это было?
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Неформальный Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства
Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
  • A
    Alexander
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
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    на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Розовые очки для Берлина
    Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!
  • V
    Vadim
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Очень понравилось спасибо
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Берлину
    Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
  • A
    Anastassia
    16 мая 2024
    Берлин для детей
    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился
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    наш гид. Она показала достопримечательности Берлина и рассказала много интересных фактов. В следующий раз обязательно воспользуемся услугами Татьяны, чтобы ещё больше узнать про этот интереснейший город. Спасибо большое. Наша группа- Эстония- Германия:)

    В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной
  • O
    Olga
    12 мая 2024
    Все грани Берлина за один день
    Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
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    удобно и комфортно перемещаться на автомобиле,в результате чего,экономится много времени на перемещение. Вера, спасибо вам огромное за эту замечательную возможность увидеть Берлин!

  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Берлинская стена»

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  1. Ежедневная прогулка по Берлину
  2. Берлинская стена - история и судьбы людей
  3. Прочувствовать характер Берлина
  4. По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
  5. Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
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