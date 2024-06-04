1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€159 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прочувствовать характер Берлина
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Начало: Рядом с телебашней
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€139 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Открыть тайны Берлина на велопрогулке
Необычные факты из жизни города, нетуристические локации, дюжина мостов и наследие Берлинской стены
Начало: у входа в зоопарк Zoologischer Garten
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Совершенно секретный Берлин
Живописные окрестности города, знаменитый шпионский мост и истории о разведке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Подземные тайны Берлина: экскурсия в бункеры и катакомбы
Погрузитесь в историю с экскурсией в Берлинские катакомбы. Откройте для себя подземный мир, полный тайн и историй
Начало: U Moritzplatz (Berlin)
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€94 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин Неформатный
Начало: Александрплац у городской Ратуши (Ратхаус Берлин)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Берлинская Стена: путешествие сквозь историю и культуру
Погрузитесь в историю Берлинской Стены, узнайте о жизни в ГДР и ощутите дух свободы современного Берлина
Начало: Friedrichstraße 140, 10117, Berlin
Расписание: все дни, кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€157 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлинская стена. Как это было?
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства
Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
- ААнастасия2 июня 2024Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
- AAlexander1 июня 2024Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
- ММарина29 мая 2024Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
- ЕЕлена21 мая 2024Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!
- VVadim20 мая 2024Очень понравилось спасибо
- ММарина19 мая 2024Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
- AAnastassia16 мая 2024В апреле мы с друзьями посетили Берлин и выбрали экскурсию «Берлин для детей» с прекрасной Татьяной Лавровой. Нам очень понравился
- OOlga12 мая 2024Только что вернулись с экскурсии,остались очень довольны от проведенной Верой экскурсии! Интересный познавательный рассказ,остановки в интересных и важных местах. Очень
- ААлександра11 мая 2024Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Берлинская стена»
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