Берлинская стена — одна из самых трагичных страниц в судьбе немецкой столицы. На экскурсии я открою вам интереснейшие факты об этом сооружении. Расскажу о счастливчиках, пересёкших границу, и тех, кому не повезло, о восстании горожан и падении стены. Вы прочувствуете, как жили берлинцы в разделённом городе.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

От Потсдамской площади до Мемориала стены

Мы прокатимся по району, где некогда стояла Берлинская стена, и вы поймёте, как проходила граница между западным городом и советской частью. Увидите пулеметную и контрольную башни, Рейхстаг, старую больницу, пропускной пункт Чекпойнт Чарли и Мемориал стены. Место, где пала её первая жертва, военное кладбище, по которому проходила граница, и бывшее Гестапо — сооружения неспокойного XX века обязательно войдут в наш маршрут.

Берлинская стена: люди и мировые события

Как западный город страдал от блокады и почему появилась стена — вы разберётесь в предыстории сооружения. После я расскажу о тех, кто пытался пересечь границу. Вы услышите о трагичной судьбе Петера Фехтера и узнаете о смельчаке, которому удалось сбежать прямо на глазах у пограничников. Разберётесь в тонкостях восстания 1953 года: почему оно произошло, как отреагировало на него руководство ГДР и что делали жители западного Берлина. История старого кладбища, танковое противостояние между Советским Союзом и Америкой, падение стены — самые важные факты о символе Холодной войны откроются вам на экскурсии.

Организационные детали

Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии.