Мы прокатимся по району, где некогда стояла Берлинская стена, и вы поймёте, как проходила граница между западным городом и советской частью. Увидите пулеметную и контрольную башни, Рейхстаг, старую больницу, пропускной пункт Чекпойнт Чарли и Мемориал стены. Место, где пала её первая жертва, военное кладбище, по которому проходила граница, и бывшее Гестапо — сооружения неспокойного XX века обязательно войдут в наш маршрут.
Берлинская стена: люди и мировые события
Как западный город страдал от блокады и почему появилась стена — вы разберётесь в предыстории сооружения. После я расскажу о тех, кто пытался пересечь границу. Вы услышите о трагичной судьбе Петера Фехтера и узнаете о смельчаке, которому удалось сбежать прямо на глазах у пограничников. Разберётесь в тонкостях восстания 1953 года: почему оно произошло, как отреагировало на него руководство ГДР и что делали жители западного Берлина. История старого кладбища, танковое противостояние между Советским Союзом и Америкой, падение стены — самые важные факты о символе Холодной войны откроются вам на экскурсии.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Берлине
Провёл экскурсии для 81 туриста
Я живу в Берлине с 2010 года, работаю в системе проката велосипедов, что даёт возможность видеть самые потаенные уголки города. Пару лет назад у меня появилось хобби, я стал показывать читать дальше
город туристам и местным жителям.
Прежде всего, мне Берлин интересен своим отношением к человеку, как к жителю города, а так же своим разнообразием, причиной которого послужила его история. На мой взгляд, Берлин является самым интересным немецким городом и самым не немецким из немецких.