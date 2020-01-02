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  3. Берлинская стена — история и судьбы людей

Увидеть культовые места ГДР, узнать их тайны и почувствовать городскую атмосферу

Леонид
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Леонид – ваш гид
Вы побываете в интереснейших, запечатленных в учебниках местах Восточного Берлина.

Я расскажу подлинные, смешные и грустные, истории местных жителей.

Вы попробуете традиционную «гэдээровскую» закуску, потрогаете легендарную Стену и пройдете через контрольно-пропускной пункт «на Запад».

А также насладитесь неповторимой энергией города: свободной, романтичной и невероятно притягательной.
€129
110 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча вокзал Фридрихштрассе
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У этой экскурсии33 отзыва
4.97
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей

Что вас ожидает

Прогулка по знаковым местам Восточного Берлина
Экскурсия начнется на контрольно-пропускном пункте с Востока на Запад на Фридрихсштрассе Банхоф — вы узнаете, почему это место называется «Дворец слез». Далее мы прогуляемся по особенно памятным местам Стены, где произошло больше всего печальных событий. Я расскажу леденящие душу истории побегов с Востока на Запад и раскрою детали повседневной жизни простых восточных берлинцев в музее ГДР. В завершение вы попробуете настоящий «гэдээровский» хот-дог Kettwurst и пройдете по мосту Бёзебрюке, где впервые «упала» стена. Я объясню, почему и как именно это произошло. По желанию, мы можем закончить экскурсию в баре или кафе и обсудить увиденное.

Бурлящая городская энергия
Вы увидите, что в Берлине до сих пор сохранился шрам от разделения на два города, несмотря на то, что с падения стены прошло уже немало лет. В первую очередь, экскурсия посвящена ГДР и судьбам восточных немцев. Кроме того, моя цель — показать вам эклектичность современной жизни столицы. Ведь Берлин — это, бесспорно, европейский Нью-Йорк. Вас удивят невероятные переплетения разных культур со всех уголков планеты, свобода самовыражения и мнений, которые царят в городе. Кто-то верно подметил, что Берлин — «полупьяный парень с гитарой», романтик, немного хулиган и бунтарь, живущий сегодняшним днем, растрепанный и неаккуратный, но при этом чертовски очаровательный и притягательный. Вы непременно это почувствуете и полюбите Берлин.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает перемещение пешком, на метро, трамваях и автобусах. Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии: проездной на день — 7 евро на человека
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии: хот-дог Кеттвурст — 2,4 евро (по желанию)
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей
Берлинская стена — история и судьбы людей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура вокзал Фридрихштрассе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леонид
Леонид
Я родился и жил в Советском союзе, затем в России, а сегодня уже больше двух лет живу в Берлине. Мне близка история ГДР, возможно, потому что этот режим похож на советский. Я лично знаком с восточными берлинцами, их историями и судьбами, интересуюсь этой темой и хочу поделиться с путешественниками своими знаниями и впечатлениями.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
2 января 2020
Леонид приятный в общении, показал значимые места с историей. Поделился душераздирающими моментами из судеб людей, ведь всегда интереснее всего узнать как жили люди, что чувствовали и как справлялись со сложностями. Ком подкатывал к горлу порой от информации.
Ненавязчивое повествование нас увлекло, видно что Леонид сам заинтересован, отвечал на вопросы, был терпелив и максимально дружелюбен.
Будьте готовы к пешей прогулке, но я люблю наматывать километры в путешествиях! А как иначе?
Большая благодарность вам Леонид и удачи!
3 декабря 2019
для тех кто... для тех кто любит новейшую историю и интереснейшие и содержательнейшие рассказы- туда!!!!!!!!!!!!! в ГДР!!!!!!!!!!!!!!! в тройке лучших экскурсий моего рейтинга!!!!
Светлана
28 ноября 2019
Самые противные пациенты, это врачи, а самые взыскательные экскурсанты - это гиды. Такие, как я, например. Требовательные, капризные. Частично подготовленные, а поэтому, требующие удивить.

Леонид, действительно, в теме. Терпелив, приятен в общении, тонко понимает юмор, старается не просто отработать и уйти, а явно заметен личный интерес гида к Берлину, к персонажам, к истории и к слушателю. Вкладывает душу. Интересна и логична хронология экскурсии, особенно трогателен конец. Самостоятельно вряд ли увидела бы столько, сколько с вами, Леонид. Признательна за помощь, ваши советы и ГДРовский хот-дог!
Александр
25 октября 2019
Были вместе с женой 16 октября 2019. Экскурсия хорошо продумана и не перегружена информацией. Леонид интересный гид и приятный в общении человек. Было интересно не только послушать/посмотреть основной материал, но и просто поговорить о жизни.
29 сентября 2019
Спасибо большое Леониду за такой чудесный день! Он - прекрасный рассказчик, очень хорошо разбирается в теме. Рассказывает так, что часто мурашки по коже. Мы многое узнали, побывали в таких местах, куда бы сами не попали. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет лучше понять дух Берлина и его историю.
15 сентября 2019
Интересная экскурсия и приятный гид. Появилось много новых идей и мыслей. Понравился индивидуальный подход. Такой формат рекомендую
15 июля 2019
Классная экскурсия, четыре часа пролетели незаметно! Подходит для компаний с маленькими детьми. В конце Леонид дал очень полезный совет по повседневной жизни в Германии.
11 июля 2019
Леонид - отличный эрудированный гид, экскурсия составлена грамотно и логично. Огромное спасибо за погркжение в тему, которая актуальна до сих пор.
10 июля 2019
Экскурсия будет интересна тем, кто неплохо знает историю берлинской стены и стремиться увидеть то, о чем раньше только читал. Человеку же непосвященному я думаю будет скучновато и не интересно.
30 июня 2019
Потрясающая экскурсия. Спасибо Леониду за прекрасную прогулку.
Ещё 23 отзыва

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