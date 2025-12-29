Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Экскурсия по Берлинской стене откроет вам страницы истории, о которых не написано в учебниках.
Путешествие начнется с знаменитого "Дворца слез", пройдет через места, хранящие память о печальных событиях, и завершится на читать дальшеуменьшить
мосту Бёзебрюке, где впервые "упала" стена.
Участники экскурсии смогут прикоснуться к легендарной Стене, узнать о жизни людей в ГДР и насладиться неповторимой атмосферой Берлина, который сегодня является символом свободы, разнообразия и культурного многообразия
Лучшие месяцы для экскурсии с апреля по сентябрь, когда можно максимально насладиться прогулками и атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Берлинская стена
Фридрихсштрассе Банхоф
Музей ГДР
Мост Бёзебрюке
Описание экскурсии
Прогулка по знаковым местам Восточного Берлина
Экскурсия начнется на контрольно-пропускном пункте с Востока на Запад на Фридрихсштрассе Банхоф — вы узнаете, почему это место называется «Дворец слез». Далее мы прогуляемся по особенно памятным местам Стены, где произошло больше всего печальных событий. Я расскажу леденящие душу истории побегов с Востока на Запад и раскрою детали повседневной жизни простых восточных берлинцев в музее ГДР. В завершение вы попробуете настоящий «гэдээровский» хот-дог Kettwurst и пройдете по мосту Бёзебрюке, где впервые «упала» стена. Я объясню, почему и как именно это произошло.
Бурлящая городская энергия
Вы увидите, что в Берлине до сих пор сохранился шрам от разделения на два города, несмотря на то, что с падения стены прошло уже немало лет. В первую очередь, экскурсия посвящена ГДР и судьбам восточных немцев. Кроме того, моя цель — показать вам эклектичность современной жизни столицы. Ведь Берлин — это, бесспорно, европейский Нью-Йорк. Вас удивят невероятные переплетения разных культур со всех уголков планеты, свобода самовыражения и мнений, которые царят в городе. Кто-то верно подметил, что Берлин — «полупьяный парень с гитарой», романтик, немного хулиган и бунтарь, живущий сегодняшним днем, растрепанный и неаккуратный, но при этом чертовски очаровательный и притягательный. Вы непременно это почувствуете и полюбите Берлин.
Организационные детали
Экскурсия предполагает перемещение пешком, на метро и трамвае. Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии: проездной на день — примерно €10 на человека
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии: хот-дог Кеттвурст — примерно €4 (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вокзал Фридрихштрассе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 304 туристов
Я родился и жил в Советском союзе, затем в России, а сегодня уже больше восьми лет живу в Берлине. Мне близка история ГДР, возможно, потому что этот режим похож на советский. Я лично знаком с восточными берлинцами, их историями и судьбами, интересуюсь этой темой и хочу поделиться с путешественниками своими знаниями и впечатлениями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Юлия
Очень познавательная и эмоциональная экскурсия. Леонид не только отлично знает материал, но и грамотно его подает - вы как будто попадаете в интерактивный детективный сериал, от которого невозможно оторваться. С читать дальшеуменьшить
помощью массы бытовых деталей, живого и красочного языка он погружает вас в эпоху, сформировавшую современный Берлин, его дух и характер. Вы проникаетесь чувствами и эмоциями людей, попавшим под исторический каток, проживаете кусочек их жизни. При этом сложный исторический материал изложен легко и доступно, так, что и детям будет интересно.
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Валерия
Мы с мужем были приятно удивлены, что нам удалось найти такого приятного и интересного экскурсовода, как Леонид. К сожалению, приезжая год назад в Берлин, мы были научен горьким опытом экскурсовода, читать дальшеуменьшить
который был посредственным и скучным. И шли на эту экскурсию, не ожидая чего-то особенного. Но стоило Леониду начать, как мы погрузились полностью в атмосферу истории ГДР, существования Берлинской стены, судьбы людей, пострадавших от того времени и куча других важных исторических фактов. Сейчас возвращаемся снова в Берлин, хотим попасть на новую экскурсию к Леониду, на которую приведем уже наших родителей.
+1
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А
Алина
Очень понравился маршрут экскурсии, перемещались довольно быстро, побывали в 2 музеях и на нескольких важных локациях. Было интересно узнать о судьбах людей, живших в ГДР, об их побегах и т. д. Экскурсии 100% рекомендую, она стоит того с учетом количества уделенного нам времени.
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О
Ольга
Был очень жаркий день и несмотря на это, было очень интересно. Отличный рассказ, хорошо структурирован и наполнен примерами. Нам показалось, что экскурсия легко и довольно глубоко знакомит с историей Берлинской стены. Именно то, что нам хотелось, чтобы лучше понять город
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R
Rustam
Очень интересная и увлекательная экскурсия!
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V
Viktoria
Спасибо большое Леониду за классную интерактивную экскурсию! Было интересно и комфортно/спокойно/безопасно и вообще! ❤️
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