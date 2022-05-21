Самая старая действующая церковь Берлина Святой Марии
Красная ратуша
Фонтан Нептуна
Берлинская телебашня
Часы мира
Церковь Святой Марии
Здание главного телеграфа Берлина
Музейный остров
Парк Люстгартен
Берлинский собор
Первые упоминания об историческом месте где начинается и по большей части пройдет наша экскурсия датированы 13-ым столетием, в то время эта территория города была известна под названием Кёльн, небольшое поселение раскинувшийся на берегах реки Шпрее. На протяжении столетий поселок развивался, были построены торговые и жилые кварталы, церкви, дворцы, музеи, площади, парки и фонтаны которые на сегодняшний день являются историческим центром Берлина.
Вы увидите:
Городской дворец который после длительного строительства был открыт 16 декабря 2020 года.
Пройдетесь по самому старому мосту Берлина и посетите исторический квартал Николайфиртель, расположенный на берегу Шпрее и окружающий церковь Святого Николая — покровителя торговцев и моряков.
Посетите одно из значимых мест города — площадь Александерплац на которой сплелись воедино история и современность. Здесь вы познакомитесь с такими достопримечательностями как: Самая старая действующая церковь Берлина Святой Марии, Красная ратуша, фонтан Нептуна, Берлинская телебашня и Часы мира.
Ваше путешествие продолжиться по восхитительным улочкам Берлина и вы увидите знаменитые Хакские дворы, Новую синагогу, мы пройдем мимо церкви Святой Марии, полюбуемся зданием главного телеграфа Берлина.
И завершиться наша экскурсия на Музейном острове, где вы познакомитесь с самыми известными музеями Германии, с Парком Люстгартен, а также великолепный Берлинский собор — самую большую евангелическую церковь Германии.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Полезные рекомендации и советы
Что не входит
Транспортные услуги
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Schloßplatz 1, 10178 Berlin
Завершение: Am Lustgarten, 10178 Berlin
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 9:00 и по пятницам в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по понедельникам в 9:00 и по пятницам в 15:00
Natalia — ваш гид в Берлине
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