Исторический центр Берлина

Первые упоминания об историческом месте где начинается и по большей части пройдет наша экскурсия датированы 13-ым

Первые упоминания об историческом месте где начинается и по большей части пройдет наша экскурсия датированы 13-ым столетием, в то время эта территория города была известна под названием Кёльн, небольшое поселение раскинувшийся на берегах реки Шпрее.

На протяжении столетий поселок развивался, были построены торговые и жилые кварталы, церкви, дворцы, музеи, площади, парки и фонтаны которые на сегодняшний день являются историческим центром Берлина.
Исторический центр Берлина
Исторический центр Берлина
Исторический центр Берлина
Исторический центр Берлина
Исторический центр Берлина
Исторический центр Берлина

Что вас ожидает 🤩

  • Городской дворец
  • Девичий мост Берлина
  • Квартал Николайфиртель
  • Церковь Святого Николая
  • Площадь Александерплац
  • Самая старая действующая церковь Берлина Святой Марии
  • Красная ратуша
  • Фонтан Нептуна
  • Берлинская телебашня
  • Часы мира
  • Церковь Святой Марии
  • Здание главного телеграфа Берлина
  • Музейный остров
  • Парк Люстгартен
  • Берлинский собор
Первые упоминания об историческом месте где начинается и по большей части пройдет наша экскурсия датированы 13-ым столетием, в то время эта территория города была известна под названием Кёльн, небольшое поселение раскинувшийся на берегах реки Шпрее. На протяжении столетий поселок развивался, были построены торговые и жилые кварталы, церкви, дворцы, музеи, площади, парки и фонтаны которые на сегодняшний день являются историческим центром Берлина.

Вы увидите:

  • Городской дворец который после длительного строительства был открыт 16 декабря 2020 года.
  • Пройдетесь по самому старому мосту Берлина и посетите исторический квартал Николайфиртель, расположенный на берегу Шпрее и окружающий церковь Святого Николая — покровителя торговцев и моряков.
  • Посетите одно из значимых мест города — площадь Александерплац на которой сплелись воедино история и современность. Здесь вы познакомитесь с такими достопримечательностями как: Самая старая действующая церковь Берлина Святой Марии, Красная ратуша, фонтан Нептуна, Берлинская телебашня и Часы мира.
  • Ваше путешествие продолжиться по восхитительным улочкам Берлина и вы увидите знаменитые Хакские дворы, Новую синагогу, мы пройдем мимо церкви Святой Марии, полюбуемся зданием главного телеграфа Берлина.
  • И завершиться наша экскурсия на Музейном острове, где вы познакомитесь с самыми известными музеями Германии, с Парком Люстгартен, а также великолепный Берлинский собор — самую большую евангелическую церковь Германии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Полезные рекомендации и советы
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Schloßplatz 1, 10178 Berlin
Завершение: Am Lustgarten, 10178 Berlin
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 9:00 и по пятницам в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по понедельникам в 9:00 и по пятницам в 15:00

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