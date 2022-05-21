Первые упоминания об историческом месте где начинается и по большей части пройдет наша экскурсия датированы 13-ым столетием, в то время эта территория города была известна под названием Кёльн, небольшое поселение раскинувшийся на берегах реки Шпрее.



На протяжении столетий поселок развивался, были построены торговые и жилые кварталы, церкви, дворцы, музеи, площади, парки и фонтаны которые на сегодняшний день являются историческим центром Берлина.