3 отзыва оставили туристы

Berlinkus – Гид из Берлина

Хотите телепортироваться в 19-й век и послушать ворох захватывающих историй? Тогда добро пожаловать на экскурсию ⛳ по бульвару Курфюрстендамм — любимому детищю канцлера Бисмарка и настоящему телепорту в прошлое.



Мы пройдемся по всему бульвару с захватом его самых интересных достопримечательностей 🏛️, а в это время я расскажу вам все самые удивительные легенды об этом историческом месте и знаменитых личностей, связанных с Курфюрстендаммом.