3 отзыва оставили туристы

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Легендарный Курфюрстендамм

5
3 отзыва
Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
Хотите телепортироваться в 19-й век и послушать ворох захватывающих историй? Тогда добро пожаловать на экскурсию ⛳ по бульвару Курфюрстендамм — любимому детищю канцлера Бисмарка и настоящему телепорту в прошлое.

Мы пройдемся по всему бульвару с захватом его самых интересных достопримечательностей 🏛️, а в это время я расскажу вам все самые удивительные легенды об этом историческом месте и знаменитых личностей, связанных с Курфюрстендаммом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

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Легендарный Курфюрстендамм
Легендарный Курфюрстендамм
Хотите телепортироваться в 19-й век и послушать ворох захватывающих историй? Тогда добро пожаловать на экскурсию ⛳ по бульвару Курфюрстендамм!
Курфюрстендамм – это больше, чем столичная улица. Это легенда, в которой соединились светлые и тёмные стороны немецкой души. Обожаемое детище канцлера Бисмарка и любимый променад западных берлинцев. За 130 лет бульвар оброс таким количеством историй, что может соперничать с целыми городами!

Во время экскурсии 🧭 мы прогуляемся от Мемориальной церкви кайзера Вильгельма до площади Конрада Аденауэра. За два часа вы:

  • услышите легенду о том, как разрушили Мемориальную церковь ⛪ и построили на её месте Церковь примирения
  • найдете ответ на вопрос, почему бульвар начинается именно с дома №11
  • увидите дом Максима Горького и сфотографируетесь 📸 в любимом кафе Марлен Дитрих
  • узнаете, кто жил в Берлине и писал романы о Вене
  • послушаете истории 📖, как берлинцы отстаивают самое дорогое и что из этого выходит
  • узнаете, как у берлинских кафе появились уличные террасы.
  • А ещё вы увидите самое узкое офисное здание, архитектуру всевозможных стилей и симпатичные дворики, до сих пор сохранившие романтическую атмосферу 19-го века.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Легендарный Курфюрстендамм
Легендарный Курфюрстендамм
Легендарный Курфюрстендамм
Легендарный Курфюрстендамм

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Berlinkus
Berlinkus
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3 отзыва оставили туристы

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