3 отзыва оставили туристы

Хотите телепортироваться в 19-й век и послушать ворох захватывающих историй? Тогда добро пожаловать на экскурсию ⛳ по бульвару Курфюрстендамм!
Курфюрстендамм – это больше, чем столичная улица. Это легенда, в которой соединились светлые и тёмные стороны немецкой души. Обожаемое детище канцлера Бисмарка и любимый променад западных берлинцев. За 130 лет бульвар оброс таким количеством историй, что может соперничать с целыми городами!
Во время экскурсии 🧭 мы прогуляемся от Мемориальной церкви кайзера Вильгельма до площади Конрада Аденауэра. За два часа вы:
услышите легенду о том, как разрушили Мемориальную церковь ⛪ и построили на её месте Церковь примирения
найдете ответ на вопрос, почему бульвар начинается именно с дома №11
увидите дом Максима Горького и сфотографируетесь 📸 в любимом кафе Марлен Дитрих
узнаете, кто жил в Берлине и писал романы о Вене
послушаете истории 📖, как берлинцы отстаивают самое дорогое и что из этого выходит
узнаете, как у берлинских кафе появились уличные террасы.
А ещё вы увидите самое узкое офисное здание, архитектуру всевозможных стилей и симпатичные дворики, до сих пор сохранившие романтическую атмосферу 19-го века.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.