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Экскурсия по Берлину на автомобиле

4.8
21 отзыв
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по Берлину, которая позволит вам побывать у всех знаковых достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️ Германии.

Я разработаю маршрут с учётом ваших пожеланий и предпочтений.

Мы можем объехать как исторические районы Берлина, так и устроить настоящий шоппинг-тур по городу.

Во время экскурсии 🧭 на авто мы посетим такие знаменитые места как Бранденбургские ворота, Шарлоттенбургский дворец, Олимпийский стадион 🏟️, главную улицу западного Берлина Курфюрстендамм и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €187.5 за экскурсию

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Экскурсия по Берлину на автомобиле
Экскурсия по Берлину на автомобиле

Что вы увидите

  • Бранденбургские ворота
  • площадь Александерплац
  • Музейный остров
  • Рейхстаг
  • Унтер-ден-Линден
  • Тиргартен
  • Берлинский собор
  • Парижская площадь
  • Шарлоттенбургский дворец
  • Олимпийский стадион
  • Трептовер-парк
  • памятник Бисмарку
  • Курфюрстендамм
  • район Грюневальд
  • мемориальный комплекс «Топография террора»
Одним из преимуществ автомобильных экскурсий является возможность в один день посетить даже удаленные от центра достопримечательности 🏛️. Тем, кто никогда еще не бывал в Берлине, я рекомендую начать знакомство с ней с центральной части города.
Исторический центр Берлина включает в себя легендарные Бранденбургские ворота и площадь Александерплац, знаменитый Музейный остров 🏝️ и символичный Рейхстаг, шикарную Унтер-ден-Линден и один из красивейших парков 🌳 мира Тиргартен, где возведен памятник советскому воину-освободителю, величественный Берлинский собор и Парижскую площадь с окружающими ее строениями.
Во время экскурсии 🧭 на авто вы сможете посетить такие знаменитые места Берлина, как Шарлоттенбургский дворец, Олимпийский стадион 🏟️, Трептовер-парк, увидеть памятник Бисмарку, главную улицу западного Берлина Курфюрстендамм, фешенебельный район Грюневальд и знаменитый мемориальный комплекс «Топография террора», посвященный жертвам нацизма.
Я разработаю маршрут с учетом всех ваших пожеланий и предпочтений. Для тех, кого привлекает шоппинг в Берлине, я смогу устроить настоящий шоппинг-тур по лучшим бутикам и торговым центрам немецкой столицы ⭐️, с рекомендациями наиболее выгодных мест для удачных покупок.
Берлин – европейская столица с уникальным прошлым и блестящим настоящим. После увлекательной экскурсии по Берлину на русском, вы навсегда влюбитесь ❤️ в этот удивительный город 🏙️ и он подарит вам в ответ свое сердце.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия по Берлину на автомобиле
Экскурсия по Берлину на автомобиле
Экскурсия по Берлину на автомобиле
Экскурсия по Берлину на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Lidia M.
Lidia M.
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21 отзыв оставили туристы

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