Курфюрстендамм – экскурсии в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Курфюрстендамм» в Берлине на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Весь Берлин: с Запада на Восток
Пешая
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Сладкий Берлин
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 7 чел.
Легендарный Курфюрстендамм
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарный Курфюрстендамм
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Курфюрстендамм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Берлин: с Запада на Восток
  2. Сладкий Берлин
  3. Легендарный Курфюрстендамм
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Берлинский кафедральный собор
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в сентябре 2024
Сейчас в Берлине в категории "Курфюрстендамм" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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