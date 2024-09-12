4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сладкий Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарный Курфюрстендамм
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Курфюрстендамм»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в сентябре 2024
Сейчас в Берлине в категории "Курфюрстендамм" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Курфюрстендамм», 4 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь