Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Берлина 20-х годов. Участники узнают о съёмках сериала «Вавилон Берлин», его героях и исторических прототипах.
Прогулка по Александерплац и Шойненфиртель раскроет тайны прошлого, от криминальных кланов до архитектурных шедевров. Увлекательное путешествие для всех, кто интересуется историей и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Атмосфера Берлина 20-х годов
- 🎬 Места съёмок «Вавилон Берлин»
- 🕵️♂️ Истории героев и прототипов
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 🔍 Интересные факты о криминале
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Александрплац
- Шойненфиртель
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Берлин 20-х годов прошлого века будет нашим главным героем, а инспектор Гереон Рат и его помощница Шарлотта Риттер незримо будут нашими проводниками в это страшное, загадочное, сверкающее бриллиантами и дешёвой мишурой время. Время, где всё перемешалось в едином Вавилоне — бандиты, коммунисты, патриоты, полицейские, богема, певички кабаре, подсевшие на наркотики ветераны войны, финансовые воротилы, русские иммигранты, нищие и миллионеры. Где будем гулять?
- Александрплац, нелюбимая берлинцами и обожаемая туристами — это самая известная площадь нашего города. Неприглядная, грязная, криминальная. Как раз для съёмок «неонуара». Но при этом безумно интересная и фотогеничная.
- Шойненфиртель (Сарайный квартал). Сегодня — модный, хипстерский. А тогда — бандитский рай, еврейское гетто без ворот и заборов, место полицейского террора времён событий «Кровавого мая». Район прекрасной архитектуры прошлого, от вильгельминовского историзма до сверкающего модерна «золотых 20-х». Попутно я коротко расскажу вам о некоторых интересных объектах, попадающихся нам на маршруте: например, гигантский бункер под Александерплац (мы его не видим, но он есть), фонтан «Дружба Народов» — не только арт-объект времен ГДР, но также центр проституции и наркоторговли 2000-х, массовая драка на Алексе в 2019 году. Поговорим о криминальном наследии бандитских кланов прошлого — современных курдских бандитских кланах Реммо, Абу-Шакер и прочих, грабящих банки и сокровищницы музеев, а также продюсирующих модных рэперов. Мы увидим, как сегодня в Шойненфиртеле преображаются городские пространства, как бережно восстановленная архитектура прошлого обретает новые смыслы и новую жизнь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александрплац
- Шойненфиртель (Сарайный квартал)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
