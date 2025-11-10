Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Берлина 20-х годов. Участники узнают о съёмках сериала «Вавилон Берлин», его героях и исторических прототипах.



Прогулка по Александерплац и Шойненфиртель раскроет тайны прошлого, от криминальных кланов до архитектурных шедевров. Увлекательное путешествие для всех, кто интересуется историей и культурой