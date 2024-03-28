1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€142 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
- AAleksandra10 октября 2023Экскурсией остались очень довольны! Александр очень увлеченно и с огромным энтузиазмом все рассказывал. Спасибо!
- MMaria9 июля 2021Лидия правила очень хорошая экскурсия, правила нас по всем достопримечательностям которые нас интересовали и рассказала о них и о сними связанной Историей.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Александрплац»
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