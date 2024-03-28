О Ольга Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!

A Aleksandra Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия Экскурсией остались очень довольны! Александр очень увлеченно и с огромным энтузиазмом все рассказывал. Спасибо!