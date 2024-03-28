Александрплац – экскурсии в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «Александрплац» в Берлине на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
142 за всё до 8 чел.
Дорога на Рейхстаг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 5 чел.
Экскурсия по вечернему Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 100 за всё до 10 чел.
Вечерний Берлин: огни большого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
105 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
  • A
    Aleksandra
    10 октября 2023
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсией остались очень довольны! Александр очень увлеченно и с огромным энтузиазмом все рассказывал. Спасибо!
  • M
    Maria
    9 июля 2021
    Дорога на Рейхстаг
    Лидия правила очень хорошая экскурсия, правила нас по всем достопримечательностям которые нас интересовали и рассказала о них и о сними связанной Историей.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Александрплац»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
  2. Дорога на Рейхстаг
  3. Экскурсия по вечернему Берлину
  4. Вечерний Берлин: огни большого города
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Александрплац" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 149. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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