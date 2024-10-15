Рождественский Берлин

Рождественский Берлин
Рождественский Берлин
Рождественский Берлин

Описание экскурсии

Экскурсия "Рождественский Берлин" - это увлекательное путешествие по столице Германии, окутанной атмосферой праздника и волшебства. Во время этой экскурсии вы окунетесь в уникальную атмосферу рождественских традиций и узнаете о богатой истории и культуре города.

Прогулка начинается с посещения площади Александерплац, которая превращается в сказочный рождественский ярмарочный городок с множеством ярких огней, праздничных украшений и традиционных германских рождественских ремесленных изделий. Здесь вы сможете попробовать разнообразные рождественские лакомства и насладиться атмосферой радости и веселья.

Затем наш маршрут приведет к самому красивому рынку на площади Жандарменмаркт, где вы сможете насладиться праздничными концертами, посетить ярмарки сувениров и купить уникальные подарки для себя и своих близких. Мы посетим с Вами самые красивые и интересные рождественские базары, вы узнаете о рождественских традициях берлинцев, сделаете яркие и сочные фотографии, расслабитесь за бокальчиком глинтвейна и дегустациями вкусностей, погрузитесь в занятные детали немецких традиций празднования Рождества и Нового года, узнаете как праздновали Рождество при королях, какие подарки дарят сегодня, что за сюрпризы таят в себе рождественские карпы и пирог в виде младенца Христа, откуда привозят елки в Германию и много всего интересного.

Рождественский Берлин - это незабываемый опыт, который оставит в сердце теплые воспоминания о волшебном праздничном городе.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Александерплац
  • Рынок на площади Жандарменмаркт
  • Рождественские базары
  • Улицы Берлина
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание профессиональным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
  • Доплата за экскурсию на машине (по желанию) Дегустации Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Входит в следующие категории Берлина

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