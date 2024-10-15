Экскурсия "Рождественский Берлин" - это увлекательное путешествие по столице Германии, окутанной атмосферой праздника и волшебства. Во время этой экскурсии вы окунетесь в уникальную атмосферу рождественских традиций и узнаете о богатой истории и культуре города.

Прогулка начинается с посещения площади Александерплац, которая превращается в сказочный рождественский ярмарочный городок с множеством ярких огней, праздничных украшений и традиционных германских рождественских ремесленных изделий. Здесь вы сможете попробовать разнообразные рождественские лакомства и насладиться атмосферой радости и веселья.

Затем наш маршрут приведет к самому красивому рынку на площади Жандарменмаркт, где вы сможете насладиться праздничными концертами, посетить ярмарки сувениров и купить уникальные подарки для себя и своих близких. Мы посетим с Вами самые красивые и интересные рождественские базары, вы узнаете о рождественских традициях берлинцев, сделаете яркие и сочные фотографии, расслабитесь за бокальчиком глинтвейна и дегустациями вкусностей, погрузитесь в занятные детали немецких традиций празднования Рождества и Нового года, узнаете как праздновали Рождество при королях, какие подарки дарят сегодня, что за сюрпризы таят в себе рождественские карпы и пирог в виде младенца Христа, откуда привозят елки в Германию и много всего интересного.

Рождественский Берлин - это незабываемый опыт, который оставит в сердце теплые воспоминания о волшебном праздничном городе.