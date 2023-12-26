1 чел.
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Фотопрогулка
2 часа
Рождественская фотосессия в Берлине: праздник в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фото-прогулкой по рождественским ярмаркам Берлина
«Кроме того, мы можем прогуляться по центру Берлина и сделать красивые зимние фотографии у знаковых достопримечательностей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€157 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по рождественским ярмаркам Берлина: праздник в сердце города
Проведите незабываемые часы на рождественских ярмарках Берлина, где вас ждут волшебство, традиции и уютная атмосфера
«Если вы решили провести не только рождественские, но и новогодние каникулы в Берлине, спектр впечатлений будет максимально полным»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Праздничное приключение в Берлине: «С Рождеством, Берлин»
Погрузитесь в атмосферу волшебства с экскурсией «С Рождеством, Берлин». Откройте новые традиции и насладитесь рождественским настроением в сердце Германии
«Рождественские декорации города»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€199 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна26 декабря 2023Благодарим Сергея за интересный рассказ о главных достопримечательностях Берлина, историях, связанных с традициями празднования Рождества в этом замечательном городе
- ГГригорьева26 декабря 2019Большое спасибо!!!! Удивительный экскурсовод Нонна!!!! Безумно интересный рассказ не только про Рождество в Берлине. Ответила на все вопросы, великолепно и очень комфортно спланировала экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям!!!
- ННадежда26 декабря 2019Экскурсию провёл Александр по рекомендации Юлии. Несмотря за дождик и ветер, было осень тепло и уютно в обществе Александра, интересно и ненавязчиво рассказал и о Берлине и о рождественских ярмарках) И очень приятно было получить подарочки от Александра) Благодарим! Надежда/Гульнара Москва/Тбилиси
- ИИрина25 декабря 2019Спасибо большое Алексею! не один вопрос, заданный нами, не остался безответным. Получили массу рекомендаций и консультаций как рационально использовать время
- ММарина6 декабря 2019Все было хорошо, красивые фотографии. Жаль погода подвела- лил дождь. Спасибо Алексею.
- ЕЕкатерина12 января 2019Добрый вечер! 5 января 2019 года ровно в 10:00 БЕЗ ОПОЗДАНИЯ ко мне подошёл Алексей. Вся прогулка была просто потрясающая. Хочу сначала
- ААлександр17 декабря 2018Экскурсия понравилась. Кроме информации о ярмарках гид рассказывал нам о многих других интересных событиях и фа,ктах. На каждой ярмарке свой особенный глинтвейн. Своя кухня. свои сувениры и развлечения. вообщем интересно и здорово.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Зимние»
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