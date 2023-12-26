Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Берлину

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Берлине на русском языке, цены от €157. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождественская фотосессия в Берлине
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Рождественская фотосессия в Берлине: праздник в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фото-прогулкой по рождественским ярмаркам Берлина
«Кроме того, мы можем прогуляться по центру Берлина и сделать красивые зимние фотографии у знаковых достопримечательностей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
157 за всё до 5 чел.
Лучшие рождественские ярмарки Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по рождественским ярмаркам Берлина: праздник в сердце города
Проведите незабываемые часы на рождественских ярмарках Берлина, где вас ждут волшебство, традиции и уютная атмосфера
«Если вы решили провести не только рождественские, но и новогодние каникулы в Берлине, спектр впечатлений будет максимально полным»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
210 за всё до 6 чел.
С Рождеством, Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Праздничное приключение в Берлине: «С Рождеством, Берлин»
Погрузитесь в атмосферу волшебства с экскурсией «С Рождеством, Берлин». Откройте новые традиции и насладитесь рождественским настроением в сердце Германии
«Рождественские декорации города»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
199 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    26 декабря 2023
    С Рождеством, Берлин
    Благодарим Сергея за интересный рассказ о главных достопримечательностях Берлина, историях, связанных с традициями празднования Рождества в этом замечательном городе
  • Г
    Григорьева
    26 декабря 2019
    С Рождеством, Берлин
    Большое спасибо!!!! Удивительный экскурсовод Нонна!!!! Безумно интересный рассказ не только про Рождество в Берлине. Ответила на все вопросы, великолепно и очень комфортно спланировала экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям!!!
  • Н
    Надежда
    26 декабря 2019
    С Рождеством, Берлин
    Экскурсию провёл Александр по рекомендации Юлии. Несмотря за дождик и ветер, было осень тепло и уютно в обществе Александра, интересно и ненавязчиво рассказал и о Берлине и о рождественских ярмарках) И очень приятно было получить подарочки от Александра) Благодарим! Надежда/Гульнара Москва/Тбилиси
  • И
    Ирина
    25 декабря 2019
    Рождественская фотосессия в Берлине
    Спасибо большое Алексею! не один вопрос, заданный нами, не остался безответным. Получили массу рекомендаций и консультаций как рационально использовать время
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    и при этом минимально затратить материальный ресурс… для нас, приехавших впервые в Берлин, такое знакомство просто необходимо. Спасибо большое и дай Бог здоровья!

  • М
    Марина
    6 декабря 2019
    Рождественская фотосессия в Берлине
    Все было хорошо, красивые фотографии. Жаль погода подвела- лил дождь. Спасибо Алексею.
  • Е
    Екатерина
    12 января 2019
    Рождественская фотосессия в Берлине
    Добрый вечер! 5 января 2019 года ровно в 10:00 БЕЗ ОПОЗДАНИЯ ко мне подошёл Алексей. Вся прогулка была просто потрясающая. Хочу сначала
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    сказать просто огромнейшее спасибо. Как гид Алексей просто 5 баллов из 5, на столько интересно, на столько увлекательно, рассказал о городе, о старинных зданиях, рассказал о нынешнем поколении и жизни в Берлине в целом, параллельно фотографировал. Рассказал куда сходить (сходила на шоу vivid просто слов нет, спасибо за такую рекомендацию, сходила на смотровую и в собор и в музей, то что вы рекомендовали всё абсолютно прошла); рассказал, где вкусно покушать (все заведения и ни раз прошла). С погодой очень повезло, что не менее радует. Очень жду фотографий)))) Огромное и человеческое ВАМ спасибо!!! Остались только самые лучшие эмоции)))

  • А
    Александр
    17 декабря 2018
    Лучшие рождественские ярмарки Берлина
    Экскурсия понравилась. Кроме информации о ярмарках гид рассказывал нам о многих других интересных событиях и фа,ктах. На каждой ярмарке свой особенный глинтвейн. Своя кухня. свои сувениры и развлечения. вообщем интересно и здорово.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Зимние»

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  3. С Рождеством, Берлин
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  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 157 до 210. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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