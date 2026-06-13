18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии посетители осмотрят египетские коллекции Нового музея, полюбуются бюстом царицы Нефертити, узнают об одержимости археолога-любителя Генриха Шлимана, который искал гомеровскую Трою, а нашел нечто более древнее и ценное.Также

будет возможность познакомиться с уникальной концепцией реконструкции музейного здания, которой гордятся его сотрудники. Эта экскурсия подарит вам возможность разгадать множество загадок и легенд, связанных с экспонатами музея, и узнать много нового о древних цивилизациях

Описание экскурсии

Программа

Как и, пожалуй, всех великих женщин, Нефертити сопровождают многочисленные легенды и загадки. По сей день непонятно, как сотрудники Египетского музея в Каире могли выпустить эту красавицу за пределы Египта. По какой причине после доставки в Берлин бюст пятнадцать лет не выставлялся публично. И, наконец, вопрос, волнующий всех, кто любовался Нефертити в оригинале: почему у царицы отсутствует второй глаз? Эти и многие другие загадки я помогу вас разгадать — а ведь это только одна ипостась замечательного музея!

Вы узнаете о «троянском золоте», найденном Генрихом Шлиманом, оригиналы которого до 1945 года находились в Берлине, а после этого были тайно перевезены в Советский Союз. О статуе мальчика из Ксантена и экспонатах с римско-германской границы, которым уже две тысячи лет. А также познакомитесь с уникальной концепцией реставрации музейного здания, восстановленного всего около десяти лет назад.

Организационные детали

Дорогие друзья, с недавнего времени в музеях на Музейном острове с каждой частной экскурсии взимается однократный налог в размере 35 евро. Этот налог входит в стоимость моих экскурсий.