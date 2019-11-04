18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прекрасная Нефертити, «троянское золото» Генриха Шлимана и тайны известных археологов

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Во время экскурсии мы осмотрим египетские коллекции Нового музея, полюбуемся бюстом царицы Нефертити, удивимся одержимости археолога-любителя Генриха Шлимана, искавшего гомеровскую Трою, а обнаружившего нечто гораздо более древнее и ценное, и познакомимся с уникальной концепцией реконструкции музейного здания, которой очень гордятся его сотрудники.
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Музейном острове
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
4.72
Загадки и легенды Нового музея
Загадки и легенды Нового музея

Программа

Как и, пожалуй, всех великих женщин, Нефертити сопровождают многочисленные легенды и загадки. По сей день непонятно, как сотрудники Египетского музея в Каире могли выпустить эту красавицу за пределы Египта. По какой причине после доставки в Берлин бюст пятнадцать лет не выставлялся публично. И, наконец, вопрос, волнующий всех, кто любовался Нефертити в оригинале: почему у царицы отсутствует второй глаз? Эти и многие другие загадки я помогу вас разгадать — а ведь это только одна ипостась замечательного музея!

Вы узнаете о «троянском золоте», найденном Генрихом Шлиманом, оригиналы которого до 1945 года находились в Берлине, а после этого были тайно перевезены в Советский Союз. О статуе мальчика из Ксантена и экспонатах с римско-германской границы, которым уже две тысячи лет. А также познакомитесь с уникальной концепцией реставрации музейного здания, восстановленного всего около десяти лет назад.

Организационные детали

Дорогие друзья, с недавнего времени в музеях на Музейном острове с каждой частной экскурсии взимается однократный налог в размере 35 евро. Этот налог входит в стоимость моих экскурсий.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Музейном острове.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей. В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 ноября 2019
Хоромная экскурсия.
3 мая 2019
Татьяна, Огромное спасибо! Экскурсия очень понравилась!
Татьяна очень интересно расказывала замечательные истории, о которых наверное не узнаешь от обычных экскурсоводов. При этом были интересно преподнесены и основные исторические факты, и общее настроение, и направления экспозиций музея. Чувствуется глубокое знание истории и увлеченность Татьяны, что привносит особенное очарование и вызывает интерес ко всему расказанному не только взрослым, но и детям.
Очень рекомендуем, посетить музей с Татьяной.
Наталия
5 марта 2019
Нам сегодня удивительно повезло с гидом по музеям. Выбирала я интуитивно🙏 и очень довольна выбором. Спасибо Татьяне за знания, юмор и легкость с которой мы 4 часа поглощали информацию.
29 декабря 2018
здравствуйте. очень сожалею, но сильно жалею о времени и о деньгах, Гид опаздала, я замерзла, когда зашли в музей, вынуждена была идти в туалет, потом мы сдавали вещи. все это заняло время, как оказалось от экскурсии, почему??? Во время экскурсии она все время кому то писала в телефоне и отвлекалась, Экскурсия д.б. быть 1,5 часа с 10 до 11:30, но в 11:20 мне сказали, что уже пора бежать и забирать вещи. Осталось чувство неудовлетворенности и обиды. Рассказывает Татьяна интересно, здесь я ничего не могу сказать. Но, почему то, наши соотечественники,живущие за границей считают, что те кто приезжают из России богатые, а они бедные. Мне это вообще не нравится, когда гид говорит о том, что вот трат у него много. Я - учитель, и на эту поездку копила долго. Я преподаю анг. и нем языки. Эта поездка мне по работе нужна была. А вот экскурсия "Влюбиться в Берлин за 2 часа " с гидом Аней ОЧЕНЬ понравилась. Дождь был сильный и очень холодно, но никто не ушел, и гид экскурсию провела очень интересно и увлекательно.
22 декабря 2018
Было очень интересно,
Рекомендую!
29 июня 2018
Если решили посетить Новый музей и не имеете при этом достаточного знания немецкого и истории, то без хорошего гида Вам будет не интересно. Благодаря Татьяне наше посещение музея стало очень интересным и насыщенным. Татьяна замечательо знает историю , мифологию и чувствуется, что очень любит то, о чем рассказывает. Большое спасибо Татьяне!!
27 мая 2018
Экскурсия с Татьяной "Загадки и легенды Нового музея" в Берлине прошла очень продуктивно. Живо, с интересными фактами и подробностями. Я вообще не любитель древней истории и каменюк, на экскурсии настоял друг. Но ни капли не пожалела. Пожалуй, почитаю о Египте. Рекомендую этого замечательного гида всем . Елена.
25 мая 2018
Это была очень увлекательная прогулка по чудесному Новому музею с Татьяной. Было такое ощущение, как будто мы попали в сказочное повествование, гуляя с Татьяной по залам музея и слушая захватывающие истории из жизни тех людей, которые имели непосредственное отношение к экспонатам, и то, как и при каких обстоятельствах они были найдены. Очень живо, интересно и...мало) Жаль, нам не хватило времени сходить с Татьяной и в Пергамский музей, с удовольствием бы посетили его именно в Татьяниной компании, хотя и были там самостоятельно до этого пару дней назад. Очень рекомендую эту экскурсию. Спасибо вам большое, Татьяна!
19 мая 2018
Экскурсия понравилась.
Гид очень хорошо, информативно, без обилия дат и чисел провела экскурсию, рассказав основные положения. В тоже время материал был изложен эмоционально, с хорошим знанием истории. В следующий приезд обязательно воспользуемся услугами Татьяны.
19 марта 2018
Очень понравилось!
Татьяна увлекательно рассказывает,
находит интересные ракурсы.
Очень четко и продуманно выстраивает
последовательность повествования.
Много интересных, ярких мелочей,
Которые прекрасно запоминаются, во-первых,
а, во-вторых, увлекают так, что время пролетает
Совершенно незаметно!
Рекомендуем всем.
Ещё 8 отзывов

Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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