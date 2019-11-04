18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Как и, пожалуй, всех великих женщин, Нефертити сопровождают многочисленные легенды и загадки. По сей день непонятно, как сотрудники Египетского музея в Каире могли выпустить эту красавицу за пределы Египта. По какой причине после доставки в Берлин бюст пятнадцать лет не выставлялся публично. И, наконец, вопрос, волнующий всех, кто любовался Нефертити в оригинале: почему у царицы отсутствует второй глаз? Эти и многие другие загадки я помогу вас разгадать — а ведь это только одна ипостась замечательного музея!

Вы узнаете о «троянском золоте», найденном Генрихом Шлиманом, оригиналы которого до 1945 года находились в Берлине, а после этого были тайно перевезены в Советский Союз. О статуе мальчика из Ксантена и экспонатах с римско-германской границы, которым уже две тысячи лет. А также познакомитесь с уникальной концепцией реставрации музейного здания, восстановленного всего около десяти лет назад.