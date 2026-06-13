18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир древнего Египта, узнайте о находках Генриха Шлимана и уникальной реставрации Нового музея. Встреча с историей и тайнами ждет вас
Во время экскурсии посетители осмотрят египетские коллекции Нового музея, полюбуются бюстом царицы Нефертити, узнают об одержимости археолога-любителя Генриха Шлимана, который искал гомеровскую Трою, а нашел нечто более древнее и ценное.
Также читать дальшеуменьшить
будет возможность познакомиться с уникальной концепцией реконструкции музейного здания, которой гордятся его сотрудники.
Эта экскурсия подарит вам возможность разгадать множество загадок и легенд, связанных с экспонатами музея, и узнать много нового о древних цивилизациях
Как и, пожалуй, всех великих женщин, Нефертити сопровождают многочисленные легенды и загадки. По сей день непонятно, как сотрудники Египетского музея в Каире могли выпустить эту красавицу за пределы Египта. По какой причине после доставки в Берлин бюст пятнадцать лет не выставлялся публично. И, наконец, вопрос, волнующий всех, кто любовался Нефертити в оригинале: почему у царицы отсутствует второй глаз? Эти и многие другие загадки я помогу вас разгадать — а ведь это только одна ипостась замечательного музея!
Вы узнаете о «троянском золоте», найденном Генрихом Шлиманом, оригиналы которого до 1945 года находились в Берлине, а после этого были тайно перевезены в Советский Союз. О статуе мальчика из Ксантена и экспонатах с римско-германской границы, которым уже две тысячи лет. А также познакомитесь с уникальной концепцией реставрации музейного здания, восстановленного всего около десяти лет назад.
Организационные детали
Дорогие друзья, с недавнего времени в музеях на Музейном острове с каждой частной экскурсии взимается однократный налог в размере 35 евро. Этот налог входит в стоимость моих экскурсий.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворике Музейного острова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1265 туристов
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей.
В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета читать дальшеуменьшить
им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анна
Замечательная экскурсия. Очень понравился стиль изложения и содержание.
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Maria
Это была очень увлекательная прогулка по чудесному Новому музею с Татьяной. Было такое ощущение, как будто мы попали в сказочное повествование, гуляя с Татьяной по залам музея и слушая захватывающие читать дальшеуменьшить
истории из жизни тех людей, которые имели непосредственное отношение к экспонатам, и то, как и при каких обстоятельствах они были найдены. Очень живо, интересно и… мало) Жаль, нам не хватило времени сходить с Татьяной и в Пергамский музей, с удовольствием бы посетили его именно в Татьяниной компании, хотя и были там самостоятельно до этого пару дней назад. Очень рекомендую эту экскурсию. Спасибо вам большое, Татьяна!
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И
Инна
Татьяна, спасибо Вам большое. Мы уже вернулись домой и всю дорогу обсуждали музей, Нефертити и свои впечатления. Нам безумно понравилось, и нам очень повезло, что именно Вы нам показали музей. читать дальшеуменьшить
Меня вообще очень восхищают люди, которые раскапывают информацию (абсолютно банальную) по крупинкам, как Вы сказали, изюм из булки, и которые настолько "живут" и настолько увлекают других чем-то. Когда одна тема цепляет другую, и мне кажется мы могли бы бесконечно спрашивать Вас и спрашивать. Нам не хватило 1,5 часов и мы очень надеемся, что мы Вас ещё раз увидим в следующий приезд. Спасибо ещё раз.
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К
Константин
Татьяна, Огромное спасибо! Экскурсия очень понравилась! Татьяна очень интересно расказывала замечательные истории, о которых наверное не узнаешь от обычных экскурсоводов. При этом были интересно преподнесены и основные исторические факты, и общее читать дальшеуменьшить
настроение, и направления экспозиций музея. Чувствуется глубокое знание истории и увлеченность Татьяны, что привносит особенное очарование и вызывает интерес ко всему расказанному не только взрослым, но и детям. Очень рекомендуем, посетить музей с Татьяной.
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Наталия
Если вы скорее аудиал, чем визуал, и вам интереснее воспринимать искусство, не просто любуясь экспонатами музея, но и слушая увлекательные истории о них, то вам обязательно стоит посетить эту экскурсию. Татьяна замечательно владеет искусством рассказчика и прекрасно разбирается в теме. Уверена, эта экскурсия сможет увлечь не только взрослых, но и детей.
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G
Gulnara
Если решили посетить Новый музей и не имеете при этом достаточного знания немецкого и истории, то без хорошего гида Вам будет не интересно. Благодаря Татьяне наше посещение музея стало очень интересным и насыщенным. Татьяна замечательо знает историю, мифологию и чувствуется, что очень любит то, о чем рассказывает. Большое спасибо Татьяне!!
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