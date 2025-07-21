Мои заказы

Влюбиться в Берлин за один день

Погрузитесь в историю Берлина, прогуливаясь по его главным достопримечательностям. Откройте для себя сердце города за один день
Экскурсия «Влюбиться в Берлин за один день» предлагает путешествие по исторической улице Унтер-ден-Линден.

Здесь гости увидят Берлинский кафедральный собор, Музейный остров с его знаменитыми музеями, а также величественные дворцы и мосты. Участники узнают о судьбе Гогенцоллернов, посетят Люстгартен и Гумбольдт-форум. Неоготическая кирха и Нойе Вахе добавят атмосферности прогулке. Экскурсия завершается у Бранденбургских ворот, символа города
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть знаковые места Берлина
  • 📚 Узнать интересные факты и легенды
  • 🖼️ Посетить Музейный остров
  • ☕ Насладиться кофе в уютной атмосфере
  • 🌉 Прогуляться по историческим мостам
Влюбиться в Берлин за один день© Мария
Влюбиться в Берлин за один день© Мария
Влюбиться в Берлин за один день© Мария
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 16:00

Что можно увидеть

  • Берлинский кафедральный собор
  • Люстгартен
  • Музейный остров
  • Гумбольдт-форум
  • Королевский дворец
  • Дворцовый мост
  • Цойхауз
  • Нойе Вахе
  • Берлинский университет имени Гумбольдта
  • Неоготическая кирха в районе Фридрихсвердер
  • Бранденбургские ворота

Описание экскурсии

  • Берлинский кафедральный собор. Многие члены династии Гогенцоллернов обрели здесь последнее пристанище.
  • Люстгартен. Парк был разбит в 16 веке при дворце будущей резиденции курфюрста Бранденбурга.
  • Музейный остров: Старый и Новый музеи, Пергамский музей, Музей Боде.
  • Гумбольдт-форум. Центр культур и наук, а ещё центр переосмысления.
  • Королевский дворец или Берлинский дворец. Зимняя резиденция курфюрстов, королей и императоров.
  • Дворцовый мост по проекту Карла Фридриха Шинкеля.
  • Цойхауз. Бывшее здание арсенала в Берлине, построенное в стиле барокко.
  • Нойе Вахе (новая караульня). Мемориал жертвам войны и тирании в Германии.
  • Берлинский университет имени Гумбольдта. Старейший из университетов страны.
  • Неоготическая кирха в районе Фридрихсвердер. Первый образец кирпичной готики в Берлине.
  • А также конная статуя Фридриха Великого, Берлинская государственная опера, дворец принцесс и дворец кронпринцев, здание Посольства РФ в Германии, Музей восковых фигур мадам Тюссо, отель «Адлон Кемпински», Парижская площадь и Бранденбургские ворота.

Вы узнаете:

  • почему Новый музей носит такое имя и чей бюст из его коллекции считают «самой красивой берлинкой».
  • за что Музей Боде получил прозвище «музейный дворец».
  • как назывался предшественник Дворцового моста и где находится его брат-близнец.

Организационные детали

  • Мы не заходим в музеи, но посетим храмы и некоторые исторические здания со свободным входом.
  • После экскурсии можем выпить по чашечке кофе в уютном месте (по желанию, еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Берлинским собором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Берлине
Провели экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Живу в Берлине с 2010 года. Люблю этот город с удивительной судьбой. Он такой эклектичный и сумбурный на первый взгляд! При ближайшем рассмотрении и
читать дальше

знакомстве с его богатой историей никто не остаётся равнодушным. Мне хочется, чтобы вы почувствовали и поняли Берлин, а может, и полюбили его. Приглашаю вас на свидание с ним! Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
21 июл 2025
Посетила экскурсию «Влюбиться в Берлин за 1 день» с гидом Марией. Очень понравилась подача материала, содержание рассказа об истории Германии и о достопримечательностях по нашему маршруту. Мария дополнила свой рассказ историческими фотографиями на Ipad, что позволило еще больше погрузиться в историю. Очень рекомендую эту экскурсию, особенно для первого знакомства с Берлином.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв и прекрасную компанию

Входит в следующие категории Берлина

Похожие экскурсии из Берлина

Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Пешая
2 часа
74 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
€30 за человека
«Два Берлина» на велосипеде
На велосипеде
5 часов
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
Берлин на велосипеде: уникальный маршрут через историю и современность, Запад и Восток в одном туре
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
от €186 за всё до 6 чел.
Другой Берлин
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Завтра в 08:00
11 ноя в 15:00
€149 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Берлине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Берлине