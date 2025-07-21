Мария — ваша команда гидов в Берлине

Провели экскурсии для 64 туристов

читать дальше знакомстве с его богатой историей никто не остаётся равнодушным. Мне хочется, чтобы вы почувствовали и поняли Берлин, а может, и полюбили его. Приглашаю вас на свидание с ним! Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.

Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Живу в Берлине с 2010 года. Люблю этот город с удивительной судьбой. Он такой эклектичный и сумбурный на первый взгляд! При ближайшем рассмотрении и