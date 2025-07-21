Экскурсия «Влюбиться в Берлин за один день» предлагает путешествие по исторической улице Унтер-ден-Линден.
Здесь гости увидят Берлинский кафедральный собор, Музейный остров с его знаменитыми музеями, а также величественные дворцы и мосты. Участники узнают о судьбе Гогенцоллернов, посетят Люстгартен и Гумбольдт-форум. Неоготическая кирха и Нойе Вахе добавят атмосферности прогулке. Экскурсия завершается у Бранденбургских ворот, символа города
Здесь гости увидят Берлинский кафедральный собор, Музейный остров с его знаменитыми музеями, а также величественные дворцы и мосты. Участники узнают о судьбе Гогенцоллернов, посетят Люстгартен и Гумбольдт-форум. Неоготическая кирха и Нойе Вахе добавят атмосферности прогулке. Экскурсия завершается у Бранденбургских ворот, символа города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть знаковые места Берлина
- 📚 Узнать интересные факты и легенды
- 🖼️ Посетить Музейный остров
- ☕ Насладиться кофе в уютной атмосфере
- 🌉 Прогуляться по историческим мостам
Что можно увидеть
- Берлинский кафедральный собор
- Люстгартен
- Музейный остров
- Гумбольдт-форум
- Королевский дворец
- Дворцовый мост
- Цойхауз
- Нойе Вахе
- Берлинский университет имени Гумбольдта
- Неоготическая кирха в районе Фридрихсвердер
- Бранденбургские ворота
Описание экскурсии
- Берлинский кафедральный собор. Многие члены династии Гогенцоллернов обрели здесь последнее пристанище.
- Люстгартен. Парк был разбит в 16 веке при дворце будущей резиденции курфюрста Бранденбурга.
- Музейный остров: Старый и Новый музеи, Пергамский музей, Музей Боде.
- Гумбольдт-форум. Центр культур и наук, а ещё центр переосмысления.
- Королевский дворец или Берлинский дворец. Зимняя резиденция курфюрстов, королей и императоров.
- Дворцовый мост по проекту Карла Фридриха Шинкеля.
- Цойхауз. Бывшее здание арсенала в Берлине, построенное в стиле барокко.
- Нойе Вахе (новая караульня). Мемориал жертвам войны и тирании в Германии.
- Берлинский университет имени Гумбольдта. Старейший из университетов страны.
- Неоготическая кирха в районе Фридрихсвердер. Первый образец кирпичной готики в Берлине.
- А также конная статуя Фридриха Великого, Берлинская государственная опера, дворец принцесс и дворец кронпринцев, здание Посольства РФ в Германии, Музей восковых фигур мадам Тюссо, отель «Адлон Кемпински», Парижская площадь и Бранденбургские ворота.
Вы узнаете:
- почему Новый музей носит такое имя и чей бюст из его коллекции считают «самой красивой берлинкой».
- за что Музей Боде получил прозвище «музейный дворец».
- как назывался предшественник Дворцового моста и где находится его брат-близнец.
Организационные детали
- Мы не заходим в музеи, но посетим храмы и некоторые исторические здания со свободным входом.
- После экскурсии можем выпить по чашечке кофе в уютном месте (по желанию, еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Берлинским собором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Берлине
Провели экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Мария, я профессиональный гид. Живу в Берлине с 2010 года. Люблю этот город с удивительной судьбой. Он такой эклектичный и сумбурный на первый взгляд! При ближайшем рассмотрении иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
21 июл 2025
Посетила экскурсию «Влюбиться в Берлин за 1 день» с гидом Марией. Очень понравилась подача материала, содержание рассказа об истории Германии и о достопримечательностях по нашему маршруту. Мария дополнила свой рассказ историческими фотографиями на Ipad, что позволило еще больше погрузиться в историю. Очень рекомендую эту экскурсию, особенно для первого знакомства с Берлином.
Мария
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв и прекрасную компанию
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии из Берлина
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
Берлин на велосипеде: уникальный маршрут через историю и современность, Запад и Восток в одном туре
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
от €186 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Завтра в 08:00
11 ноя в 15:00
€149 за всё до 8 чел.