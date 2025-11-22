26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ксения Ребята, если вы хотите узнать много нового и интересно, с веселым и увлекающим гидом вам сюда! Рекомендую! Классная, ооооочень интересная программа! Гид и его шутки отдельная тема!!! Мы в общем в восторге! Но лучше один раз попробовать, чем много раз прочитать 🤗🤗🤗! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия Отличная экскурсия, рекомендую, Александр увлек нашу разностороннюю компанию своим рассказом Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

T Tatjana Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на викторине 😁 мы остались довольны, свою тему гид знает на 110 из 100. А также отвечает на любые вопросы. За наши знания - гид обещал выдать ключ от VW, но, видимо, забыл 🤣 это, конечно, шутка. Искренне рекомендую 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Андрей Спасибо Александру за его экскурсию. Благодаря ему я узнал много нового и интересного из той темы, которой увлекался с детства. Он действительно мастер своего дела. Спасибо еще раз!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

S SERGEI Спасибо! Очень интересная экскурсия. Хороший гид, интересно рассказывает и с хорошим чувством юмора:) очень рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет