26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мне 32 года. Живу в Берлине 14 лет, 9 лет из них работал в берлинском музее, посвященном бункерам, оставшимся после Второй мировой войны. В настоящий момент организую тематические и образовательные туры по Берлину, которые нацелены на изучение истории, культуры и традиций Германии. С удовольствием составлю вам программу по вашему запросу.
Сказать, что экскурсия была интересной-ничего не сказать, потому что она была отличной,интересной и очень-очее
нь познавательной,Александр прекрасный рассказчик,дал советы по местным заведениям, которые не найдешь в интернете
Елена
7 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, спасибо нашему гиду Александру, все рассказал очень интересно, с чувством юмора, основываясь на проверенной информации. Рекомендую побывать на такой экскурсии!
Татьяна
22 января 2020
Отличная тематическая экскурсия! Александр интересно рассказывает, знает и любит эту тематику. С ним было легко, интересно. А его сюрпризы приятно порадовали!
По рекомендации Александра пошли в ресторан - один из лучших ресторанов за всю поездку. Вообще, все общение с Александром выше всяких похвал! Очень рекомендую!
Александр, спасибо за все!
Игорь
15 января 2020
Очень увлекательная экскурсия, которую могу посоветовать всем. Александр рассказывал много деталей, подкрепляя их фото. Интересно будет даже тем, кто мало разбирается в истории!
Оксана
10 января 2020
Были на экскурсии 07.01.20. Александр - замечательный рассказчик! Он не просто знает тему экскурсии, он далеко не первый год работает в музеях, участвует в раскопках, постоянно пополняет свой багаж знаний! Чувствуется, что он знает и любит свое дело, умеет увлечь слушателей. Эрудированный, обязательный, пунктуальный экскурсовод).
Александр
7 января 2020
Александр очень компетентен, всё было
интересно. Лучшая экскурсия в Берлине.
Рекомендуем.
Михаил
6 января 2020
Отличная экскурсия, все доступно и понятно. Всем советую!
Екатерина
16 декабря 2019
Спасибо Александру за прекрасную экскурсию, было очень интересно. С удовольствием посоветую друзьям!
Ольга
29 ноября 2019
Наша экскурсия была 25.11. Все очень понравилось! Александр рассказывал все очень интересно!время пролетело незаметно! Обязательно в следующий раз встретимся!
Лариса
19 ноября 2019
Спасибо большое Александру за его интересную экскурсию мы узнали и посмотрели много нового очень рекомендуем эту экскурсию с Александром.
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
На обзорной экскурсии я познакомлю вас с захватывающей историей города, пережившего невероятные трансформации: от болотистой деревни до столицы королевства Пруссии, от бума ревущих двадцатых до мрачного Третьего Рейха, от разрушенного, опустошенного, разделенного города до столицы воссоединенной страны. И кроме этого, обязательно расскажу об актуальных политических событиях, об идеологии пропаганды тех времен и сегодня, о жизни горожан и их отношении немцев к нынешней ситуации, России и беженцам.
Попробовать пиво в частных пивоварнях и закусить знаменитой сосиской currywurst
Мы посетим три частные пивоварни, расположенные вдали от классических туристических маршрутов. В пивоварнях варят традиционное берлинское пиво по собственным рецептам: отличная возможность попробовать новые сорта, которые вы точно не найдете ни в каком другом месте!
Атмосфера военного Берлина в аутентичном бункере времен второй мировой
Под Берлином находится целая сеть подземных лабиринтов — бункеры, бомбоубежища, тоннели метро, коллекторы. Спуск в этот подземный мир притягивает любителей истории и адреналина. За полтора часа мы пройдем по таинственным подземельям Берлина, бомбоубежищу времен Второй мировой войны и лабиринтам тоннелей. Я расскажу о создании и назначении этих леденящих душу и тело катакомб, а вы своими руками прикоснетесь к истории военного Берлина и она не оставит вас равнодушным!
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг. Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру. Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».
Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города
Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия. Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе. От современного делового центра мы пройдем к богатым историей площадям, торговым бульварам и тихим улочкам, чтобы в конце оказаться у великолепного дворцового комплекса.
Увидеть границы города 18 века, узнать, какой статус он носил, и отделить старые постройки от новых
Во время исторической прогулки мы пересечём весь Берлин с запада на восток: я объясню, как со временем менялось значение города и кто из государственных лиц и отдельных групп общества влиял на метаморфозы. А вы отыщете среди заново отстроенных зданий следы старой архитектуры и пропитаетесь историей ушедших эпох.
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов. Потсдам откроется вам как книга с иллюстрациями по истории Пруссии, а мои рассказы помогут не путать многочисленных Фридрихов и Вильгельмов. Вы прогуляетесь по паркам Шарлоттенхоф, Сан-Суси и Новому парку, заглянете во дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф (если захотите) и пройдётесь по двухэтажному историческому центру.
Из Берлина отправиться к мемориалу, узнать о жизни пленников и усвоить страшный урок истории
Мы не все знаем про Заксенхаузен, но и того, что известно, достаточно для серьезных выводов. Вы осмотрите его территорию, осознаете, какие вещи здесь происходили — и попробуете разобраться в их причинах. Поговорим и о последствиях: о концлагере после войны и о проблеме неонацизма. Экскурсия не доставит удовольствия, но хоть раз посетить Заксенхаузен очень важно.