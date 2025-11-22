26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера.
Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах.
В ходе данной экскурсии вы разберётесь в истории и последствиях деятельности гитлеровского режима в Берлине.
Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах.
В ходе данной экскурсии вы разберётесь в истории и последствиях деятельности гитлеровского режима в Берлине.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы посетим:
- бункер Гитлера, где находилось его укрытие
- осмотрим снаружи здание Рейхстага
- мемориал жертвам Холокоста
- правительственный район времён гитлеровского режима
- бывшую штаб-квартиру Люфтваффе
- место, где находились штаб-квартиры СС и Гестапо
- зенитную башню Люфтваффе
За 2,5 часа мы затронем темы:
- период конца Третьего Рейха
- оборона города и детальное описании оборонительных сооружений
- инсайдерская информация от первоисточников
- немецкое сопротивление Третьему рейху
- топография террора
- нацистское искусство и архитектура
- план перестройки Берлина в качестве столицы мира
- программа «Führer-Sofortprogramm» и зенитной башне Люфтваффэ
Кому подойдёт
Эта экскурсия понравится знатокам архитектуры Третьего Рейха, любителям покопаться в истории и подробнее узнать о подземельях Берлина.
Организационные детали
- По желанию и предварительной заявке можем посетить бомбоубежище времен Второй мировой войны, рассчитанное на 1000 человек. Эту экскурсию можно легко совместить с основной
- Внутренний осмотр Рейхстага и подъём на купол не входят в программу экскурсии. Вы можете посетить его самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станции метро: Gesundbrunnen
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Мне 40 лет. Живу в Берлине 20 лет, 9 из них работал в берлинском музее, посвященном бункерам, оставшимся после Второй мировой войны. В настоящий момент организую тематические и образовательные туры по Берлину, которые нацелены на изучение истории, культуры и традиций Германии. С удовольствием составлю вам программу по вашему запросу.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ребята, если вы хотите узнать много нового и интересно, с веселым и увлекающим гидом вам сюда! Рекомендую! Классная, ооооочень интересная программа! Гид и его шутки отдельная тема!!! Мы в общем в восторге! Но лучше один раз попробовать, чем много раз прочитать 🤗🤗🤗!
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Н
Отличная экскурсия, рекомендую, Александр увлек нашу разностороннюю компанию своим рассказом
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T
Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на викторине 😁 мы остались довольны, свою тему гид знает на 110 из 100. А также отвечает на любые вопросы. За наши знания - гид обещал выдать ключ от VW, но, видимо, забыл 🤣 это, конечно, шутка. Искренне рекомендую 👍
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А
Спасибо Александру за его экскурсию. Благодаря ему я узнал много нового и интересного из той темы, которой увлекался с детства. Он действительно мастер своего дела. Спасибо еще раз!!
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S
Спасибо! Очень интересная экскурсия. Хороший гид, интересно рассказывает и с хорошим чувством юмора:) очень рекомендуем!
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Давно мечтала побывать на такой экскурсии, было интересно и познавательно. Также у Александра отличное чувство юмора, что очень важно на экскурсиях. Также получили много полезных советов
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Входит в следующие категории Берлина
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