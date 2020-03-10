26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу

Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района

Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг. Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру. Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».