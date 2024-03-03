читать дальше мелочи, побывали в местах, о которых сами не подумали бы, а может даже не осмелились бы. Благодаря гиду Галине, у нас остались прекрасные впечатления и воспоминания о посещении Бремена. Мы Вам очень благодарны, Галина!

Экскурсия по старому Бремену нам очень понравилась, информации мы получили достаточно, но не черезмерно. Кроме того, мы испытали очень приятные