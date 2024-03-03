1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Бремен сквозь эпохи
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
Завтра в 09:30
13 июня в 08:00
от €60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бремен - это не только бременские музыканты
Обойти сокровища на родине знаменитого звериного квартета на обзорной экскурсии
«Но звериный квартет — это лишь малая часть тех сокровищ, которые хранит Бремен: со всеми я познакомлю вас на обзорной прогулке»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Начало: Статуя Роланда на Ратушной площади
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаня3 марта 2024Бремен сегодня стал нам ближе и конечно очаровал! Благодарим Галину за интересный рассказ и знакомство с городом. Нам очень хотелось чтобы
- GGina20 февраля 2024Экскурсия по старому Бремену нам очень понравилась, информации мы получили достаточно, но не черезмерно. Кроме того, мы испытали очень приятные
- ККсения19 ноября 2023Спасибо огромное Галине! За небольшой промежуток времени, который длится экскурсия, она смогла показать нам город (его основную часть) во всей
- ААнастасия3 августа 2023Заказывала эту экскурсию для родителей, которые приезжали ко мне в гости. Очень им понравилось, спасибо огромное Ирине. Буду знать, что есть такие экскурсии и думаю, что воспользуюсь услугами ещё ни один раз! Спасибо
- ТТатьяна16 июня 2023Ирина! Спасибо огромное за прекрасную прогулку по Бремену!
- KKsenia26 мая 2021Мне и моей тринадцатилетней дочке очень понравилось! Не затянуто, не слишком коротко, всё, как надо. Спасибо, Ирина.
Ответы на вопросы от путешественников по Бремену в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Бремену в июне 2024
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