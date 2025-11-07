Мои заказы

Экскурсии Бремена об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Бремене на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бремен сквозь эпохи
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Бремен сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от €60 за человека
Бремен в компании друзей
Пешая
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 25 чел.
Бремен в компании друзей: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€135 за всё до 25 чел.
Бремен - это не только бременские музыканты
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бремен - это не только бременские музыканты
Погрузитесь в атмосферу древнего Бремена, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя уникальные достопримечательности города
Завтра в 12:00
11 дек в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Душевный Бремен: прогулка району Фиртель
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевный Бремен: прогулка району Фиртель
Фиртель - это уникальный район Бремена, где история встречается с современностью. Узнайте о его богатом прошлом и насладитесь его атмосферой
Начало: У Музея изобразительных искусств
15 дек в 13:00
16 дек в 13:00
€130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Beka
    7 ноября 2025
    Бремен в компании друзей
    Светлана замечательный гид, прогулка по Бремену прошла на одном дыхании. Очень понравилось. Показала и рассказала много интересного не входящее в программу.
  • Э
    Эдуард
    9 октября 2025
    Бремен в компании друзей
    Спасибо Светлане за прекрасную прогулку, 3 часа прошли незаметно, при этом успели посмотреть массу интересных мест и послушать увлекательные рассказы про город и его историю
  • Л
    Любовь
    19 августа 2025
    Бремен в компании друзей
    Приятный город, приятный гид. Если вы засиделись в Барселоне рекомендую и доехать не сложно и не дорого на электричке.
  • И
    Ирина
    19 августа 2025
    Бремен в компании друзей
    Доброго времени суток! Экскурсия понравилась очень! Светлана -отличный рассказчик, увлекает и заинтересовывает! Экскурсия довольно легкая, несмотря на продолжительность. Бремен завораживает. Однозначно рекомендую!
  • Р
    Роман
    19 августа 2025
    Бремен в компании друзей
    Все было великолепно. Света прекрасный гид! Получили удовольствие!
  • М
    Марина
    11 августа 2025
    Бремен в компании друзей
    Наверное, это первый отзыв, который мне прямо-таки не терпелось поскорее оставить на этом сайте благодаря замечательному знакомству со Светланой.
    Светлана –
    читать дальше

    гид высочайшего класса! Очень умная, обаятельная, человечная, обладающая огромным багажом знаний – Светлана сделала нашу поездку в Бремен невероятно запоминающейся и интересной. Она знает о Германии все. Нет, не так. Она знает о Германии ну просто ВСЕ. Светлану хочется слушать, не пропуская не единого слова, ни один наш вопрос она не оставила без ответа, дала множество полезных рекомендаций и советов на будущее.
    Всем туристам, которые только собираются на экскурсию со Светланой, можно только позавидовать, а Светлане желаем всяческого процветания и таких же довольных туристов, как и мы.

  • T
    Tatiana
    7 августа 2025
    Бремен сквозь эпохи
    Если приводятся какие-то факты, то желательно быть точным в их описании, а не говорить, что,,не совсем помню,, или что-то подобное. По окончании экскурсии не надо говорить, что спешите к другим и опаздываете, это обесценивает предыдущих экскурсантов.
  • А
    Андрей
    4 августа 2025
    Бремен в компании друзей
    Светлана опытный гид, прекрасно знающий все закоулки Бремена, в котором живёт, и при этом очень приятный и интеллигентный человек)
  • N
    Nataliia
    4 августа 2025
    Бремен в компании друзей
    Были в Бремене 02.08.2025. Несмотря на сильный дождь, экскурсия была настолько интересная, что мы даже не заметили, как пролетело время. Спасибо большое, Светлана!!!!
  • К
    Ксения
    3 августа 2025
    Бремен в компании друзей
    Светлана - чудесная! Очень интересная экскурсия, все очень подробно, но ни капли не скучно. Красивый город, интересная история, были много нюансов, которые без экскурсовода ты бы никогда не узнал. Очень рекомендую, точно стоит того!
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2025
    Бремен в компании друзей
    Великолепная экскурсия, замечательный, уникальный экскурсовод Светлана. Интересно, увлекательно, познавательно. И самое удивительное прогулка по Бремену получилась именно в компании друзей. Я с большой теплотой буду ее вспоминать. Светлана, Большое спасибо!
  • L
    Lilia
    1 июля 2025
    Бремен в компании друзей
    Я подарила эту экскурсию своим гостям из России. Им очень понравилось, очень информативно, было интересно и взрослым и детям.
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2025
    Бремен в компании друзей
    От экскурсии и от Светланы остались самые приятные впечатления. Много интересных фактов, как исторических, так и из современных событий жизни
    читать дальше

    Бремена. Приятная атмосфера, интеллигентность Светланы, её чувство юмора и безупречный русский язык - вишенка на торте экскурсии. Спасибо, Светлана, и всех Вам благ!

  • А
    Анжелика
    13 июня 2025
    Бремен в компании друзей
    Очень хорошая и интересная экскурсия. Всё очень интересно рассказано. Красивые достопримечательности.
  • О
    Ольга
    31 мая 2025
    Бремен в компании друзей
    Отличная экскурсия "Бремен в компании друзей" со Светланой. Экскурсовод жизнерадостный, общительный человек, увлекательно передающий всю информацию об этом городе. Маршрут
    читать дальше

    составлен со знанием дела. Мы всё успели: послушать звон фарфоровых колокольчиков и подержаться за ноги осла (из бременских музыкантов), загадывая желание, и побродить по колоритному кварталу ремесленников, и многое, многое другое. Светлана поможет сделать фотографию с нужного ракурса, и подскажет, где перекусить, и что можно ещё интересного увидеть в Бремене.
    Хорошо провели время, узнали много нового, однозначно рекомендуем!

  • С
    Сергей
    15 мая 2025
    Бремен в компании друзей
    Очень понравилась экскурсия по Бремену со Светланой - для всей нашей компании город открылся с совершенно новой, прекрасной стороны. Однозначно рекомендуем этот тур!
  • А
    Анна
    24 февраля 2025
    Бремен сквозь эпохи
    Экскурсия прошла в приятной и не принуждённой атмосфере.
    Было как то уютно и по домашнему.
    Узнала много нового, заметила детали на каторые без Галины не обратила бы внимание. Всё без спешки. Очень рекомендую!
  • и
    ирина
    11 февраля 2025
    Бремен в компании друзей
    Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
  • Л
    Люлмила
    3 декабря 2024
    Бремен в компании друзей
    Пешая прогулка прошла отлично! Очень интересно и познавательно. Огромное спасибо нашему гиду Светлане!
  • ю
    юрий
    11 ноября 2024
    Бремен в компании друзей
    Все соответствовало ожиданиям. И даже превзошло их.

