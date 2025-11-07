B Beka Бремен в компании друзей Светлана замечательный гид, прогулка по Бремену прошла на одном дыхании. Очень понравилось. Показала и рассказала много интересного не входящее в программу.

Э Эдуард Бремен в компании друзей Спасибо Светлане за прекрасную прогулку, 3 часа прошли незаметно, при этом успели посмотреть массу интересных мест и послушать увлекательные рассказы про город и его историю

Л Любовь Бремен в компании друзей Приятный город, приятный гид. Если вы засиделись в Барселоне рекомендую и доехать не сложно и не дорого на электричке.

И Ирина Бремен в компании друзей Доброго времени суток! Экскурсия понравилась очень! Светлана -отличный рассказчик, увлекает и заинтересовывает! Экскурсия довольно легкая, несмотря на продолжительность. Бремен завораживает. Однозначно рекомендую!

Р Роман Бремен в компании друзей Все было великолепно. Света прекрасный гид! Получили удовольствие!

М Марина Бремен в компании друзей

Светлана – читать дальше гид высочайшего класса! Очень умная, обаятельная, человечная, обладающая огромным багажом знаний – Светлана сделала нашу поездку в Бремен невероятно запоминающейся и интересной. Она знает о Германии все. Нет, не так. Она знает о Германии ну просто ВСЕ. Светлану хочется слушать, не пропуская не единого слова, ни один наш вопрос она не оставила без ответа, дала множество полезных рекомендаций и советов на будущее.

Всем туристам, которые только собираются на экскурсию со Светланой, можно только позавидовать, а Светлане желаем всяческого процветания и таких же довольных туристов, как и мы. Наверное, это первый отзыв, который мне прямо-таки не терпелось поскорее оставить на этом сайте благодаря замечательному знакомству со Светланой.Светлана –

T Tatiana Бремен сквозь эпохи Если приводятся какие-то факты, то желательно быть точным в их описании, а не говорить, что,,не совсем помню,, или что-то подобное. По окончании экскурсии не надо говорить, что спешите к другим и опаздываете, это обесценивает предыдущих экскурсантов.

А Андрей Бремен в компании друзей Светлана опытный гид, прекрасно знающий все закоулки Бремена, в котором живёт, и при этом очень приятный и интеллигентный человек)

N Nataliia Бремен в компании друзей Были в Бремене 02.08.2025. Несмотря на сильный дождь, экскурсия была настолько интересная, что мы даже не заметили, как пролетело время. Спасибо большое, Светлана!!!!

К Ксения Бремен в компании друзей Светлана - чудесная! Очень интересная экскурсия, все очень подробно, но ни капли не скучно. Красивый город, интересная история, были много нюансов, которые без экскурсовода ты бы никогда не узнал. Очень рекомендую, точно стоит того!

Е Екатерина Бремен в компании друзей Великолепная экскурсия, замечательный, уникальный экскурсовод Светлана. Интересно, увлекательно, познавательно. И самое удивительное прогулка по Бремену получилась именно в компании друзей. Я с большой теплотой буду ее вспоминать. Светлана, Большое спасибо!

L Lilia Бремен в компании друзей Я подарила эту экскурсию своим гостям из России. Им очень понравилось, очень информативно, было интересно и взрослым и детям.

Т Татьяна Бремен в компании друзей читать дальше Бремена. Приятная атмосфера, интеллигентность Светланы, её чувство юмора и безупречный русский язык - вишенка на торте экскурсии. Спасибо, Светлана, и всех Вам благ! От экскурсии и от Светланы остались самые приятные впечатления. Много интересных фактов, как исторических, так и из современных событий жизни

А Анжелика Бремен в компании друзей Очень хорошая и интересная экскурсия. Всё очень интересно рассказано. Красивые достопримечательности.

О Ольга Бремен в компании друзей читать дальше составлен со знанием дела. Мы всё успели: послушать звон фарфоровых колокольчиков и подержаться за ноги осла (из бременских музыкантов), загадывая желание, и побродить по колоритному кварталу ремесленников, и многое, многое другое. Светлана поможет сделать фотографию с нужного ракурса, и подскажет, где перекусить, и что можно ещё интересного увидеть в Бремене.

Хорошо провели время, узнали много нового, однозначно рекомендуем! Отличная экскурсия "Бремен в компании друзей" со Светланой. Экскурсовод жизнерадостный, общительный человек, увлекательно передающий всю информацию об этом городе. Маршрут

С Сергей Бремен в компании друзей Очень понравилась экскурсия по Бремену со Светланой - для всей нашей компании город открылся с совершенно новой, прекрасной стороны. Однозначно рекомендуем этот тур!

А Анна Бремен сквозь эпохи Экскурсия прошла в приятной и не принуждённой атмосфере.

Было как то уютно и по домашнему.

Узнала много нового, заметила детали на каторые без Галины не обратила бы внимание. Всё без спешки. Очень рекомендую!

и ирина Бремен в компании друзей Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!

Л Люлмила Бремен в компании друзей Пешая прогулка прошла отлично! Очень интересно и познавательно. Огромное спасибо нашему гиду Светлане!