Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Бунтарский Дрезден: Нойштадт
Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни
28 окт в 09:00
29 окт в 09:30
€120 за всё до 6 чел.
Экскурсия по коллекции «Зелёный свод»
Погрузитесь в историю Дрездена, изучая коллекцию драгоценностей саксонских герцогов. Узнайте о судьбе уникальных экспонатов и их создателях
Начало: У здания дворца-резиденции
Завтра в 10:30
11 окт в 10:30
€140 за всё до 5 чел.
