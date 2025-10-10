Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Дрездене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 115 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города Начало: На площади Театрплатц €140 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Бунтарский Дрезден: Нойштадт Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни €120 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Экскурсия по коллекции «Зелёный свод» Погрузитесь в историю Дрездена, изучая коллекцию драгоценностей саксонских герцогов. Узнайте о судьбе уникальных экспонатов и их создателях Начало: У здания дворца-резиденции €140 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Дрездена

