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Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт

Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни
Нойштадт в Дрездене славится своей уникальной атмосферой. Здесь сочетаются исторические памятники и современное искусство.

Путешественники увидят знаменитый памятник «Золотому всаднику», прогуляются по бульвару Hauptrstraße и посетят Дом Кюгельгена. Также на маршруте - церковь Трёх волхвов и арт-пространство Kunsthof Passage. Экскурсия раскрывает тайны района, который стал магнитом для творческой молодёжи
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная атмосфера творческого района
  • 🏛️ Исторические памятники и барочные скульптуры
  • 🖼️ Вдохновляющее арт-пространство Kunsthof Passage
  • ⛪ Посещение церкви Трёх волхвов
  • 🌟 Открытие скрытых жемчужин Дрездена

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
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июн
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Лучшие месяцы для экскурсии по району Нойштадт - май, июнь и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а туристический поток умеренный. В апреле и октябре также можно насладиться атмосферой Дрездена, хотя погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но это не помешает вам открыть для себя уникальные места района.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Памятник «Золотому всаднику»
  • Прогулочный бульвар Hauptrstraße
  • Дом Кюгельгена
  • Церковь Трёх волхвов
  • Торговая площадь Markthalle
  • Площадь Альбертплатц
  • Kunsthof Passage

Описание экскурсии

Экскурсия отлично подойдет для тех, кто уже успел познакомиться с историческим центром и хочет увидеть город с другой стороны. Вас ждёт своеобразный переход от туристического, барочного Дрездена к его неформальной, творческой части.

В программе:

  • Памятник «Золотой всадник» — конная статуя самого известного курфюрста Саксонии и короля Польши Августа Сильного. Один из главных символов Дрездена
  • Прогулочный бульвар Hauptrstraße. Вы прогуляетесь по платановой аллее с барочными скульптурами, потаёнными внутренними дворами и ресторанами, о которых знают только местные жители
  • Дом Кюгельгена — здание 18 века в стиле барокко, сохранившееся после бомбардировки 1945 года. Раньше здесь был художественный салон и любимое место встреч творческой интеллигенции, а сейчас — Музей дрезденского романтизма
  • Церковь Трёх волхвов — самая заметная церковь района Нойштадт. Внутри вы рассмотрите сохранившийся 7-метровый барочный алтарь с редкой библейской сценой о глупых и умных девах, а также философский и мистический барельеф «Дрезденская пляска смерти» 1539 года
  • Торговая площадь Markthalle — символ эпохи грюндерства, экономического подъёма Германии в конце 19 века
  • Площадь Альбертплатц с монументальными фонтанами в виде чаш «Тихий омут» и «Штормовые волны»
  • Kunsthof Passage — «Двор художников». Вы окажетесь в арт-пространстве, которое обрело вторую жизнь благодаря творческой молодёжи Дрездена. Увидите хипстерские кафе и уникальные магазинчики, а также знаменитую «симфонию водосточных труб», вдохновлённую Петербургом

Вы узнаете:

  • Как бары Мадрида и отсутствие нормальных туалетов поспособствовали развитию ночной жизни Нойштадта
  • Где прячется бунтарская сторона Дрездена
  • Как под слоем андеграундных граффити разглядеть историю и красоту крупнейшего из сохранившихся после бомбардировок жилых кварталов конца 19 века
  • Где скрываются от туристов местные жители и где прячут оазисы эпохи барокко
  • В какой период здесь выдавали паспорта с Микки Маусом и использовали собственную валюту «нойштадмарку»
  • Почему именно Нойштадт стал точкой притяжения творческой молодёжи и людей с нестандартным мышлением и как это влияет на современную жизнь района
  • Почему церковь Трёх волхвов не обращена на восток и кто поместил сюда страшное напоминание о неизбежности смерти

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Рекомендуемый возраст — 14+
  • Все локации осматриваются снаружи, кроме церкви Трёх волхвов (в зависимости от расписания работы церкви и служб)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Яна
28 мая 2025
Организовывала необычную экскурсию в Дрездене для руководителя и его друзей. Огромное спасибо Елизавете, все в восторге! Уникальное видение, авторский подход, необычная подача. Елизавета, большое спасибо!
Игорь
5 мар 2025
Очень рекомендуем данную экскурсию -она раскрывает вторую, не менее интересную (а, может, и более) часть города и его истории. Елизавета очень приятный тактичный рассказчик. Мы замечательно провели время, это был наш второй день в Дрездене и третья экскурсия -без Нойштадта картина однозначно не была бы полной и логически завершённой.

Входит в следующие категории Дрездена

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