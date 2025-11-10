Мои заказы

Блеск Дрездена: картины, женщины, фарфор и бриллианты

Прогулка по Дрездену раскроет секреты его прошлого, от королей до уникальных коллекций. Познакомьтесь с культурным наследием Саксонии
Обзорная экскурсия по Дрездену предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой города.

Туристы смогут увидеть площадь Нойштадт с восстановленной Фрауенкирхе, величественные дворцы на Дворцовой площади и знаменитое панно «Шествие князей».

Участники
узнают о влиянии Августа Сильного на развитие искусства и технологий, а также о его увлечении собирательством и строительством.

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет, обещая интересные открытия и незабываемые впечатления

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные коллекции искусства
  • 🏰 Величественные дворцы
  • 🖼️ Панно «Шествие князей»
  • 👑 История саксонских курфюрстов
  • 💎 Влияние Августа Сильного
  • 🖌️ Развитие технологии фарфора
Ближайшие даты:
20
ноя21
ноя23
ноя25
ноя27
ноя28
ноя29
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Нойштадт
  • Фрауенкирхе
  • Брюльская терраса
  • Дворцовая площадь
  • Цвингер
  • Оперный театр

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Нойштадт с восстановленной Фрауэнкирхе, дворцом Козеля и первым зданием галереи
  • Брюльскую террасу, известную как «балкон Европы», с видом на Альбертинум и Академию искусств
  • Дворцовую площадь и резиденцию с её величественными дворцами
  • Панно «Шествие князей» и Ташенбергский дворец
  • Цвингер и Оперный театр

Я расскажу:

  • Об особенностях истории Саксонии на фоне других земель Германии и её богатствах
  • Влиянии горного дела на развитие технологии фарфора
  • Августе Сильном — самом влиятельном правителе Дрездена, который увлечённо коллекционировал предметы искусства и строил дворцы
  • А также о его любви к прекрасной половине человечества и судьбах его фавориток

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 7 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ноймаркт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Тамара
Тамара — ваш гид в Дрездене
Провела экскурсии для 98 туристов
Дорогие друзья! Я культуролог по образованию, художник и гид по Берлину, Потсдаму и Саксонии с красивейшим Дрезденом и Майсеном. Берлин со своей динамикой, контрастами и сложной историй понравится тем, кто
читать дальше

интересуется историей 20 века и современностью. Потсдам элегантен, красив, настраивает на высокие размышления, ведь его короля Фридриха называли философом. Дрезден — город, куда стремятся все любители искусства. Майсен — средневековая сказка с красивым фарфором и ароматным вином. Буду рада рассказать о самых интересных страницах культуры этих замечательных регионов!

