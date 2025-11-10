Обзорная экскурсия по Дрездену предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой города.
Туристы смогут увидеть площадь Нойштадт с восстановленной Фрауенкирхе, величественные дворцы на Дворцовой площади и знаменитое панно «Шествие князей».
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные коллекции искусства
- 🏰 Величественные дворцы
- 🖼️ Панно «Шествие князей»
- 👑 История саксонских курфюрстов
- 💎 Влияние Августа Сильного
- 🖌️ Развитие технологии фарфора
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Нойштадт
- Фрауенкирхе
- Брюльская терраса
- Дворцовая площадь
- Цвингер
- Оперный театр
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Нойштадт с восстановленной Фрауэнкирхе, дворцом Козеля и первым зданием галереи
- Брюльскую террасу, известную как «балкон Европы», с видом на Альбертинум и Академию искусств
- Дворцовую площадь и резиденцию с её величественными дворцами
- Панно «Шествие князей» и Ташенбергский дворец
- Цвингер и Оперный театр
Я расскажу:
- Об особенностях истории Саксонии на фоне других земель Германии и её богатствах
- Влиянии горного дела на развитие технологии фарфора
- Августе Сильном — самом влиятельном правителе Дрездена, который увлечённо коллекционировал предметы искусства и строил дворцы
- А также о его любви к прекрасной половине человечества и судьбах его фавориток
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ноймаркт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Дрездене
Провела экскурсии для 98 туристов
Дорогие друзья! Я культуролог по образованию, художник и гид по Берлину, Потсдаму и Саксонии с красивейшим Дрезденом и Майсеном. Берлин со своей динамикой, контрастами и сложной историй понравится тем, ктоЗадать вопрос
