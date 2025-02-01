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что мы приехали повидаться с подругой:-) я очень ценю гидов, с которыми легко и удобно с первых минут. А было именно так, с момента переписки и корректировки времени нашего прибытия. Отличный формат экскурсии для первого знакомста, качественное изложение информации. Все пожелания и темп прогулки были учтены, на все вопросы получили ответы. Спасибо! Семейная пара 45+