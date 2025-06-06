Дрезден, четвёртый по величине город Германии, предлагает уникальную возможность исследовать его исторический центр пешком и на автомобиле.
Комбинированная экскурсия позволит увидеть не только знаменитые достопримечательности, такие как Цвингер и Фрауэнкирхе, но и скрытые жемчужины, включая районы вилл и бывшую рыбацкую деревню. Это идеальный способ получить полное представление о городе и его богатой истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🏰 Посещение знаменитых дворцов
- 🌉 Уникальные виды на подвесной мост
- 🎨 Открытие художественного района Нойштадт
- 🏞 Прогулка по пойме реки Эльба
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Дворцовый комплекс Цвингер
- Земпер-опера
- Брюссельская терраса
- Академия художеств
- Панно «Шествие князей»
- Церковь Хофкирхе
- Церковь Фрауэнкирхе
- Подвесной мост «Голубое чудо»
- Район Нойштадт
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворцовый комплекс Цвингер
- Бывшую резиденцию правящей династии
- Земпер-оперу и Брюссельскую террасу
- Академию художеств и панно «Шествие князей»
- Церкви Хофкирхе и Фрауэнкирхе
- Подвесной мост «Голубое чудо»
- Районы вилл и бывшую рыбацкую деревню
- Пойму реки Эльба с тремя знаменитыми замками
- Самое красивое в Германии здание ЗАГСа
- Район музыкантов и художников Нойштадт
Вы узнаете:
- о праздничной роскошной эпохе барокко
- деловом грюндерстве и необыкновенном югендстиле
- бомбардировке Дрездена в 1945 году
- восстановлении города в ГДР и новейшее время
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Captiva, детские кресла есть.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил и Жанна — ваша команда гидов в Дрездене
Провели экскурсии для 1288 туристов
Мы супруги, Михаил и Жанна, оба родились в Ленинграде. Михаил закончил Театральную академию на Моховой, получив диплом художника-постановщика театра, а Жанна — ЛГУ им. Жданова по специальности журналистика. В Дрездене
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
С
Слава
6 июн 2025
Потрясающая экскурсия с крутым гидом Жанной. Множество интереснейшей информации как про старые времена, так и про современность. Слушали самозабвенно. Незабываемая экскурсия, большое спасибо организаторам.
элина
13 апр 2025
Глубокая интересная подача материала, Жанна мастерски преподнесла историю Дрездена и заронила интерес к следующим визитам. Сердечное спасибо! Было интересно, весело и вкусно!
Входит в следующие категории Дрездена
