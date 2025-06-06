Мои заказы

Дрезден пешком и из окна автомобиля

Комбинированная экскурсия по Дрездену: пешком и на автомобиле. Откройте для себя дворцы, мосты и районы города. Удобно и познавательно
Дрезден, четвёртый по величине город Германии, предлагает уникальную возможность исследовать его исторический центр пешком и на автомобиле.

Комбинированная экскурсия позволит увидеть не только знаменитые достопримечательности, такие как Цвингер и Фрауэнкирхе, но и скрытые жемчужины, включая районы вилл и бывшую рыбацкую деревню. Это идеальный способ получить полное представление о городе и его богатой истории
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🏰 Посещение знаменитых дворцов
  • 🌉 Уникальные виды на подвесной мост
  • 🎨 Открытие художественного района Нойштадт
  • 🏞 Прогулка по пойме реки Эльба
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворцовый комплекс Цвингер
  • Бывшую резиденцию правящей династии
  • Земпер-оперу и Брюссельскую террасу
  • Академию художеств и панно «Шествие князей»
  • Церкви Хофкирхе и Фрауэнкирхе
  • Подвесной мост «Голубое чудо»
  • Районы вилл и бывшую рыбацкую деревню
  • Пойму реки Эльба с тремя знаменитыми замками
  • Самое красивое в Германии здание ЗАГСа
  • Район музыкантов и художников Нойштадт

Вы узнаете:

  • о праздничной роскошной эпохе барокко
  • деловом грюндерстве и необыкновенном югендстиле
  • бомбардировке Дрездена в 1945 году
  • восстановлении города в ГДР и новейшее время

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Captiva, детские кресла есть.

Экскурсия длится около 4 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Михаил и Жанна
Михаил и Жанна — ваша команда гидов в Дрездене
Провели экскурсии для 1288 туристов
Мы супруги, Михаил и Жанна, оба родились в Ленинграде. Михаил закончил Театральную академию на Моховой, получив диплом художника-постановщика театра, а Жанна — ЛГУ им. Жданова по специальности журналистика. В Дрездене
читать дальше

живём с 2001 года. Любим изобразительное искусство и театр, на исторических аналогиях строим свои авторские тексты. Ценим юмор, опытны, легки в общении. С радостью покажем-расскажем, а также посоветуем, поможем задать нужный вектор вашему путешествию по Дрездену и Саксонии.

С
Слава
6 июн 2025
Потрясающая экскурсия с крутым гидом Жанной. Множество интереснейшей информации как про старые времена, так и про современность. Слушали самозабвенно. Незабываемая экскурсия, большое спасибо организаторам.
элина
элина
13 апр 2025
Глубокая интересная подача материала, Жанна мастерски преподнесла историю Дрездена и заронила интерес к следующим визитам. Сердечное спасибо! Было интересно, весело и вкусно!

Входит в следующие категории Дрездена

