Религиозные экскурсии по святым местам Дрездена

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Дрездене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Hallo, Dresden
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
«Церковь Фрауэнкирхе — восстановленный из руин шедевр барокко»
20 фев в 08:30
21 фев в 08:30
120 за всё до 10 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Познакомиться с самыми интересными местами города в комфортном формате
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Бунтарский Дрезден: Нойштадт
Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни
«Церковь Трёх волхвов — самая заметная церковь района Нойштадт»
20 фев в 09:30
21 фев в 09:30
120 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • i
    irina
    1 февраля 2025
    Hallo, Dresden
    Проводя отпуск в Берлине, решили вырваться на несколько часов погулять в Дрездене, так как никогда там не были. Было чувство,
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    что мы приехали повидаться с подругой:-) я очень ценю гидов, с которыми легко и удобно с первых минут. А было именно так, с момента переписки и корректировки времени нашего прибытия. Отличный формат экскурсии для первого знакомста, качественное изложение информации. Все пожелания и темп прогулки были учтены, на все вопросы получили ответы. Спасибо! Семейная пара 45+

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в феврале 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
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