2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
«Церковь Фрауэнкирхе — восстановленный из руин шедевр барокко»
20 фев в 08:30
21 фев в 08:30
€120 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Познакомиться с самыми интересными местами города в комфортном формате
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Бунтарский Дрезден: Нойштадт
Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни
«Церковь Трёх волхвов — самая заметная церковь района Нойштадт»
20 фев в 09:30
21 фев в 09:30
€120 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- iirina1 февраля 2025Проводя отпуск в Берлине, решили вырваться на несколько часов погулять в Дрездене, так как никогда там не были. Было чувство,
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Святые места»
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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в феврале 2025
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