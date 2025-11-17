Индивидуальная
до 25 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Всмотреться в знакомые картины и узнать подлинную историю шедевров
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бунтарский Дрезден: Нойштадт
Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 ноября 2025Все прошло великолепно. Лиза - прекрасный рассказчик! На все вопросы ответы были получены и все самые интересные места показаны) Экскурсия очень понравилась, нет перегруза информации, все проходит в спокойной, интересной, весёлой и доброй атмосфере. Все прошло отлично! Огромное спасибо!
- ЯЯна28 мая 2025Организовывала необычную экскурсию в Дрездене для руководителя и его друзей. Огромное спасибо Елизавете, все в восторге! Уникальное видение, авторский подход, необычная подача. Елизавета, большое спасибо!
- ИИгорь5 марта 2025Очень рекомендуем данную экскурсию -она раскрывает вторую, не менее интересную (а, может, и более) часть города и его истории. Елизавета
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в декабре 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 140. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Экскурсии на русском языке в Дрездене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 137 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль