Мои заказы

Необычные экскурсии по Дрездену

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Дрездене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Всмотреться в знакомые картины и узнать подлинную историю шедевров
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 25 чел.
Пешком по старому Дрездену
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Hallo, Dresden
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:30
€120 за всё до 8 чел.
Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бунтарский Дрезден: Нойштадт
Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
€120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 ноября 2025
    Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
    Все прошло великолепно. Лиза - прекрасный рассказчик! На все вопросы ответы были получены и все самые интересные места показаны) Экскурсия очень понравилась, нет перегруза информации, все проходит в спокойной, интересной, весёлой и доброй атмосфере. Все прошло отлично! Огромное спасибо!
  • Я
    Яна
    28 мая 2025
    Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
    Организовывала необычную экскурсию в Дрездене для руководителя и его друзей. Огромное спасибо Елизавете, все в восторге! Уникальное видение, авторский подход, необычная подача. Елизавета, большое спасибо!
  • И
    Игорь
    5 марта 2025
    Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
    Очень рекомендуем данную экскурсию -она раскрывает вторую, не менее интересную (а, может, и более) часть города и его истории. Елизавета
    читать дальше

    очень приятный тактичный рассказчик. Мы замечательно провели время, это был наш второй день в Дрездене и третья экскурсия -без Нойштадта картина однозначно не была бы полной и логически завершённой.

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дрездене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
  2. Пешком по старому Дрездену
  3. Hallo, Dresden
  4. Бунтарский Дрезден: экскурсия по району Нойштадт
Сколько стоит экскурсия по Дрездену в декабре 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 140. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Экскурсии на русском языке в Дрездене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 137 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль