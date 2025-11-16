читать дальше

огромное количество места для прогулок. Жанна забрала нас из дома и вернула обратно, по дороге рассказывала про местные земли и историю, а ещё угостила пивом в конце прогулки, что было очень кстати, на фоне небольшой усталости от прогулки. Мы остались очень довольны и очень рекомендуем Жанну и благодарны ей!