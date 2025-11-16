Индивидуальная
до 25 чел.
Дрезденская картинная галерея: стереотипы, домыслы и факты
Всмотреться в знакомые картины и узнать подлинную историю шедевров
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€140 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Шедевры барокко и история Веттинов
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, узнав о его барочных шедеврах, истории династии Веттинов и секретах архитектуры. Почувствуйте дух «Флоренции на Эльбе»
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена
Всего 50 минут от Дрездена, и вы в сердце Саксонской Швейцарии. Погрузитесь в историю и природу, увидев Бастайский мост и панорамы Эльбы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Ездили с Жанной на прогулку на Bastei bridge. Это красивейшее место, виды с высоты на Эльбу, помимо видовых точек, есть
Планирование на десятку! Лучшие виды, минимальное количество людей. Мы теперь знаем все секреты Нарнии:)
