Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
«Наш маршрут проходит по центру города — Альтштадту, и охватывает главные достопримечательности Дрездена:»
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о знаменитых достопримечательностях, таких как Цвингер и Фрауенкирхе
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€85 за экскурсию
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по историческому центру Дрездена
Начало: удобное для туриста место
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 15:00
10 апр в 09:00
€90 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоза1 апреля 2025Ирина очень интересно рассказала об восстановлении Дрездена после войны, показала старый город. Всё запомнилось. Подсказала, куда можно пойти посмотреть самостоятельно. Рекомендую
- AAnna30 марта 2025Очень интересная экскурсия. Нам понравилось.
- AAlesia5 марта 2025Великолепная экскурсия с Михаилом прошла на одном дыхании. Очень интересно,познавательно,а многие исторические факты и детали, раскрытые во время прогулки,украсили наше знакомство с прекрасным городом Дрезден. Однозначно рекомендую!!!!
- ЯЯрослава16 января 2025Мы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были не в первый раз, но очень хотелось послушать историю. Интересный и доступный рассказ. Порекомендую друзьям и знакомым.
- ЕЕкатерина13 января 2025Благодарим Жанну за экскурсию, очень интересно, познавательно, легко и с юмором.
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в апреле 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 140. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
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