Р Роза Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену Ирина очень интересно рассказала об восстановлении Дрездена после войны, показала старый город. Всё запомнилось. Подсказала, куда можно пойти посмотреть самостоятельно. Рекомендую

A Anna Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену Очень интересная экскурсия. Нам понравилось.

A Alesia Пешком по старому Дрездену Великолепная экскурсия с Михаилом прошла на одном дыхании. Очень интересно,познавательно,а многие исторические факты и детали, раскрытые во время прогулки,украсили наше знакомство с прекрасным городом Дрезден. Однозначно рекомендую!!!!

Я Ярослава Пешком по старому Дрездену Мы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были не в первый раз, но очень хотелось послушать историю. Интересный и доступный рассказ. Порекомендую друзьям и знакомым.