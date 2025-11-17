читать дальше очень приятный тактичный рассказчик. Мы замечательно провели время, это был наш второй день в Дрездене и третья экскурсия -без Нойштадта картина однозначно не была бы полной и логически завершённой.

Очень рекомендуем данную экскурсию -она раскрывает вторую, не менее интересную (а, может, и более) часть города и его истории. Елизавета