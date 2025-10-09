Экскурсия в Саксонскую Швейцарию из Дрездена открывает захватывающие виды и исторические факты. Всего 50 минут в пути, и вы находитесь среди величественных скал и лесов.
В программе посещение знаменитого Бастайского моста,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды на Эльбу
- 🗺️ Исторические факты о Саксонии
- 🌉 Знаменитый Бастайский мост
- 🎥 Места съёмок известных фильмов
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Бастайский мост
- Головокружительный вид на реку Эльбу
- Мост Голубое чудо
- Парк Пильниц
- Старинный район вилл
Описание экскурсии
Это будет не только путешествие на природу, но и в историю:
- Вы узнаете, как посещаемые нами земли когда-то принадлежали Чешскому королевству, а затем — законно — отошли к Саксонии
- Услышите, чем они манили художников, композиторов, режиссёров, и почему уже 250 лет сюда стремятся влюблённые в красоту
Увидите:
- Бастайский мост, словно замерший над пропастью
- Головокружительный вид на реку Эльбу с высоты 200 метров
- Красоты Дрездена: мост Голубое чудо, парк Пильниц, старинный район вилл
Организационные детали
Поедем на автомобиле Chevrolet Captiva. Есть детское кресло.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил и Жанна — ваша команда гидов в Дрездене
Провели экскурсии для 1288 туристов
Мы супруги, Михаил и Жанна, оба родились в Ленинграде. Михаил закончил Театральную академию на Моховой, получив диплом художника-постановщика театра, а Жанна — ЛГУ им. Жданова по специальности журналистика. В Дрездене
Отзывы и рейтинг
5
5
М
Мария
9 окт 2025
Планирование на десятку! Лучшие виды, минимальное количество людей. Мы теперь знаем все секреты Нарнии:)
