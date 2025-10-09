Мои заказы

В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена

Всего 50 минут от Дрездена, и вы в сердце Саксонской Швейцарии. Погрузитесь в историю и природу, увидев Бастайский мост и панорамы Эльбы
Экскурсия в Саксонскую Швейцарию из Дрездена открывает захватывающие виды и исторические факты. Всего 50 минут в пути, и вы находитесь среди величественных скал и лесов.

В программе посещение знаменитого Бастайского моста,
откуда открывается головокружительный вид на реку Эльбу.

Узнайте, как эти земли переходили от Чешского королевства к Саксонии и почему они вдохновляли художников и режиссёров.

Это путешествие на автомобиле Chevrolet Captiva с комфортом и безопасностью, включая детское кресло для самых маленьких путешественников

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды на Эльбу
  • 🗺️ Исторические факты о Саксонии
  • 🌉 Знаменитый Бастайский мост
  • 🎥 Места съёмок известных фильмов
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена© Михаил и Жанна
В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена© Михаил и Жанна
В Саксонскую Швейцарию - из Дрездена© Михаил и Жанна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Бастайский мост
  • Головокружительный вид на реку Эльбу
  • Мост Голубое чудо
  • Парк Пильниц
  • Старинный район вилл

Описание экскурсии

Это будет не только путешествие на природу, но и в историю:

  • Вы узнаете, как посещаемые нами земли когда-то принадлежали Чешскому королевству, а затем — законно — отошли к Саксонии
  • Услышите, чем они манили художников, композиторов, режиссёров, и почему уже 250 лет сюда стремятся влюблённые в красоту

Увидите:

  • Бастайский мост, словно замерший над пропастью
  • Головокружительный вид на реку Эльбу с высоты 200 метров
  • Красоты Дрездена: мост Голубое чудо, парк Пильниц, старинный район вилл

Организационные детали

Поедем на автомобиле Chevrolet Captiva. Есть детское кресло.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил и Жанна
Михаил и Жанна — ваша команда гидов в Дрездене
Провели экскурсии для 1288 туристов
Мы супруги, Михаил и Жанна, оба родились в Ленинграде. Михаил закончил Театральную академию на Моховой, получив диплом художника-постановщика театра, а Жанна — ЛГУ им. Жданова по специальности журналистика. В Дрездене
живём с 2001 года. Любим изобразительное искусство и театр, на исторических аналогиях строим свои авторские тексты. Ценим юмор, опытны, легки в общении. С радостью покажем-расскажем, а также посоветуем, поможем задать нужный вектор вашему путешествию по Дрездену и Саксонии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
9 окт 2025
Планирование на десятку! Лучшие виды, минимальное количество людей. Мы теперь знаем все секреты Нарнии:)

Входит в следующие категории Дрездена

