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Дюссельдорф - город шики-мики

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа
Добро пожаловать в город 🏙️ искусства и моды.

Даже немцы называются Дюссельдорф «schicki-micki».

На русский слово переводится как «пафосно», «модник», «пижон».

Это слово передает атмосферу города.

Дюссельдорф — одна из модных столиц Европы, немецкий город без долгов и центр культуры.

Все эти образы и не только я вам покажу во время нашей прогулки.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €140 за экскурсию

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Дюссельдорф - город шики-мики
Дюссельдорф - город шики-мики

Что вы увидите

  • Японский садик
  • Русская аптека
  • Медийная гавань
  • Королевская аллея
Слово schicki-micki в переводе с немецкого означает пафосно. Schiki-miki – то, за что Дюссельдорф ругают и за что его любят.
Дюссельдорф
  • это одна из столиц моды в Европе,
  • самый японский город 🏙️ в Европе
  • единственный в Германии живущий без долгов перед бюджетом.
  • центр культуры, одна из столиц карнавала.
  • город, в котором живут зелёные длиннохвостые попугаи.
  • Обо всем этом подробнее узнаете и уведите за время автомобильно-пешеходной экскурсии 🧭 пассажирских мест и панорамная крыша моего Peugeot 5008 сделают экскурсию ⛳ комфортной, а фотосопровождение позволит сохранить воспоминания надолго.
Что входит
  • Услуги гида
  • Фотосопровождение
Что не входит
  • Транспорт оплачивается отдельно - 15€ за весь день.
  • Минимальная продолжительность 4 часа. Дополнительный час экскурсии для группы 1–2 чел - 35€/час, 3–4 чел - 42€/час, 5–6 чел - 48€/час.
Начало
🚩 В гостинице
Место завершения
🏁 По желанию
Дюссельдорф - город шики-мики
Дюссельдорф - город шики-мики
Дюссельдорф - город шики-мики
Дюссельдорф - город шики-мики
Дюссельдорф - город шики-мики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Л.
Григорий Л.
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