Григорий Л. – Гид из Дюссельдорфа

Добро пожаловать в город 🏙️ искусства и моды.



Даже немцы называются Дюссельдорф «schicki-micki».



На русский слово переводится как «пафосно», «модник», «пижон».



Это слово передает атмосферу города.



Дюссельдорф — одна из модных столиц Европы, немецкий город без долгов и центр культуры.



Все эти образы и не только я вам покажу во время нашей прогулки.