Слово schicki-micki в переводе с немецкого означает пафосно. Schiki-miki – то, за что Дюссельдорф ругают и за что его любят.
Дюссельдорф
это одна из столиц моды в Европе,
самый японский город 🏙️ в Европе
единственный в Германии живущий без долгов перед бюджетом.
центр культуры, одна из столиц карнавала.
город, в котором живут зелёные длиннохвостые попугаи.
Обо всем этом подробнее узнаете и уведите за время автомобильно-пешеходной экскурсии 🧭 пассажирских мест и панорамная крыша моего Peugeot 5008 сделают экскурсию ⛳ комфортной, а фотосопровождение позволит сохранить воспоминания надолго.
Что входит
Услуги гида
Фотосопровождение
Что не входит
Транспорт оплачивается отдельно - 15€ за весь день.
Минимальная продолжительность 4 часа. Дополнительный час экскурсии для группы 1–2 чел - 35€/час, 3–4 чел - 42€/час, 5–6 чел - 48€/час.
Начало
🚩 В гостинице
Место завершения
🏁 По желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.