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не очень любят экскурсии, но Татьяну слушали с большим интересом и были в восторге, сказали, что теперь всегда нужно брать экскурсии в новых городах. Время с Татьяной пролетело не заметно и хотелось продолжить или еще взять на следующий день, но у нее не было свободных мест. Спасибо Татьяне за потрясающую прогулку!