"Пестрый город 🏙️ на Рейне" - таким плакатом встречает гостей Линц. Он действительно пестрый, этот город. A еще Линц разноцветный, узорчатый и разнообразный. Узкие мощенные булыжником извилистые улочки, ярко раскрашенные фахверковые постройки, древние крепостные стены, уютная набережная. В этом городе всё дышит историей: средневековая ратуша, широкие площади, необычные фонтаны и ловко орудующие у печи стеклодувы.

И это прекрасно сохранилось или любовно восстановлено, что делает Линц одним из наиболее привлекательных и посещаемых туристами городов в среднем течении Рейна.

Мы побываем в галерее стекла, изделия в которой изготовлены по технологии древних римлян, продегустируем замечательные рейнские вина, познакомимся с мегрелом, владеющим самым старым домом в городе.

Я завидую тем кто будет видеть Линц в первый раз!

Программа рассчитана на 9-10 часов и включает кроме Линца, мы посетим Кёнигсвинтер с замком и скалой дракона, но которой происходили события Песни о Нибелунгах.