Этот мар­шрут для тех, кто хо­чет уви­деть Бель­гию так ска­зать не рас­кру­чен­ную. Брюс­сель, Гент, Ан­твер­пен са­мо-со­бой, но и дру­гие го­рода и го­род­ки стра­ны со­сед­ки Гер­ма­нии не­сом­ненно зас­лу­жива­ют зна­комс­тва. Все­го 150 км из Дюс­сель­дор­фа и мы с ва­ми в за­меча­тель­ном Ль­еже. Дво­рец княз­хей-епис­ко­пов, цер­ковь свя­того Вар­фо­ломея, су­пер-сов­ре­мен­ный вок­зал... Это, по­жалуй всё, что ре­комен­ду­ют пос­мотреть в Ль­еже по­бывав­шие там ту­рис­ты. Мы же с ва­ми по­сетим ме­мори­ал со­юз­ни­кам, за­меча­тель­ную скуль­птур­ную груп­пу «Бас­сейн», уви­дим го­род с нес­коль­ких смот­ро­вых пло­щадок, уз­на­ем о праз­дни­ке, во вре­мя ко­торо­го бы­ку ро­зовой крас­кой ма­жут... под хвос­том, по­об­ща­ем­ся с еги­пет­ски­ми ут­ка­ми ря­дом с ки­бер­не­тичес­кой стан­ци­ей.... Всё пе­речис­лить прос­то не­воз­можно! При­мер­но 10 ча­сов от­ни­ма­ет прог­рамма. Это ми­нимум, за ко­торый мы пос­та­ра­ем­ся уви­деть всё са­мое ин­те­рес­ное. Пос­мотри­те аль­бом с фо­тог­ра­фи­ями мар­шру­та

А за­пом­нить уви­ден­ное нав­сегда вам по­могут мои фо­то, сде­лан­ные про­фи-ка­мерой.

Ссыл­ку на аль­бом и па­роль к не­му вы по­лучи­те на e-mail (вхо­дит в сто­имость)

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1–2 чел 30€/час, 3–4 чел 35€/час, 5–6 чел 40€/час

Ав­то­мобиль 30 цен­тов/км (300 км при вы­ез­де из Дюс­сель­дор­фа)