Этот маршрут для тех, кто хочет увидеть Бельгию так сказать не раскрученную. Брюссель, Гент, Антверпен само-собой, но и другие города и городки страны соседки Германии несомненно заслуживают знакомства. Всего 150 км из Дюссельдорфа и мы с вами в замечательном Льеже. Дворец князхей-епископов, церковь святого Варфоломея, супер-современный вокзал... Это, пожалуй всё, что рекомендуют посмотреть в Льеже побывавшие там туристы. Мы же с вами посетим мемориал союзникам, замечательную скульптурную группу «Бассейн», увидим город с нескольких смотровых площадок, узнаем о празднике, во время которого быку розовой краской мажут... под хвостом, пообщаемся с египетскими утками рядом с кибернетической станцией.... Всё перечислить просто невозможно! Примерно 10 часов отнимает программа. Это минимум, за который мы постараемся увидеть всё самое интересное. Посмотрите альбом с фотографиями маршрута
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профи-камерой.
Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)
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1–2 чел 30€/час, 3–4 чел 35€/час, 5–6 чел 40€/час
Автомобиль 30 центов/км (300 км при выезде из Дюссельдорфа)