Обзорные экскурсии в Дюссельдорфе

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Главные достопримечательности центра города на обзорной экскурсии

Светлана
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Светлана – ваш гид
Вы увидите все знаковые места колоритного Дюссельдорфа и ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность.

Я расскажу о местных легендах, культурных событиях, традициях и менталитете, помогу по-настоящему полюбить этот чудесный немецкий город.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф

Что вас ожидает

Дюссельдорф — путешествие во времени
Сегодня Дюссельдорф — крупный политический центр, место сосредоточения головных офисов многих крупных банков и компаний страны. На нашей прогулке вы увидите не только город XXI века, но и старинные улочки, площади и храмы. Я покажу вам Замковую башню, базилику Святого Ламберта, изумительную церковь Святого Андрея, дом Гейне и ратушу. А также более современные «визитные карточки» города: телевизионную и радиовещательную башню Рейнтурм, живописную набережную и дом Вильгельма Маркса — одно из первых высотных зданий Германии.

Интересные факты о Дюссельдорфе
Вы узнаете, какой город является столицей земли Северный Рейн-Вестфалия, как получила свое название Королевская аллея и какое пиво варят в Дюссельдорфе. А также: когда появилось первое письменное упоминание о селе под названием Дуссельдорп, кого можно назвать главным символом города и какую часть Дюссельдорфа именуют «самой длинной барной стойкой в мире».

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто приехал в Дюссельдорф впервые и хочет за короткое время познакомиться с его основными достопримечательностями.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, мой роман с Кёльном начался в 2009 году, когда я приехала в этот чудесный город. После московской суеты он покорил меня легкостью, спокойствием, жизнелюбием и открытостью. По профессии я экономист, а по зову души — гид. Я действительно наслаждаюсь своей работой и с радостью знакомлю путешественников с историей, достопримечательностями и тайными уголками городов федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
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