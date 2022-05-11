Обзорные экскурсии в Дюссельдорфе

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Величественный Дюссельдорф

Прогулка по Дюссельдорфу откроет перед вами город с его историческими улочками и современными достопримечательностями. Узнайте о легендах и культурных событиях
Эта индивидуальная экскурсия по Дюссельдорфу предлагает уникальную возможность увидеть все знаковые места этого колоритного города.

Погружение в историю и современность Дюссельдорфа, знакомство с местными легендами, культурными событиями и традициями. Посетите Замковую
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башню, базилику Святого Ламберта, церковь Святого Андрея, дом Гейне и ратушу. Узнайте о Рейнтурме, набережной и доме Вильгельма Маркса.

Откройте для себя, как Дюссельдорф стал столицей Северного Рейна-Вестфалии и почему его называют «самой длинной барной стойкой в мире»

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте о главных достопримечательностях
  • 🏰 Посетите исторические места
  • 🌆 Оцените современные архитектурные шедевры
  • 🍺 Узнайте о местных традициях и пиве
  • 📚 Откройте для себя культурные события

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Дюссельдорфа - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф
Величественный Дюссельдорф

Что можно увидеть

  • Замковая башня
  • Базилика Святого Ламберта
  • Церковь Святого Андрея
  • Дом Гейне
  • Ратуша
  • Рейнтурм
  • Дом Вильгельма Маркса

Описание экскурсии

Дюссельдорф — путешествие во времени

Сегодня Дюссельдорф — крупный политический центр, место сосредоточения головных офисов многих крупных банков и компаний страны. На нашей прогулке вы увидите не только город XXI века, но и старинные улочки, площади и храмы. Я покажу вам Замковую башню, базилику Святого Ламберта, изумительную церковь Святого Андрея, дом Гейне и ратушу. А также более современные «визитные карточки» города: телевизионную и радиовещательную башню Рейнтурм, живописную набережную и дом Вильгельма Маркса — одно из первых высотных зданий Германии.

Интересные факты о Дюссельдорфе

Вы узнаете, какой город является столицей земли Северный Рейн-Вестфалия, как получила свое название Королевская аллея и какое пиво варят в Дюссельдорфе. А также: когда появилось первое письменное упоминание о селе под названием Дуссельдорп, кого можно назвать главным символом города и какую часть Дюссельдорфа именуют «самой длинной барной стойкой в мире».

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто приехал в Дюссельдорф впервые и хочет за короткое время познакомиться с его основными достопримечательностями.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Дюссельдорфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, мой роман с Кёльном начался в 2009 году, когда я приехала в этот чудесный город. После московской суеты он покорил меня лёгкостью, спокойствием, жизнелюбием
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и открытостью. По профессии я экономист, а по зову души — гид. Я действительно наслаждаюсь своей работой и с радостью знакомлю путешественников с историей, достопримечательностями и тайными уголками городов федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Светлана - отличный рассказчик. Это была не просто информация, а эмоционально окрашеные, яркие истории. Время пролетело незаметно. Было очень легко и комфортно следовать за Светланой по городу. После экскурсии буквально влюбились в Дюссельдорф! С удовольствием будем рекомендовать компанию и Светлану.
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