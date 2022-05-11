Обзорные экскурсии в Дюссельдорфе

Лучшие месяцы для посещения Дюссельдорфа - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.

Эта индивидуальная экскурсия по Дюссельдорфу предлагает уникальную возможность увидеть все знаковые места этого колоритного города.Погружение в историю и современность Дюссельдорфа, знакомство с местными легендами, культурными событиями и традициями. Посетите Замковую

башню, базилику Святого Ламберта, церковь Святого Андрея, дом Гейне и ратушу. Узнайте о Рейнтурме, набережной и доме Вильгельма Маркса. Откройте для себя, как Дюссельдорф стал столицей Северного Рейна-Вестфалии и почему его называют «самой длинной барной стойкой в мире»

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дюссельдорф — путешествие во времени

Сегодня Дюссельдорф — крупный политический центр, место сосредоточения головных офисов многих крупных банков и компаний страны. На нашей прогулке вы увидите не только город XXI века, но и старинные улочки, площади и храмы. Я покажу вам Замковую башню, базилику Святого Ламберта, изумительную церковь Святого Андрея, дом Гейне и ратушу. А также более современные «визитные карточки» города: телевизионную и радиовещательную башню Рейнтурм, живописную набережную и дом Вильгельма Маркса — одно из первых высотных зданий Германии.

Интересные факты о Дюссельдорфе

Вы узнаете, какой город является столицей земли Северный Рейн-Вестфалия, как получила свое название Королевская аллея и какое пиво варят в Дюссельдорфе. А также: когда появилось первое письменное упоминание о селе под названием Дуссельдорп, кого можно назвать главным символом города и какую часть Дюссельдорфа именуют «самой длинной барной стойкой в мире».

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто приехал в Дюссельдорф впервые и хочет за короткое время познакомиться с его основными достопримечательностями.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов