Обзорные экскурсии в Дюссельдорфе

Что вас ожидает

Дюссельдорф — путешествие во времени

Сегодня Дюссельдорф — крупный политический центр, место сосредоточения головных офисов многих крупных банков и компаний страны. На нашей прогулке вы увидите не только город XXI века, но и старинные улочки, площади и храмы. Я покажу вам Замковую башню, базилику Святого Ламберта, изумительную церковь Святого Андрея, дом Гейне и ратушу. А также более современные «визитные карточки» города: телевизионную и радиовещательную башню Рейнтурм, живописную набережную и дом Вильгельма Маркса — одно из первых высотных зданий Германии.

Интересные факты о Дюссельдорфе

Вы узнаете, какой город является столицей земли Северный Рейн-Вестфалия, как получила свое название Королевская аллея и какое пиво варят в Дюссельдорфе. А также: когда появилось первое письменное упоминание о селе под названием Дуссельдорп, кого можно назвать главным символом города и какую часть Дюссельдорфа именуют «самой длинной барной стойкой в мире».

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто приехал в Дюссельдорф впервые и хочет за короткое время познакомиться с его основными достопримечательностями.