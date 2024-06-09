Индивидуальная 6 часов Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 216 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 300 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4 часа Из Кёльна в Линц и Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Линц + Кёнигсвинтер: жемчужины на Рейне Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.