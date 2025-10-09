Мои заказы

Свидание с Гамбургом каждый день

Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии
Вас ждет насыщенная прогулка по историческому центру Гамбурга.

Пройдитесь по набережной Jungfernstieg, полюбуйтесь рекой Альстер и загляните в старейшую церковь Святого Петра. Оцените великолепие Ратуши и здания Биржи. Исследуйте мост Тростбрюкке и руины готической церкви Святого Николая. Насладитесь атмосферой старинной улицы Дайхштрассе и знаменитого района складов Speicherstadt. Завершите маршрут в деловом квартале с легендарным домом Чили
5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🌉 Живописные набережные
  • 🏙️ Исторический центр
  • 🕍 Старинные церкви
  • 📸 Фотопаузы на маршруте
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 15:15

Что можно увидеть

  • Набережная Jungfernstieg
  • Река Альстер
  • Церковь Святого Петра
  • Ратуша
  • Здание Биржи
  • Мост Тростбрюкке
  • Церковь Святого Николая
  • Улица Дайхштрассе
  • Район складов Speicherstadt
  • Филармония на Эльбе
  • Hafen
  • Дом Чили

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Набережную Jungfernstieg.
  • Живописную реку Альстер.
  • Старейшую церковь Гамбурга — Святого Пётра.
  • Великолепную Ратушу.
  • Здание Биржи.

А также:

  • Пройдёте по мосту Тростбрюкке.
  • Рассмотрите руины готической церкви Святого Николая.
  • Заглянете на старинную улицу Дайхштрассе с домами 18 века.
  • Прогуляетесь по знаменитому району складов Speicherstadt.
  • Полюбуетесь архитектурным шедевром — Филармонией на Эльбе.
  • Посетите Hafen.
  • И завершите маршрут в деловом квартале с легендарным домом Чили

    • Организационные детали

    • Гуляем по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «фото».
    • Экскурсия полностью пешеходная, проводится в любую погоду. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы.
    • В конце программы вы сможете задать гиду любые вопросы о Гамбурге, обсудить прогулку и обменяться впечатлениями.

    во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€40
    Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площадке Flaggenplatz
    Когда и сколько длится?
    Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Международная команда гидов
    Международная команда гидов — ваша команда гидов в Гамбурге
    Провели экскурсии для 87925 туристов
    Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
    Задать вопрос

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
    4
    3
    2
    1
    Л
    Людмила
    9 окт 2025
    Рекомендую всем, город открывается с новой стороны, узнаешь о таких событиях и моментах, которые самостоятельно сложно узнать
    Анна
    Анна
    26 сен 2025
    Благодаря экскурсоводу Елене, мы узнали Гамбург как интересный и достойный внимания город, с красивой архитектурой и массой достопримечательностей. Елена с большим энтузиазмом рассказывала про город, что у нас появилось желание приехать ещё раз.
    Благодарим за прекрасно проведённое время!
    M
    Maria
    31 авг 2025
    Была на экскурсии с экскурсоводом Сергеем, осталась очень довольной. Очень вежливый, деликатный, интеллигентный экскурсовод. Сама экскурсия оказалась интересной, не банальной и запоминающейся. Рекомендую!
    Ю
    Юрий
    17 авг 2025
    Спасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. После удивительных рассказов с многочисленными тонкостями этот город нам стал еще интересней, и нам бы очень хотелось опять туда вернутся. Очень рекомендуем Елену и ее экскурсии. С уважением Ю&Ю.
    С
    Светлана
    18 июл 2025
    Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными подробностями и историями жителей города. Плюс личное обояние экскурсовода позволило
    читать дальше

    погрузиться в атмосферу города. Очень захотелось вернуться туда ещё! Плюс Олена сориентировала, какие рестораны стоит посетить и что ещё можно посмотреть.
    Ещё один большой плюс организаторам: я была единственным человеком на экскурсии. Было очень приятно, что экскурсию не стали отменять, а провели для одной меня.

    Входит в следующие категории Гамбурга

