Вас ждет насыщенная прогулка по историческому центру Гамбурга.
Пройдитесь по набережной Jungfernstieg, полюбуйтесь рекой Альстер и загляните в старейшую церковь Святого Петра. Оцените великолепие Ратуши и здания Биржи. Исследуйте мост Тростбрюкке и руины готической церкви Святого Николая. Насладитесь атмосферой старинной улицы Дайхштрассе и знаменитого района складов Speicherstadt. Завершите маршрут в деловом квартале с легендарным домом Чили
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🌉 Живописные набережные
- 🏙️ Исторический центр
- 🕍 Старинные церкви
- 📸 Фотопаузы на маршруте
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия
Что можно увидеть
- Набережная Jungfernstieg
- Река Альстер
- Церковь Святого Петра
- Ратуша
- Здание Биржи
- Мост Тростбрюкке
- Церковь Святого Николая
- Улица Дайхштрассе
- Район складов Speicherstadt
- Филармония на Эльбе
- Hafen
- Дом Чили
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Набережную Jungfernstieg.
- Живописную реку Альстер.
- Старейшую церковь Гамбурга — Святого Пётра.
- Великолепную Ратушу.
- Здание Биржи.
А также:
- Пройдёте по мосту Тростбрюкке.
- Рассмотрите руины готической церкви Святого Николая.
- Заглянете на старинную улицу Дайхштрассе с домами 18 века.
- Прогуляетесь по знаменитому району складов Speicherstadt.
- Полюбуетесь архитектурным шедевром — Филармонией на Эльбе.
- Посетите Hafen.
И завершите маршрут в деловом квартале с легендарным домом Чили
Организационные детали
- Гуляем по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «фото».
- Экскурсия полностью пешеходная, проводится в любую погоду. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы.
- В конце программы вы сможете задать гиду любые вопросы о Гамбурге, обсудить прогулку и обменяться впечатлениями.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площадке Flaggenplatz
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Гамбурге
Провели экскурсии для 87925 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
9 окт 2025
Рекомендую всем, город открывается с новой стороны, узнаешь о таких событиях и моментах, которые самостоятельно сложно узнать
Анна
26 сен 2025
Благодаря экскурсоводу Елене, мы узнали Гамбург как интересный и достойный внимания город, с красивой архитектурой и массой достопримечательностей. Елена с большим энтузиазмом рассказывала про город, что у нас появилось желание приехать ещё раз.
Благодарим за прекрасно проведённое время!
M
Maria
31 авг 2025
Была на экскурсии с экскурсоводом Сергеем, осталась очень довольной. Очень вежливый, деликатный, интеллигентный экскурсовод. Сама экскурсия оказалась интересной, не банальной и запоминающейся. Рекомендую!
Ю
Юрий
17 авг 2025
Спасибо Елене за прекрасную и увлекательную экскурсию по Гамбургу и знакомство с этим прекрасным городом. После удивительных рассказов с многочисленными тонкостями этот город нам стал еще интересней, и нам бы очень хотелось опять туда вернутся. Очень рекомендуем Елену и ее экскурсии. С уважением Ю&Ю.
С
Светлана
18 июл 2025
Добрый день! Осталась в восторге от экскурсии в Гамбурге с Оленой. Очень толковый и структурированный рассказ о городе, разбавленный интересными подробностями и историями жителей города. Плюс личное обояние экскурсовода позволило
