Вас ожидает увлекательная прогулка по историческому центру Гамбурга — городу с богатой историей, самобытной архитектурой и живописными набережными.
Маршрут включает главные достопримечательности, даря возможность прочувствовать атмосферу как старого, так и современного города.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы увидите набережную Юнгфернштиг, живописную реку Альстер, старейшую церковь Гамбурга — Святого Пётра, великолепную Ратушу, здание Биржи, а также:
- Пройдёте по мосту Тростбрюкке;
- Рассмотрите руины готической церкви Святого Николая;
- Заглянете на старинную улицу Дайхштрассе с домами XVIII века;
- Прогуляетесь по знаменитому району складов Speicherstadt;
- Полюбуетесь архитектурным шедевром — Филармонией на Эльбе;
- Посетите Хафен-Сити;
- И завершите маршрут в деловом квартале с легендарным домом Чили.
Каждый день, кроме понедельника в 15:15
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадка Flaggenplatz (выход из метро Jungfernstieg в направлении Alster)
Завершение: Fischertwiete 2A, 20095 Hamburg, Германия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме понедельника в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
19 авг 2025
Ранее я уже много раз была в Гамбурге, но никогда основательно по городу не гуляла. Очень рада, что выбрала эту экскурсию. Наш гид Сергей живо, интересно и с юмором рассказал
Е
Елена
1 авг 2025
Было очень много истересных деталей и исторических фактов. Спасибо гиду за энтузиазм и отличную экскурсию!
С
Сергей
12 июл 2025
Чудесная экскурсия, которая дала сполна прочувствовать атмосферу города. Буду рад снова попасть на экскурсии в 15:15
С
Станислав
3 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Наш гид поделился с нами интересными фактами в легкой и доступной форме, с юмором и рассказами из жизни. Мы узнали массу интересного и отлично провели время, большое спасибо!
А
Алена
2 июл 2025
Экскурсия удалась, понравился подход гида и, конечно, сам маршрут. Спасибо!
