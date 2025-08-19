читать дальше о прошлом и настоящем города, о людях, которые повлияли на его образ и остались в истории. Мне даже удалось покататься в открытом лифте из позапрошлого века в ходе прогулки. Спасибо 15:15 и Сергею за опыт и прекрасное послевкусие от экскурсии!

Ранее я уже много раз была в Гамбурге, но никогда основательно по городу не гуляла. Очень рада, что выбрала эту экскурсию. Наш гид Сергей живо, интересно и с юмором рассказал