Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»

Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»
Квартал развлечений, или где повзрослели «Битлы»

Что вас ожидает 🤩

  • Побываете в одном из самых старых баров города, где в 2012 г. снимали эпизоды голливудского фильма «Самый опасный человек».
  • Увидите боксёрский ринг, где тренировались все знаменитые боксёры мира: от Мухамеда Али до братьев Кличко.
  • А c улицы „Grosse Freiheit“ в 60-х годах прошлого столетия началось триумфальное шествие по миру легендарной группы «Битлз». Ни в одном из других городов мира «битлы» не выступали так много, как в Гамбурге — более 300 концертов.
  • Вы посетите единственную в мире площадь «Битлз»
  • Увидите клубы, где они выступали
  • Трактир, где любили выпить пива после концертов
  • Полицейский участок, где «битлам» пришлось побывать
  • Бывший кинотеатр, где члены группы ночевали в спартанских условиях, и узнаете много пикантных подробностей из жизни группы в Гамбурге
Находясь в Гамбурге, нельзя оставить без внимания его «греховную милю» в районе Санкт Паули, а именно - известную на весь мир улицу Реепербан — главную улицу квартала красных фонарей. Туристы со всего земного шара приезжают сюда, чтобы от души развлечься. Во время двухчасовой экскурсии по Реепербану и прилегающим к нему узким улочкам Вас ожидает много сюрпризов и интересной информации.
Вы познакомитесь с историей этого района и узнаете, как развлекались моряки в 19 веке.
Мужчины смогут пройтись по Herbertstrasse – улице, на которую женщинам и подросткам до 18 лет заходить не разрешается.
На Реепербане Вы увидите не только секс-шопы и бордели, стриптиз-клубы и секс-кино, но и множество баров, ресторанов, музыкальных клубов, театров и музеев.
Узнаете, кто такие «короли Санкт Паули», как функционирует секс-бизнес и на что надо обращать внимание, заходя в бары и стриптиз-клубы, чтобы не уйти оттуда "без штанов".

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Reeperbahn 1, Hamburg
Завершение: Reeperbahn
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в вечернее время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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