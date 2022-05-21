Находясь в Гамбурге, нельзя оставить без внимания его «греховную милю» в районе Санкт Паули, а именно - известную на весь мир улицу Реепербан — главную улицу квартала красных фонарей. Туристы со всего земного шара приезжают сюда, чтобы от души развлечься. Во время двухчасовой экскурсии по Реепербану и прилегающим к нему узким улочкам Вас ожидает много сюрпризов и интересной информации.

Вы познакомитесь с историей этого района и узнаете, как развлекались моряки в 19 веке.

Мужчины смогут пройтись по Herbertstrasse – улице, на которую женщинам и подросткам до 18 лет заходить не разрешается.

На Реепербане Вы увидите не только секс-шопы и бордели, стриптиз-клубы и секс-кино, но и множество баров, ресторанов, музыкальных клубов, театров и музеев.

Узнаете, кто такие «короли Санкт Паули», как функционирует секс-бизнес и на что надо обращать внимание, заходя в бары и стриптиз-клубы, чтобы не уйти оттуда "без штанов".